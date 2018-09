Le déficit de compassion

C’est un Jean-François Lisée posé, mais égal à lui-même, qui a accusé Philippe Couillard d’avoir un « déficit de compassion » lors du débat des chefs de jeudi soir. Citant les conclusions de la protectrice du citoyen sur l’impact néfaste des compressions budgétaires sur les patients des CHSLD, le chef péquiste a mis le doigt sur la principale faiblesse du premier ministre.

Je suis de ceux, manifestement minoritaires, qui croient que le gouvernement Couillard mérite l’approbation des Québécois pour avoir remis les finances publiques sur les rails. On sous-estime le danger que courait le Québec en accumulant une dette qui dépassait les 50 % de son produit intérieur brut. Pour une province qui ne contrôle pas sa propre monnaie et qui a une population vieillissante, le risque de frapper un mur fiscal allait en augmentant. Sans parler de l’héritage laissé aux prochaines générations, une telle dette minait la confiance des investisseurs dans l’économie québécoise et limitait sévèrement la marge de manoeuvre de l’État.

On pourrait débattre des choix qu’ont faits M. Couillard et son président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, pour atteindre le déficit zéro. Mais pour avoir permis au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d’exécuter ses réformes avec si peu de sensibilité envers les plus vulnérables du système, le premier ministre fait aujourd’hui l’objet d’accusations qui lui collent à la peau. S’il y a un moment durant le débat où un peu plus de passion de la part du chef libéral aurait servi à l’humaniser, c’est durant son échange avec M. Lisée sur les CHSLD.

Après avoir manqué cette occasion de faire preuve de plus d’empathie envers tous ceux qui ont subi les conséquences de la réforme Barrette, le premier ministre ne pouvait que renforcer cette image lorsqu’il s’est mis à défendre l’entente salariale que son gouvernement a conclue avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Que les spécialistes québécois gagneront, selon cette entente, encore davantage que leurs pairs ontariens peut effectivement sembler obscène dans un contexte où le système de santé québécois se remet à peine des compressions que lui a infligées le gouvernement Couillard et où les salaires des autres professionnels de la santé sont toujours à la traîne. Voilà en quoi M. Barrette est devenu un boulet politique pour le gouvernement Couillard.

Mais, n’en déplaise à M. Lisée, ce n’est pas le premier ministre ontarien actuel, Doug Ford, élu seulement en juin dernier, qui est responsable des salaires des médecins ontariens qui étaient au centre des échanges musclés lors du débat de jeudi soir. Si l’élimination de l’écart salarial entre les médecins québécois et ceux de l’Ontario, élimination qu’avaient promise des gouvernements québécois successifs, a coûté si cher, c’est parce que l’ancien gouvernement libéral de l’Ontario avait accordé des hausses de salaire généreuses pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’il ferme le robinet en 2015. La guerre qu’a ensuite menée la principale association des médecins de l’Ontario contre le gouvernement de Kathleen Wynne a contribué à la défaite de cette dernière.

Or, les chefs des autres partis politiques québécois ont beau s’engager à déchirer l’accord salarial entre les médecins spécialistes et le gouvernement Couillard, ils n’ont pas expliqué comment ils feraient face à la colère des médecins que cela provoquerait. On peut déplorer le pouvoir disproportionné des médecins dans toute négociation salariale avec le gouvernement. Mais il n’en demeure pas moins qu’ils sont les professionnels de la santé les plus mobiles et que leurs compétences sont les plus hautement recherchées, ce qui leur donne un rapport de force que n’ont pas les autres professionnels de la santé.

Si les plus jeunes médecins semblent plus ouverts à un changement du mode de rémunération, ce n’est pas le cas de l’ensemble de la profession médicale. Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, propose de ne plus payer les médecins à l’acte, mais plutôt en fonction du nombre de patients sous leur responsabilité. Aussi intéressante que puisse paraître cette proposition, M. Legault n’a pas encore expliqué comment il compte effectuer un tel changement sans la collaboration des médecins. À moins qu’il ne veuille se lancer dans une guerre sans merci avec les associations médicales, M. Legault se verra vite obligé de limiter ses ambitions. Déjà, il aura fort à faire pour renégocier l’entente avec les médecins spécialistes sans que cela provoque des conséquences néfastes dans le réseau de la santé, alors que les médecins abandonnent certains services qu’ils s’étaient engagés à offrir, comme l’avait prédit M. Couillard.

Quant à ce dernier, il ne lui reste que deux semaines pour montrer en quoi M. Lisée avait tort jeudi soir.