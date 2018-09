Après l’été

Avant de féliciter Nicolas Hulot pour sa démission, Manon Massé n’aurait-elle pas dû y regarder de plus près ? Étrange, comme la distance peut déformer les perceptions. En France, cela fait au moins un an que circulent les rumeurs de démission du ministre de l’Environnement. Elles avaient même commencé peu après sa nomination. À peine entré au gouvernement, l’écologiste le plus médiatique de France avait déjà dû calmer les esprits en jurant qu’il était là pour au moins… un an !

Ceux qui connaissent l’individu savaient que cette démission était inévitable. S’il n’est pas question de mettre en doute sa sincérité, avouons que cette ancienne vedette de la télévision n’a jamais brillé par sa constance. Celui qui commercialise les shampoings et gels douches Ushuaia a flirté avec tous les gouvernements depuis la présidence de Jacques Chirac. On pourrait même se demander ce que faisait un homme qui professait « un changement de modèle de société » dans un gouvernement qui n’a jamais caché son intention de faire pleinement participer la France à la mondialisation.

Nicolas Hulot traînait aussi avec lui quelques-unes des obsessions des écologistes français. On dit que le déclencheur de cette démission fut la présence de représentants des organisations de chasseurs dans une réunion gouvernementale. Comme si la chasse n’était pas compatible avec la protection de l’environnement ! Comme par hasard, le ministre démissionne aussi peu avant le dépôt d’un important rapport qui soutient que si la France voulait demeurer un leader mondial du nucléaire, elle devrait à partir de 2025 construire au moins six supercentrales de nouvelle génération (EPR).

Le radicalisme antinucléaire entre en effet en contradiction avec les études selon lesquelles il sera impossible de réduire rapidement les émissions de gaz à effets de serre sans cette énergie qui ne produit pas une once de carbone. La réouverture de centrales au charbon et au gaz après l’arrêt du nucléaire en Allemagne en est l’illustration flagrante. Comme l’écrit l’expert Jean-Marc Jancovici, Nicolas Hulot était « à contre-emploi. Je ne sais pas quel était son objectif exact en acceptant le poste, mais le bilan, hélas, est qu’il ne se sera pas passé grand-chose. »

Il sera toujours plus facile de féliciter les ministres qui étalent leurs états d’âme dans les médias que ceux qui travaillent dans l’ombre. Parmi ces derniers, c’est plutôt le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qu’il aurait fallu complimenter. C’est en effet avec une opiniâtreté remarquable que cet homme du sérail tente de recentrer l’école française sur ses fondamentaux.

Loin des gadgets numériques et pédagogiques (selon lesquels l’enfant pourrait lui-même « construire ses savoirs »), le ministre poursuit une politique d’excellence. « Nous avons laissé s’installer l’idée que pour assurer l’égalité, il faut niveler par le bas. Cela a été une erreur », a-t-il martelé au quotidien Le Monde à l’occasion de la rentrée. C’est pourquoi il a restauré les classes bilingues et l’enseignement des langues anciennes, supprimés par les socialistes. Ce qui ne l’a pas empêché de diviser par deux les ratios des classes des milieux défavorisés.

À mijoter aussi cette citation empruntée à Hannah Arendt par la présidente du Conseil supérieur des programmes Souäd Ayada, une philosophe spécialiste de l’islam : « C’est parce qu’elle est conservatrice que l’école peut être progressiste ».

La boucle est bouclée. Mon été s’est terminé comme il avait commencé. Je posais à peine le pied à Dorval que la censure la plus obscurantiste (excusez le pléonasme) s’abattait sur deux productions du metteur en scène Robert Lepage, SLAV et Kanata. Voilà que la grande Ariane Mnouchkine, directrice du Théâtre du Soleil, sauve au moins l’honneur du théâtre en décidant de monter elle-même cette dernière pièce à Paris. Contre vents et marées, il n’est pas question pour elle de se soumettre aux « injonctions, même sincères » et autres « tentatives d’intimidation idéologique » des lobbies ethniques canadiens.

Ce qui frappe le plus dans cette saga qui rappelle les épisodes les plus sombres de l’histoire intellectuelle du Québec, c’est le silence de nos artistes. Imaginez un seul instant le tollé qui se serait élevé si l’archevêque de Montréal avait simplement évoqué la possibilité d’avoir un droit de regard sur une seule strophe d’une pièce de Michel Tremblay. Où étaient donc nos vedettes de la télé si promptes à épouser la première cause venue… pourvu qu’elle aille dans le sens du vent ? Mais, quand la gauche censure — et dans l’histoire, la gauche a censuré autant que la droite —, on se tait !

En cette rentrée culturelle, l’affaire n’a pas échappé à notre collègue du quotidien Le Monde. Évoquant comme nous l’avions fait plus tôt le caractère visionnaire du roman de Philip Roth La Tache, Michel Guerrin dénonçait cette semaine « une nouvelle forme de censure » où « la liberté d’expression de l’artiste est piétinée ». Un point de vue largement partagé de ce côté-ci de l’Atlantique. Autres temps autres moeurs. Il n’y a pas si longtemps, c’est plutôt par sa liberté de ton que le Québec avait fait sa marque en France.