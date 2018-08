La diplomatie en gazouillis

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland devait savoir qu’un gazouillis réclamant la « libération immédiate » de Raid Badawi et de sa soeur Samar n’allait rien faire pour améliorer la cause des droits de la personne en Arabie saoudite. Tout au plus pouvait-elle espérer que cela ne nuise pas aux tentatives effectuées en coulisses pour libérer ce dissident saoudien, emprisonné depuis sept ans, et sa soeur militante des droits des femmes, récemment arrêtée.

Mais le régime saoudien n’était pas le destinataire principal du gazouillis de Mme Freeland. La ministre vedette du gouvernement du premier ministre Justin Trudeau s’adressait plutôt aux critiques du gouvernement qui trouvaient qu’Ottawa n’en faisait pas assez pour faire libérer M. Badawi, dont la femme est devenue citoyenne canadienne dernièrement. L’inaction du gouvernement Trudeau dans ce dossier agaçait d’autant plus les militants des droits de la personne que le Canada continuait de vendre des armes au régime saoudien, dont le bilan en matière de ces droits est parmi les pires au monde.

Tôt ou tard, ce dossier allait causer des ennuis au gouvernement Trudeau. Son double langage, faisant à la fois la promotion des « valeurs canadiennes » à travers le monde tout en défendant la vente des véhicules blindés fabriqués au Canada à l’Arabie saoudite, ne pouvait que se retourner contre lui. Finalement, c’est le régime saoudien lui-même, plutôt que les électeurs canadiens, qui a décidé qu’il en avait assez de cette hypocrisie flagrante.

On doit déplorer la réaction de Riyad, qui semble vouloir faire un exemple du Canada pour tout autre pays qui songerait à critiquer l’Arabie saoudite de façon aussi peu diplomate.

Mais il faut être bien naïf en matière d’affaires internationales pour considérer le geste de Mme Freeland autrement que comme une bavure qui témoigne à la fois de l’amateurisme et de la suffisance du gouvernement Trudeau. Certes, la plupart des experts en affaires internationales ne voudraient pas critiquer Mme Freeland en public.

Après une décennie sous le carcan du gouvernement de Stephen Harper, et après le court passage de l’inflexible Stéphane Dion aux Affaires étrangères, les fonctionnaires et diplomates canadiens vivent une période de véritable glasnost sous Mme Freeland. Sympathique et énergique, et féministe comme eux, elle est la patronne dont ils ont longtemps rêvé. Ils ne sont pas prêts à la désavouer pour cette seule incartade diplomatique.

D’autres sont moins indulgents. Pour sa part, l’ancien ambassadeur du Canada en Chine David Mulroney fut très cinglant à l’égard de Mme Freeland et de son gouvernement, écrivant cette semaine dans le Globe and Mail : « Le Canada est en train de créer la perception parmi les puissances émergentes que, lorsque nous parlons des droits de la personne, nous insistons avec arrogance sur l’adoption d’un programme qui reflète notre vision du monde et les biais de l’Occident laïque. Parmi nos alliés occidentaux, nous sommes de plus en plus perçus comme des amateurs, faisant la promotion de nos valeurs progressistes puisque nous n’avons pas de véritables intérêts à poursuivre. »

M. Mulroney disait tout haut ce que plusieurs experts dans les autres pays occidentaux pensaient tout bas. Le refus des États-Unis et de l’Union européenne de défendre les propos de Mme Freeland en public en disait long sur le malaise qu’elle a créé dans l’alliance occidentale. Ce refus a peu à voir avec une décision du gouvernement américain de Donald Trump de resserrer les liens avec l’Arabie saoudite, après que ceux-ci ont été quelque peu affaiblis sous la présidence de Barack Obama, dont l’accord nucléaire avec l’Iran fut critiqué par Riyad. Il s’inscrit dans des relations qu’entretiennent les pays de l’Occident avec l’Arabie saoudite depuis la révolution iranienne de 1979.

Qu’on le veuille ou non, l’Arabie saoudite est un allié de l’Occident dans sa tentative de limiter l’influence de l’Iran au Moyen-Orient.

Cette alliance est devenue plus importante au fur et à mesure que la Russie a resserré ses propres liens avec l’Iran pour étendre son influence dans la région. Lors du dernier sommet de l’OTAN, le mois dernier à Bruxelles, les 29 pays membres, dont le Canada, ont déclaré être « préoccupés par l’intensification des essais de missiles de l’Iran et par la portée et la précision de ses missiles balistiques, ainsi que par les activités de déstabilisation que ce pays mène dans la région du Moyen-Orient au sens large ».

Si le Canada et ses alliés continuent de vendre des armes à l’Arabie saoudite malgré son bilan en matière des droits de la personne, c’est pour envoyer un message à l’Iran qu’il y a une limite à ses avancées dans la région. Ce n’est guère réjouissant de savoir que cette alliance avec l’Arabie saoudite entraîne son lot d’inconvénients et de compromis.

Mais le Canada n’est pas la Suède, pays qui a lui aussi connu son lot de tensions avec Riyad en 2015. Nous faisons partie de la plus grande alliance militaire au monde, vouée à la protection de ses pays membres et des libertés dont jouissent leurs citoyens. Ni Mme Freeland ni M. Trudeau n’oseraient l’expliquer en ces termes, et c’est pourquoi ce contrat avec l’Arabie saoudite continuera de les vexer longtemps après qu’ils auront réparé les pots cassés diplomatiques avec Riyad.