Comme dans un ultime clin d’oeil à Lise Payette, le jour où on apprenait son décès, François Legault a fait écho au documentaire-choc qu’elle avait présenté il y a près de 30 ans, en collaboration avec le réalisateur Jean-François Mercier, sous le titre Disparaître. Le sort inévitable de la nation française d’Amérique ?.

On se prend à penser qu’une publicité de la CAQ pourrait reprendre mot pour mot ce que disait Mme Payette : « Nous ne faisons plus d’enfants, en tout cas pas assez pour renouveler la population. Le Québec vieillit. Il y a même des gens pour dire que nous allons disparaître. Est-il déjà trop tard pour éviter le déclin ? Pouvons-nous recommencer à faire des enfants ? Pour éviter le déclin, est-ce une bonne solution d’accepter plus d’immigrants ? »

C’est cette peur de disparaître qu’entretient M. Legault quand il dit craindre que « nos petits-enfants ne parlent plus le français » si le Québec n’abaisse pas le nombre d’immigrants qu’il accueille chaque année à un niveau qui correspond à sa capacité de les intégrer.

Il fallait bien s’attendre à ce que la question identitaire refasse surface à un moment ou un autre, même si le chef de la CAQ n’avait peut-être pas prévu de la soulever aussi tôt dans la campagne. Au cours des derniers jours, il a toutefois peiné à se défendre de vouloir priver l’économie québécoise d’une indispensable main-d’oeuvre. Ses improvisations quotidiennes sur la réunification des familles étaient tout aussi pénibles à entendre.

En ramenant le débat sur le terrain de l’identité, où M. Couillard est nettement plus vulnérable, M. Legault sait qu’il rejoint les préoccupations de son électorat, même si sa candidate dans Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, a visiblement trouvé qu’il y allait un peu fort. La séance de patinage à laquelle elle a dû se livrer vendredi matin, sous le regard de son chef, était assez divertissante.

Un enjeu aussi polarisant permet aussi de marginaliser le PQ. Si discutables qu’elles puissent être, les positions de la CAQ et du PLQ ont le mérite d’être claires, alors que proposer de confier à la vérificatrice générale le soin de fixer les seuils d’immigration donne l’impression que le PQ cherche à ménager la chèvre et le chou.

Ce n’est pas un hasard si M. Legault a profité de l’occasion pour inviter ses « amis péquistes » à se joindre à la CAQ, qui devient à ses yeux le seul rempart contre l’anglicisation qui résultera inévitablement du laisser-faire libéral. Là encore, cet appel au vote stratégique survient un peu tôt dans la campagne. Il serait prématuré d’y voir un signe de panique, comme l’a fait Jean-François Lisée, mais la bonne campagne menée par le chef péquiste, malgré les récents accidents de parcours, commence à en inquiéter certains. Une remontée du PQ ne pourrait que profiter aux libéraux.

La situation du français, particulièrement à Montréal, est assurément préoccupante et les mesures de francisation des immigrants demeurent insuffisantes. Il est sans doute choquant de voir M. Couillard s’accrocher à ses lunettes roses, mais il est injuste, pour ne pas dire lâche, de faire porter aux nouveaux arrivants la responsabilité d’une situation que la majorité francophone ne veut pas prendre les moyens de corriger.

Il est certain que le bilinguisme dont le gouvernement canadien se fait l’ardent promoteur assure une omniprésence de l’anglais qui envoie aux immigrants un message pour le moins ambigu. Même Manon Massé ne semblait plus se souvenir que le français est la seule langue officielle du Québec.

M. Legault se dit maintenant d’avis qu’il est possible de protéger le français en demeurant au sein de la fédération canadienne, mais comment forcer les immigrants à s’intégrer à la majorité francophone quand il est aussi facile de travailler, de magasiner et de se distraire uniquement en anglais ? Quarante ans après l’adoption de la Charte de la langue française, ils n’ont toujours aucun problème à obtenir de l’État, aussi bien canadien que québécois, des services dans la langue de leur choix.

S’il est vrai que les dispositions de la loi 101 visant à faire du français la langue de travail ont relativement bien fonctionné dans les entreprises de 50 employés et plus, aucun parti n’entend imposer la francisation aux entreprises de 25 employés et moins, qui constituent 70 % des entreprises et où travaillent la majorité des nouveaux arrivants.

Il est bien possible que les seuils d’immigration actuels excèdent la capacité d’intégration de la société québécoise, mais s’assurer que nos petits-enfants parleront toujours français est d’abord une question de volonté.

Il fallait s’attendre à ce que la question identitaire refasse surface à un moment ou un autre.