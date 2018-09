Qui trop embrasse…

Observateur invité par Le Devoir, M. Khadir déclarait mardi que Québec solidaire devrait se concentrer sur un nombre limité de circonscriptions où ses chances de l’emporter sont réelles, plutôt que de « s’éparpiller » aux quatre coins du Québec.

Gabriel Nadeau-Dubois a présenté cette divergence de vues comme une nouvelle version de la querelle séculaire des Anciens et des Modernes. Au-delà de ce qui peut apparaître comme un simple différend sur la meilleure stratégie électorale, c’est néanmoins la nature même de QS qui est en cause.

« Québec solidaire est un mouvement, ce n’est pas seulement des députés, ce sont des Québécois et Québécoises qui rompent avec la vieille politique, et ça, tu ne fais pas ça dans une poignée de circonscriptions », a déclaré Manon Massé, selon laquelle son ex-collègue n’est pas conscient de l’ampleur de l’accueil réservé à la tournée de QS.

À l’approche pragmatique d’Amir Khadir s’oppose une vision plus romantique, qui mise plutôt sur l’élan du coeur que le projet de société proposé par QS provoquerait dans l’ensemble du Québec.

Il ne fait aucun doute que M. Khadir adhère personnellement à ce projet, mais il craint manifestement qu’à vouloir trop embrasser, QS n’arrive qu’à mal étreindre.

Les années qu’il a passées à l’Assemblée nationale lui ont également fait réaliser que notre système parlementaire conditionne largement la capacité d’un parti de changer les choses au nombre de députés qu’il fait élire. Dans l’éventualité d’un gouvernement minoritaire, cela pourrait d’ailleurs changer complètement la situation.

M. Khadir a déjà eu l’occasion de constater que le pragmatisme, avec le lot de compromis qu’il implique, cohabite mal avec l’idéalisme qui anime les militants de QS. Lors du débat sur l’opportunité de conclure un pacte électoral avec le PQ, au printemps 2017, il avait mal mesuré l’aversion que leur inspirait la perspective d’un rapprochement.

Il avait calculé qu’une alliance avec le PQ dans trente circonscriptions pourrait permettre à QS de faire élire jusqu’à treize députés, dont quatre à l’extérieur de Montréal. Les délégués au congrès de QS n’ont même pas voulu en entendre parler. Les péquistes étaient des mécréants, point à la ligne. M. Khadir l’a tout de suite compris et n’a pas insisté.

La question de l’éparpillement des efforts de QS n’en demeure pas moins d’actualité. Malgré le bel autobus que le parti a maintenant les moyens de s’offrir et l’affection que suscite Mme Massé, miser sur une quelconque vague paraît bien hasardeux.

Avec un mode de scrutin proportionnel, qui ferait en sorte que la représentation d’un parti à l’Assemblée nationale reflète le pourcentage du vote qu’il a obtenu dans l’ensemble du Québec, la campagne tous azimuts menée par QS serait pleinement justifiée.

Certes, même si la récolte de circonscriptions est décevante, tout ne sera pas perdu, dans la mesure où le financement public dont bénéficiera QS sera déterminé par le total des votes qu’il obtiendra, peu importe où, mais le système uninominal à un tour n’en provoque pas moins un « gaspillage » de voix dont QS risque de faire les frais si ses énergies sont trop dispersées.

Il faut reconnaître à QS d’avoir fait un réel effort pour rendre ses propositions plus concrètes aux yeux du commun des mortels, sans nécessairement réussir à le convaincre qu’elles sont réalisables. Et Manon Massé a sur ses adversaires le grand avantage que personne ne doute de sa sincérité, même si seulement 5 % des électeurs voient en elle la plus apte à occuper le poste de premier ministre.

D’une élection à l’autre, QS a cependant la mauvaise habitude d’obtenir des résultats inférieurs aux intentions de vote que les sondages lui accordent entre les élections. Il n’y a que 2 % des Québécois et 6 % des électeurs solidaires qui croient à une victoire de QS. Même dans une élection où il est difficile de déterminer un enjeu central, la peur de « perdre son vote » demeure un handicap pour QS.

Entre les 15 % dont le créditent ces jours-ci les coups de sonde quotidiens de Mainstreet, ce qui ramènerait QS au niveau où l’avait propulsé l’entrée en scène de Gabriel Nadeau-Dubois, et les 8 % que lui accordait le récent sondage Léger-Le Devoir, l’écart est considérable.

Si QS obtenait 15 % du vote le 1er octobre, un « scénario Cendrillon » impliquant un effondrement du vote péquiste pourrait lui faire remporter jusqu’à treize sièges et réaliser une percée importante hors de l’île de Montréal, a calculé Bryan Breguet, du site Too Close To Call. Le choix de l’éparpillement apparaît alors comme un véritable éclair de génie.

Même en politique, il peut arriver que les contes de fées deviennent réalité, mais cela demeure plutôt rare.