Lorsque Philippe Couillard a présenté sa candidate pour Bourassa-Sauvé le 16 août, le point de presse avait des airs d’adoubement. Paule Robitaille, ex-journaliste et commissaire à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, succédera vraisemblablement à Rita de Santis dans la forteresse libérale réputée pour être inébranlable. La candidate a un profil original, adapté aux défis à relever dans Montréal-Nord, quartier le plus multiculturel et défavorisé de la métropole. L’avance du PLQ est confortable. Rien n’indique un changement de cap draconien.

Toutefois, il se passe quelque chose dans Bourassa-Sauvé. Sur le terrain, on entend un contre-rythme difficile à ignorer. Dix ans après les émeutes de Montréal-Nord, et sur fond de discorde entourant la commémoration du décès de Fredy Villanueva, deux jeunes femmes, Julie Séide de la CAQ et Alejandra Zaga Mendez de QS, s’agitent depuis plusieurs semaines. Deux filles « de la place » prêtes à ébranler les certitudes libérales. Du jamais vu dans cette circonscription.

Évidemment, ces deux candidates défendent des idées très différentes, à l’image de leur parti. Séide, chimiste de formation, fait du soutien à l’entrepreneuriat local et de la création d’emploi le point focal de sa campagne. Mendez, doctorante en développement durable et militante de longue date, insiste plutôt sur la nécessité de retricoter le filet social pour lutter contre l’exclusion.

Mais j’ai été frappée, en les rencontrant, par la vigueur de l’indignation qu’elles partagent, au-delà des lignes partisanes. « On nous tient pour acquis » lance Séide, déplorant que même si le PLQ se présente comme champion de l’immigration, il ne propose pas grand-chose à ceux qui s’installent et vivent à Montréal-Nord. « Ma famille a fait venir sept personnes d’Haïti par le regroupement familial. Les obstacles que rencontrent les immigrants, je les connais. » Les déceptions aussi, lorsqu’on laisse tomber ceux à qui on a fait des promesses, dit-elle.

On peut certes critiquer la proposition caquiste de réduire les seuils migratoires pour « mieux » réussir l’intégration. Mais on peut se demander ce qui est réellement offert aux immigrants, particulièrement à Montréal-Nord, alors que les conditions de vie s’y dégradent continuellement. Depuis 2006, l’écart à la moyenne québécoise des revenus s’est creusé et le taux de chômage plafonne, même si on dit que la situation économique du Québec est enviable. « 40 % des travailleurs à Montréal-Nord gagnent moins de 20 000 $ l’an et le tiers des familles sont monoparentales », lance Mendez. « Les gens me disent : “Ça va faire, je ne peux plus vivre comme ça, pourquoi on les laisse faire ?” »

Investie depuis avril, Mendez s’active sans relâche. Dans Bourassa-Sauvé, soulignons que la « machine solidaire » est rodée. La mobilisation a été constante depuis la percée réalisée en 2012 par le militant Will Prosper, qui avait alors récolté 12 % des voix. Mais il y a plus : sur le terrain, Mendez est impressionnante. La connexion avec les gens est instantanée, fluide. Alors qu’elle distribue des tracts près de la rue Lapierre, épicentre des émeutes de 2008, une femme de son âge l’apostrophe, un sourire en coin : « T’es une fille d’ici, toi. » « Oui ! Je m’appelle Alejandra, je me présente pour Québec solidaire, j’ai grandi ici pero nací en Perú, y tu de donde eres ? » « Ah ! Salvador. Lâche pas. On en a besoin. »

Or, si un désir de renouveau est palpable, le relais vers la représentation politique, lui, achoppe. Qu’est-ce qui bloque ? « Peut-être le fait de ne pas se sentir citoyen, suggère Mendez. L’exclusion, c’est aussi ça. Si on exclut économiquement, l’exclusion sociale et politique suit. » Le sentiment que la politique est nécessairement une chose qu’on subit.

Bien sûr, Robitaille se montre sensible à ces considérations : « Je débarque ici, je ne connais pas encore les enjeux par coeur, m’explique-t-elle. Mais j’ai un regard neuf, une distance, et je n’ai pas d’a priori. » Celle qui a voulu faire de la politique avant tout pour aider se dit déterminée à écouter et à défendre les intérêts de Montréal-Nord à Québec, si elle est élue. Aucune raison d’en douter.

Mais on ne peut s’empêcher de relever un paradoxe. Si le déracinement n’est pas en soi un défaut chez le politicien, pourquoi les populations les plus exclues semblent-elles vouées à être représentées par des individus dont la légitimité est fonction, précisément, de la distance qu’ils entretiennent par rapport aux milieux marginalisés ? En ce sens, l’image de la « forteresse » ne désigne pas tant le périmètre d’une collectivité que celui du pouvoir lui-même, qui se constitue, justement, à l’exclusion d’autre chose…

Rien n’indique que les murs de la forteresse s’effondrent dans Bourassa-Sauvé. Mais on peut croire, à tout le moins, qu’une porte s’entrouvre.