Les archives photographiques constituent un continent fabuleux pour qui souhaite arpenter les pays de la mémoire. Aux archives fédérales à Ottawa, on promeut depuis un moment un projet intitulé« Un visage, un nom ». De quoi s’agit-il ? Le public est invité à identifier des individus des Premières Nations qui se retrouvent sur quelques-unes des remarquables photos tirées de ces collections. Plusieurs institutions tentent d’identifier de la même façon des anonymes, comme si de notre capacité à tout ramener à la singularité des noms dépendait une meilleure compréhension du passé.

Au Yukon, les archives viennent d’annoncer qu’elles allaient diffuser des milliers de photographies, en cherchant en priorité à identifier les individus présents sur 600 images qui datent des années 1960 et 1970. Dans la même optique, une entreprise précédente avait permis d’en scruter 1500 autres.

Il ne serait pas étonnant qu’on fasse éventuellement de même pour des photos d’ouvriers croqués au milieu des chantiers, des usines ou de leurs quartiers. Quitte à faire oublier qu’une image vaut parfois mille maux, qui sait si le travail des photoreporters de guerre ne sera pas lui aussi bientôt revisité à la lumière de ce culte de la souveraineté du « moi ».

À regarder de si près, est-ce qu’on ne finit pas par tout voir de trop loin ? On s’évite peut-être de la sorte de considérer ce que les sujets d’une image incarnent au-delà de leur identité, c’est-à-dire l’exemplarité d’une situation commune qui les dépasse tout en les englobant.

En recomposant le monde à l’imparfait de leur objectif, les confrères photographes, par exemple les humanistes Ronis, Boubat, Cartier-Bresson et autres Doisneau, étaient en quête d’absolu. D’un couple enlacé, ils ont affirmé la grandeur de l’amour. Des jeux d’une bande de garnements, ils ont rappelé le sérieux de l’enfance. De l’exercice de simples métiers du quotidien, ils ont souligné l’honneur du travail.

Des générations de photographes ont ainsi montré dans des vies minuscules, pour emprunter au titre du beau livre de Pierre Michon, la grandeur de toutes les existences. La photographie, sujet d’histoire, outil de démocratie, affirme ainsi qu’au royaume de notre vie en commun, « tous les humains sont de ma race ».

Alors pourquoi ce besoin soudain et ambigu de se focaliser sur les seuls individus ? En fin de compte, l’image de l’histoire en ressort rarement plus nette.

À vouloir atomiser des destins pourtant communs, à les scinder au nom de la souveraineté des sujets qui y participent, on réduit le poids de leurs revendications et on amenuise les identités collectives.

Notre vision du présent est de plus en plus recadrée par les strictes modalités d’un « droit à l’image », sorte de trône où se pose un « je » tout-puissant en vertu duquel tous les individus auraient soudain le pouvoir de négocier la propriété de leurs reflets en société. Cette illusion de la possession permet de faire croire qu’il n’existe que des individus libres de leurs destinées, puisqu’ils sont placés sous le même chapiteau du marché. Toute lumière étant ramenée sur l’individu, plus rien d’autre ne semble avoir davantage de valeur. Ainsi, la propriété de son image se confond-elle aujourd’hui avec la propriété de la dignité. Les inégalités sociales ne se trouvent pourtant pas rabotées par cet hypothétique droit à négocier la valeur marchande de son image !

À propos d’identité et d’images de soi, afin d’y voir un peu plus clair, il faut prendre le temps de se poser pour lire à tête reposée Sur la piste du Canada errant, un livre de Jean Morisset paru ce printemps. Géographe doublé d’un écrivain, Morisset traite à sa façon toujours originale de l’histoire nord-américaine en regard des Premières Nations et des anciens Canadiens. Sur la piste du Canada errant offre en quelque sorte un grand portrait de nos origines communes.

L’image du Canada qu’a imprimée dans les consciences l’Empire d’Ottawa est fondée sur l’idée première d’une supériorité de la British America, explique Morisset. Tout le reste en a tristement découlé. Dans cette société gonflée du sentiment de sa supériorité, la quête du Nord est devenue un étendard patriotard où les Premières Nations servent d’alibis décoratifs dans le maintien d’un pouvoir déjà ancien. Les identités ont été usurpées, prétend Morisset. En vertu de ses intérêts géopolitiques, « l’English-speaking Canadian peut être de toute origine », du moins le plaide-t-il, « alors qu’à l’inverse, le French Canadian ne peut être que French Canadian d’origine […] parce que, présume-t-on, le Libanais, l’Haïtien, l’Arabe, le Brésilien, tous les francophones ne sauraient y trouver leur place ».

Les objets d’hystéries et d’hallucinations collectives qui, au nom de l’identité, conduisent à des formes plus ou moins subtiles d’exclusions ont un horizon historique dont Jean Morisset donne un portrait que l’on ferait bien de scruter à la loupe. En matière d’analyse, on est loin en tout cas des raccourcis affligeants de ce journaliste du quotidien britannique The Guardian qui, pas plus tard que la semaine dernière, se demandait, dans une suite de raccourcis, « comment le mouvement nationaliste québécois était devenu si blanc ». Peut-être, pour y voir plus clair, devrait-on d’abord mieux regarder la photo que nous tend en quelque sorte Jean Morisset.