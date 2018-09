Le début de la fin

En une semaine, l’Amérique a enterré John McCain, Bob Woodward a confirmé l’état du chaos présidentiel, et un officiel a anonymement renié le président Trump dans le New York Times. La démocratie américaine, qui naviguait en eaux troubles, accoste désormais sur des territoires inconnus.

Pourtant, Woodward met bout à bout des éléments déjà connus : gestion erratique, président inexpérimenté qui, par vases communicants, confère à ses conseillers un pouvoir disproportionné, dissonances au sommet et paranoïa rampante.

Or, dans l’Histoire présidentielle, ce n’est pas la première fois que les bévues d’un président Téflon demeurent sans conséquence (Reagan a survécu politiquement à l’Iran-Contra). Ce n’est pas non plus la première fois que l’entourage mafieux d’un président le fait sombrer dans une myriade de scandales — en témoigne la chute du président Harding élu (ironiquement) sur son programme America First.

Qu’il y ait de véritables guerres de tranchées à la Maison-Blanche est clairement documenté par la recherche universitaire. Et fréquemment, les dissonances s’expriment ouvertement, comme en attestent les travaux scientifiques sur les fuites, des Pentagon Papers au programme de surveillance de la NSA sous Bush.

Auparavant, des présidents plus instables, ou moins expérimentés, ont laissé une grande marge décisionnelle à leurs conseillers. En 1975, Schlesinger suspend unilatéralement les frappes ordonnées par le président Ford contre le Cambodge. Kissinger avait quant à lui décidé, en plein coeur de la crise jordanienne en 1970, de déployer — sans juger bon de réveiller Nixon — trois porte-avions au large du Liban.

Ce qui varie cette fois-ci est l’ampleur de ces phénomènes — conjugués. Depuis le début, certains membres du cabinet se voient comme des sentinelles de la démocratie. Et là, les fuites ne touchent pas au contenu, mais bel et bien au comportement du président. Alors, pourquoi maintenant ? Au-delà du maelström de cette semaine, les raisons de l’éditorial anonyme s’enracinent peut-être dans le déséquilibre contemporain des pouvoirs.

À la différence de l’ère Nixon, le pays est fracturé différemment et, dans cet environnement volatil, le Congrès, républicain, se refuse à jouer le rôle de contrepoids. C’est pourtant là que réside le noeud gordien, car toutes les solutions constitutionnelles y convergent.

En effet, l’application du 25e amendement requiert que la majorité du cabinet et le vice-président transmettent aux présidents des chambres une déclaration établissant l’incapacité du président à exercer ses fonctions. Mike Pence devient alors président en exercice. Si le président refuse ? Il peut à son tour envoyer une déclaration affirmant qu’il est apte : il reprend sa place. À moins que le vice-président et le cabinet envoient de nouveau une note au Congrès et replacent Pence à la tête du pays. Le Congrès a alors 48 heures pour se réunir et 21 jours pour statuer aux deux tiers sur l’inaptitude du président. Faute de majorité, ce dernier demeure en place. On comprend que ce choix ait été écarté.

Cela laisse le processus de destitution plus clair : tout repose entre les mains de la Chambre, qui instruit l’affaire à la majorité simple, puis du Sénat, qui tranche pour démettre le président à la majorité des deux tiers. On en est loin.

Car voilà, aujourd’hui, le tribalisme congressionnel confine au cannibalisme politique. Alors que les auditions des candidats à la Cour suprême se caractérisent depuis Reagan par leur grande publicité, celles de Brett Kavanaugh, pressenti pour occuper le poste laissé par le juge Kennedy, se singularisent par leur opacité. L’affrontement entre les sénateurs républicains et leurs alter ego démocrates — particulièrement Cory Booker et Kamala Harris, dont on ne peut ignorer les ambitions présidentielles — a souligné les contradictions de Brett Kavanaugh. Sur l’avortement (tant sur le fait qu’il estime que le jugement Roe c. Wade n’est pas immuable que sur le fait qu’il assimile avortement et contraception), sur la théorie de l’exécutif unitaire et surtout sur la (non-)justiciabilité du président pendant son mandat. Or, sa nomination (probable) consacrera la tétanie du dernier contre-pouvoir : même en pleine crise, la Cour suprême pourrait ne pas pouvoir jouer le rôle qu’elle a occupé pendant le Watergate. Ce serait l’enrayement durable des « checks and balances » (procédures de contrôles et de contrepoids).

Dès lors, il y a peut-être, dans les intentions d’« Anonymous », tant une volonté de blanchir son nom par anticipation qu’un choix de surfer sur une actualité opportune pour mettre le Congrès face à ses responsabilités. À moins que ce ne soit rien de tout ça. Sous cette latitude, la démocratie américaine navigue à l’aveugle.