ALENA: touche pas à mon quota

Le président américain Donald Trump se contredit allègrement selon les besoins politiques du jour. Mais quiconque a suivi les commentaires du chef de la Maison-Blanche sur les pratiques commerciales canadiennes dans le secteur laitier sait que M. Trump s’est montré drôlement cohérent en traitant le Canada de tous les noms en raison de son système de gestion de l’offre.

Ce n’est pas parce que M. Trump, protectionniste qu’il est, croit au libre marché. C’est plutôt parce que sa victoire de 2016 dans l’État du Wisconsin — la première d’un candidat républicain depuis Ronald Reagan en 1984 — lui tient à coeur. Il vise à la répéter en 2020. Et quand il a pris connaissance de la grogne des producteurs laitiers wisconsinois autour des efforts du Canada d’empêcher l’entrée au pays du lait diafiltré américain en 2017, le président a fait de leur cause la sienne. « Nous allons prendre la défense de nos fermes laitières au Wisconsin, a-t-il déclaré lors d’un rassemblement à Kenosha en avril 2017. Nous demandons un commerce plus équitable de tous nos partenaires, et cela inclut le Canada. Au Canada, il y a des choses injustes qui ont été faites à l’endroit de nos fermes laitières. J’ai lu là-dessus. »

Cela fait longtemps que notre système de gestion de l’offre est dans le collimateur des États-Unis. Mais du moment où M. Trump a lui-même décidé de s’intéresser au secteur laitier, il est devenu clair que toute renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain passerait par un allègement des mesures protectionnistes canadiennes dans ce domaine. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et son homologue québécois, Philippe Couillard, savent depuis des mois que le Canada serait vraisemblablement obligé d’ouvrir davantage le marché intérieur du lait aux importations américaines pour protéger d’autres aspects de l’ALENA jugés prioritaires, tels qu’un mécanisme de résolution de différends semblable à ce qui existe déjà selon le chapitre 19 de l’accord de 1993.

Alors, le front commun qu’ont formé cette semaine les chefs de parti québécois pour protéger la gestion de l’offre fut ainsi une pure démonstration de théâtre politique. Tous savent que, tôt ou tard, le Canada devra céder aux demandes croissantes de ses partenaires commerciaux pour en finir avec un système protectionniste qui enfreint catégoriquement les règles de jeu en matière de commerce international, un système que tout autre pays développé a déjà abandonné.

Alors, au lieu de jouer les vierges offensées devant les informations voulant que les négociateurs canadiens s’apprêtent à céder des parts de marché aux producteurs laitiers américains afin de sauvegarder le chapitre 19, les chefs politiques québécois se doivent de donner l’heure juste aux électeurs québécois.

Or, comme me l’a expliqué cette semaine un ancien négociateur canadien dans le domaine du commerce international : « Les meilleurs lobbyistes au Canada sont les producteurs laitiers. Leurs pairs dans le secteur de l’énergie bénéficieraient de leçons de leur part. »

À entendre l’Union des producteurs agricoles, on croirait que toute concession de la part du Canada constituerait une trahison inacceptable qui menacerait la survie même des 5400 producteurs laitiers du Québec. Aucun chef politique n’ose contester ces prétentions, le secteur laitier étant devenu une vache sacrée de la politique québécoise pour des raisons qui tiennent plus au conservatisme des partis politiques québécois qu’à toute autre chose. Comme l’écrivait il y a plus de cent ans Louis Hémon : « Au pays du Québec, rien ne doit mourir et rien ne doit changer. »

Vendredi, les chefs politiques québécois réunis au siège social de l’UPA à Longueuil n’ont pas lésiné sur les mots en exprimant leur dévouement aux producteurs laitiers. « Aujourd’hui, les négociateurs [canadiens et américains réunis à Washington] discutent de la façon dont le Québec sera mangé », a déclaré le chef péquiste Jean-François Lisée. De renchérir Philippe Couillard : « Je n’accepterais aucune modification qui ne soit pas acceptable pour les producteurs laitiers. »

Quant à ces derniers, il faut prendre leur colère avec un grain de sel. Ils demeurent les agriculteurs les plus choyés au pays et s’assoient sur des quotas de production d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Les quelques points de pourcentage du marché canadien du lait que le Canada s’apprêterait à offrir aux producteurs américains afin de sauvegarder l’ALENA ne menaceraient pas pour autant le mode de vie des producteurs d’ici, surtout si le gouvernement fédéral s’engage à leur offrir une compensation adéquate, comme il l’a fait lors de la signature de l’Accord de libre-échange avec l’Union européenne.

Les producteurs d’ici détiendront toujours un monopole sur le lait de consommation, et les fromages étrangers n’occuperont toujours qu’une petite part du marché canadien. Mais au pays du Québec, aucun chef politique n’aura le courage de dire tout cela, de peur d’indisposer les rois laitiers.