Nos chênes

« Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre », écrit Albert Camus dans Noces.

Au pays des origines, là où s’attachent les souvenirs de l’enfance, j’ai passé mes étés entre des ombres et des lumières filtrées doucement par les branches d’un immense chêne rouge dont les verts scintillaient au-dessus de nous en des miroitements argentés. Cet arbre majestueux, plus de deux fois centenaire, a enveloppé longtemps mes jours de sa présence.

Mais voici que cet arbre est mort, ai-je appris cette semaine, tout pourri du dedans par le temps. Pas tout à fait mort encore, mais plus très fort. Au coeur de l’été, il faudra le couper tant il représente désormais un danger.

Ce n’est qu’un arbre, me direz-vous. Des arbres, on en a tellement coupé en ce pays. Alors un de plus, un de moins… Devant les arbres, nous avons souvent une mentalité de bûcheron.

Devant ce grand chêne musclé, j’entends tout de même Paul-Marie Lapointe parler dans Arbres, peut-être son grand poème :

« chêne boréal tronc labours d’automne chêne

écarlate chêne-baiser chêne des marais fusant au sud

constructeur transport de soif bloc habitable »

À Cookshire, capitale de mon enfance, il fut un temps où le seigneur local, John Henry Pope, prince des Cantons-de-l’Est, riche financier, argonaute, agriculteur, banquier, pilier du gouvernement conservateur de John A. Macdonald, il fut un temps, dis-je, où ce monsieur qui n’entendait pas à rire possédait une immense forêt de chênes. Il les monnayait, comme tout le reste, à l’exemple de ce gouvernement auquel il prenait part. Il en fit couper des milliers, au bénéfice de la construction du chemin de fer. Déjà au début du XIXe siècle, pendant les guerres napoléoniennes, la marine britannique compta sur les chênes du Canada pour la moitié de ses approvisionnements annuels. Il nous reste peu de chênes aujourd’hui. Nous cultivons plus volontiers les sapins de Noël.

Dans l’histoire humaine, on ne mesure pas toujours bien l’importance de la forêt. Pourtant, même les églises ne sont au fond que des manières de forêts végétales sculptées dans la pierre. À quoi d’autre en effet penser en regardant leurs toits si hauts tenus par des colonnes, sinon aux sous-bois, et à des branches qui ploient attachées à des troncs ?

Allez savoir pourquoi, le chêne géant auquel s’attachent les souvenirs heureux de ma petite enfance ne fut pas coupé comme tous les autres. Il finit par grandir en paix, devant une maison de ferme. Là, un Britannique était venu s’établir comme photographe, au temps des appareils à soufflet et des poses d’une durée infinie, après avoir d’abord tenté sans succès de vivre de ce métier naissant en Californie. Dans le grand livre toujours ouvert de la nature, les arbres nous conduisent hors du temps, tout en nous rappelant le nôtre.

Arbre coupé ou pas, l’été n’en cogne pas moins à ma porte d’acier. Il est temps de partir et de se reposer. Dans quel paradis climatisé doit-on pointer le nez cette année ? Il est question partout de boycotter les États-Unis. Mais le mouvement de boycottage ne fonctionne pas trop, semble-t-il. Est-ce par manque de pratique préalable ? Un boycottage n’a guère été réclamé lorsque, par voies officielles, Barack Obama a autorisé plus de 2300 assassinats par des drones. Pas davantage lorsqu’en 2003 Bush multipliait les mensonges déconcertants pour présider à l’invasion de l’Irak. Un boycottage n’a guère été pratiqué non plus sous Ronald Reagan, lequel offrait des armes à des mouvements de lutte contre des pouvoirs démocratiques en même temps qu’il se refusait à condamner l’apartheid en Afrique du Sud. Nixon, pour sa part, soutenait le coup d’État au Chili, ce qui n’entrava jamais la douceur des vacances à Old Orchard ou sur les côtes de Floride. Trump manque certainement de vernis. Mais à vouloir le dépeindre en monstre, est-ce qu’on ne lisse pas un peu trop le portrait de ses prédécesseurs ?

Dans le Vermont en tout cas, pour ainsi dire à l’ombre du grand chêne de mon enfance, on trouve encore cet été beaucoup de Québécois en vacances d’eux-mêmes. Jean Éthier-Blais, l’ancien critique du Devoir, disait toujours avec une ironie grinçante que le Vermont était le plus beau coin du Québec… Il est vrai que cela ressemble presque au Québec, à condition qu’on veuille bien imaginer celui-ci comme un espace où tous les arbres n’auraient pas été coupés et où la nature serait respectée.

En tout cas, je vous laisse vous reposer de moi. Je pars avec quelques bouquins sous le bras. Des livres à lire ou à relire. Albert Camus, tiens, pour commencer, avec quelques autres grands chênes. Kamel Daoud, brillant écrivain algérien, ne cesse de répéter à quel point il est dommage que Camus ne soit pas considéré aussi comme un écrivain algérien étant donné son identité déchirée. Mais chacun sait que les extraits de naissance ne suffisent pas à nourrir les racines du monde. Les terres nouvelles sont utiles aux grands arbres comme aux petits.

À propos de l’Algérie, je trouve ceci dans ma bibliothèque : Les orphelins arabes d’Alger, brochure publiée au Québec en 1875. Frappée durement par les épidémies, l’Algérie souffre alors beaucoup. Le clergé canadien demande à ce qu’on accueille au moins les orphelins, bien qu’ils s’agissent d’« infidèles ». Notre présent arrogant n’a certainement pas le monopole du bon sens lorsqu’il s’agit de rester ouvert et généreux devant les malheurs du monde.