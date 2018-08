Indignations

Quand les limites sont atteintes, les bornes sont dépassées. » C’est bien ce qu’on a vu pendant cette première semaine de campagne.

Nous avons atteint le degré zéro de la politique lorsque Gertrude Bourdon a reconnu non seulement qu’elle aimait magasiner, mais qu’elle avait magasiné simultanément du côté de la CAQ et du PLQ.

A-t-elle eu la décence élémentaire d’aviser les deux partis qu’elle faisait son magasinage chez l’un et chez l’autre en exigeant le poste de ministre de la Santé et encore plus d’argent pour ce ministère ? En raison de ses nombreuses rencontres et négociations avec Gertrude Bourdon, François Legault était en droit de divulguer les textos échangés entre elle et son directeur de cabinet. Pour que chacun soit en mesure, en cette période électorale, de juger de la sincérité ou de la duplicité de la nouvelle candidate libérale.

Sans compter, par ailleurs, qu’elle a dit, il y a quelques mois à peine, à la députée Agnès Maltais qu’elle n’irait jamais à la CAQ parce que son parti, c’était le PQ… Dommage collatéral supplémentaire : le docteur Barrette étant publiquement démis de ses fonctions par la même occasion, Philippe Couillard s’empresse, pour éviter une crise au sein de son cabinet, de le nommer ministre responsable du Conseil du trésor dans un éventuel cabinet libéral. Au secours ! S’il y a un poste gouvernemental qui demande du doigté, de bonnes relations humaines, du jugement, c’est bien celui-là.

La personne qui occupe cette fonction inconnue de la majorité des contribuables devient extrêmement puissante au sein de l’appareil, car elle décide de délier ou non les cordons de la bourse. C’est le ministre qui dit souvent non à ses collègues et qui, par définition, ne s’en fait pas beaucoup aimer. Si, en plus, il possède un ego surdimensionné et une légère tendance autocratique, c’est le désastre annoncé…

Heureusement, il ne s’agit là peut-être que de politique-fiction, puisqu’il n’est pas certain que les libéraux soient réélus et que Mme Bourdon devienne députée de la circonscription de Jean-Lesage. L’opportunisme ne paie pas toujours.

Cette saga nous donne tout de même une bonne idée de ce que signifie pour elle et le Parti libéral « faire de la politique autrement » : une régression des convictions en faveur de la surenchère du plus offrant.

Dans un tout autre registre, QS et sa co-porte-parole ont commis, en cette première semaine, une bourde impardonnable pour un parti qui veut gouverner le Québec… et qui se dit indépendantiste.

C’est avec consternation et tristesse que j’ai pris connaissance d’abord du gazouillis d’un employé de QS, repris à son compte en anglais, mais aussi en français par Manon Massé, soutenant qu’il y a deux langues officielles au Québec. Avant que quelqu’un de mieux avisé à QS — Amir Khadir ? Gabriel Nadeau-Dubois ? — lui rappelle que le français est la seule langue officielle. Et ce, aurait-elle dû immédiatement ajouter, depuis plus de 40 ans.

En effet, c’est en 1974 que Robert Bourassa et le PLQ font voter à l’Assemblée nationale la loi 22. Trois ans avant l’adoption de la loi 101, le grand oeuvre du Parti québécois, qui va beaucoup plus loin en imposant, notamment, aux enfants des nouveaux arrivants la fréquentation de l’école française au primaire et au secondaire, alors qu’avant 1977 ils étaient, pour la plupart, scolarisés en anglais. Pourquoi n’a-t-elle pas spontanément énoncé ce qui précède ? Parce qu’elle ne le sait pas ? Parce qu’elle l’a oublié ? Parce que ça ne l’intéresse pas ? C’est pourtant le b.a.-ba de toute connaissance de l’histoire récente de la nation québécoise.

Il faut dire que, malheureusement, c’est dans l’air du temps : la relative unanimité par rapport aux acquis de la loi 101 a vécu. Au-delà de la minorité anglophone qui n’a jamais vraiment accepté la loi 101, il y a maintenant un courant chez les allophones et les francophones visant à « affranchir » et à « libérer » les Québécois de ce « collectivisme linguistique ». Québec solidaire doit maintenant préciser sa pensée : que propose-t-il exactement ? Renforcer la loi 101 ou en assouplir certaines dispositions ?

Pendant ce temps, en cette première semaine, le Parti québécois ne s’est fourvoyé dans aucun bourbier : il a su demeurer positif et constructif. C’est tout à son avantage.