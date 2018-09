Les fesses à l’air

On peinait à déceler un véritable débat de fond dans l’actuelle campagne mais voici que François Legault vient de nous jeter tout un os. Invoquant le danger que représente le taux d’immigration actuel, le chef de la CAQ ouvre la porte sur la question qui déchire le Québec depuis une décennie. Seulement, loin de proposer une politique d’immigration plus cohérente, M. Legault vient plutôt de tirer un couteau bien effilé de sa poche et de le lancer sur la place publique.

La manoeuvre est non seulement disgracieuse, elle jure avec l’évolution migratoire au Québec. Après tout, l’immigration existe ici depuis longtemps, mais cette manie d’en faire une arme de mobilisation massive, de l’utiliser pour attiser les peurs et, par conséquent, les votes, est très récente. Demandons-nous pourquoi.

L’immigration au Québec a débuté en trombe au tournant du siècle dernier, attirant jusqu’à 28 000 personnes (quand même), l’équivalent de plus de 7 % de la population. La vague passe comme du beurre dans la poêle. D’abord, il s’agit à 98 % de ressortissants français et britanniques et, deuxièmement, on ne parvient pas à les retenir. Jusqu’au milieu des années 1930, c’est la très grande majorité des immigrants qui repartent pour des cieux plus cléments, aux États-Unis notamment.

Il faut attendre les années d’après-guerre et, même, la fin des années 1980 pour constater un important « solde migratoire ». En 1991, par exemple, le Québec accueillera 51 800 immigrants, et en retiendra les deux tiers, sans qu’aucun politicien n’y trouve à redire. Ce nombre équivaut à près de 9 % de la population totale et bien que la diversité ethnique soit dorénavant au rendez-vous, curieusement, ni nos valeurs ni notre langue ne paraissent alors « menacées ».

Élu en 2003, le nouveau chef libéral Jean Charest, inspiré sans doute par ce qui se passe ailleurs au Canada — le Québec se retrouve loin derrière d’autres provinces —, hausse officiellement le taux d’immigration de 35 %, jusqu’à 45 000 ressortissants. La mesure, encore une fois, n’est pas particulièrement controversée. On a accepté depuis longtemps le bas taux de fertilité des femmes francophones et on sait que le phénomène n’est pas près de disparaître. Les guili-guili qu’on leur a faits depuis 20 ans (bébé bonus de Robert Bourassa, implorations de Lucien Bouchard…) n’ont eu aucun effet durable sur la courbe démocratique.

La proportion immigrante compte maintenant pour 10 % de la population, mais l’harmonie règne toujours. Il nous faut des immigrants, non seulement pour la main-d’oeuvre, mais pour survivre. Tout le monde le comprend et la grande majorité l’accepte.

Et puis, un beau jour de l’automne 2006, le chef de l’ADQ, Mario Dumont, qui peine à installer son parti sur l’échiquier politique, appellera les Québécois à « mettre leurs culottes ». On ne se savait pas les fesses à l’air, mais soudainement, l’heure est grave. La raison ? Les accommodements raisonnables, qui font couler beaucoup d’encre. « Il faut arrêter de courber l’échine devant les communautés culturelles », admoneste Dumont. (Aussi bien dire, il faut interdire les signes religieux ostentatoires.) Le chef adéquiste vient de trouver l’inspiration qui non seulement le sauvera des eaux, mais lui accordera le titre d’opposition officielle aux prochaines élections.

Le diable est maintenant aux vaches. En permanence. Bien que les accommodements raisonnables n’aient jamais créé de véritables problèmes au sein des institutions québécoises, la perception que nous reculons vers un nouvel obscurantisme, sans parler de nous laisser manger la laine sur le dos, est bel et bien installée. Après Mario Dumont, ce sera au tour de Pauline Marois, dont le gouvernement ne tient qu’à un fil en 2013, de tenter de rehausser sa cote en faisant miroiter le péril étranger, voire musulman. Place à l’imparable « charte des valeurs québécoises ».

Si la poudre de perlimpinpin n’a pas le même effet pour le PQ en 2014 que pour l’ADQ en 2007, la tentation de se faire une belle jambe en semant la peur des autres n’a manifestement pas abandonné certains politiciens. Seulement, sachant qu’on marche ici sur des oeufs, la charte des valeurs ayant semé la zizanie comme jamais, on a tendance aujourd’hui à insister sur la protection de la langue française, d’abord, sur l’édification de « nos valeurs », ensuite.

Pendant ce temps, personne ne nous explique pourquoi les immigrants, qui constituent aujourd’hui seulement 12,6 % de la population et parlent français à 61,5 % (travailleurs qualifiés après quelques années ici), représenteraient soudainement une menace à la langue, à la culture ou à toute autre valeur fondamentale.