Le détour par Ottawa

Ce n’est pas d’hier que le PQ dénonce « l’injustice structurelle » dont le Québec est victime au sein de la fédération canadienne, à laquelle il ne pourrait échapper qu’en devenant un État souverain.

C’était un des thèmes favoris de Bernard Landry, qui pestait régulièrement contre la ligne Borden, qui avait imposé Sarnia comme centre de l’industrie pétrochimique au détriment de Montréal, la canalisation du Saint-Laurent et la concentration des centres de recherche fédéraux du côté ontarien de l’Outaouais.

Si le Québec était le principal bénéficiaire de la péréquation, c’était précisément qu’il avait été privé des investissements structurants qui ont fait la prospérité de l’Ontario, en retour d’une péréquation qui ressemblait à une allocation d’aide sociale dont le montant était sans cesse remis en question.

Lors de sa visite surprise à Ottawa dimanche, Jean-François Lisée a actualisé la liste de griefs de M. Landry, ajoutant les 100 milliards destinés au renouvellement de la flotte canadienne, qui profiteront essentiellement aux chantiers maritimes de Vancouver et de St. John’s, de même que l’aide massive apportée à l’industrie automobile en Ontario et à l’exploitation des sables bitumineux, sans commune mesure avec ce qui a été accordé à l’industrie forestière.

Pour obtenir sa juste part des dépenses fédérales, le chef du PQ a évalué que le Québec devrait recevoir 2,6 milliards de plus par année, sans compter les 20 milliards de contrats auxquels aurait droit le chantier maritime de la Davie, qui devra se contenter de miettes.

Le premier ministre Couillard semble plutôt voir le retard économique du Québec comme l’inéluctable destin d’un peuple né pour un petit pain, n’ayant rien à voir avec des politiques qui lui auraient été défavorables. À l’entendre, la péréquation serait le fruit d’une générosité dont il faudrait être reconnaissant au reste du Canada, comme il faudrait lui savoir gré de nous avoir imposé une Charte des droits afin de nous protéger de nous-mêmes.

François Legault déplore que le Québec touche autant de péréquation — 11,7 milliards en 2018-2019 —, mais il y voit plutôt la démonstration de l’incapacité des libéraux à développer une économie capable de créer des emplois aussi bien rémunérés qu’en Ontario, plutôt que le résultat de décisions prises à Ottawa qui auraient systématiquement défavorisé le Québec.

Bien entendu, le chef de la CAQ voyait les choses d’un autre oeil à l’époque où il rédigeait son rapport sur les finances d’un Québec souverain. C’était plutôt la baisse de la péréquation et du transfert canadien en santé qui l’inquiétait et justifiait à ses yeux la nécessité de l’indépendance.

Depuis qu’il a découvert les bienfaits du fédéralisme et la fierté d’être Canadien, il n’est plus question de « dissiper les vieilles peurs sur la précarité économique d’un Québec souverain » ni de « remettre en question les arguments à propos de la soi-disant rentabilité du fédéralisme », comme il prétendait jadis le faire. Il est plus commode de blâmer le gouvernement Couillard.

La visite de Jean-François Lisée à Ottawa avait valeur de symbole. Il a expliqué s’y être rendu pour « donner un préavis » au gouvernement fédéral, comme les chevaliers d’antan jetaient le gant pour défier un adversaire. S’il n’est pas question de laisser la CAQ s’ériger en champion de la défense des intérêts du Québec, se déplacer dans la capitale envoie toutefois le signal que la lutte peut être menée de l’intérieur, comme le soutient maintenant M. Legault.

Certes, le PQ demeure un parti souverainiste, mais le report du référendum ne lui laisse pas d’autre choix que d’inscrire son action dans le cadre fédéral, au moins pour un temps, et d’essayer de rendre le Canada plus acceptable au Québec. Depuis le début de la campagne, il est difficile d’accuser M. Lisée de chercher la chicane avec Ottawa. Pas suffisamment, estiment certains.

Même sur la délicate question de l’immigration, M. Lisée a dit croire que le gouvernement fédéral ferait preuve d’ouverture. « La flexibilité politique existe. Elle a été la règle jusqu’à maintenant. Je compte que cela continuera à être la règle tout simplement », a-t-il déclaré. Entendre un chef du PQ reconnaître la flexibilité d’Ottawa est certainement à marquer d’une pierre blanche.

Une victoire de la CAQ placerait néanmoins le PQ dans une position délicate. Même si les propositions en matière d’immigration de M. Legault lui paraissent inacceptables, on voit mal comment le PQ pourrait refuser d’appuyer un gouvernement qui réclamerait des pouvoirs supplémentaires dans ce domaine.