Le démolisseur

Même s’il s’est écrasé devant Kim Jong-un et lui a offert un extraordinaire avantage dans la « négociation » qui s’ouvre sur l’hypothétique « dénucléarisation » de la péninsule coréenne, Donald Trump est en train de gagner une autre partie : celle, plus globale, qui consiste à encourager, un peu partout, le recul de la démocratie et la destruction de l’ordre géopolitique existant.

Ceux qui n’ont de cesse de dénoncer et de décrier, le regard dégoûté, « l’ordre libéral mondial », avec les États-Unis comme garants et arbitres aux pattes un peu grosses, aux principes parfois élastiques (voire carrément bafoués, ici et là), mais aux principes quand même… eh bien, ceux-là vont bientôt voir de quoi aura l’air un monde « post-libéral » et « post-américain ».

Il n’est pas sûr que ce sera réjouissant.

On considérera peut-être, rétrospectivement, le mois de juin 2018 comme le moment où tout bascula, du point de vue des relations internationales héritées de la défaite de l’Allemagne (1945) et de l’émergence de l’hégémonie états-unienne.

Les lieux géographiques de ce basculement se nomment La Malbaie et Singapour.

Sur les deux scènes, un même acteur principal, le « grand dynamiteur »… Il a l’air d’un enfant et ne comprend rien aux détails ; les gens bien élevés ont du mal à le prendre au sérieux. Mais ce qu’il fait est sérieux, terriblement sérieux. Sérieux à faire peur.

Les autocrates comme Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Xi Jinping sont probablement ceux qui l’ont le mieux jaugé : peut-être à travers une consanguinité, une fraternité cachée… secrète ou implicite, consciente ou inconsciente.

On ne voulait pas y croire, pourtant c’est vrai et il faut s’y préparer : « l’épisode Trump » représente davantage, dans l’histoire de l’Occident et dans l’histoire du monde, qu’une parenthèse sans trop de conséquences… un mauvais moment à passer, en somme.

Cette hypothèse et cet espoir (qu’il ne s’agisse que d’une parenthèse) existent toujours… Mais il est plus juste de penser que Donald Trump a cristallisé et accéléré des tendances qui lui préexistaient. Tendances que son action, aussi échevelée, improvisée et furibonde soit-elle, inscrit dans une histoire partagée : celle de son pays et celle du reste du monde. Et que cette action laissera des traces profondes.

Au sommet de La Malbaie, le président des États-Unis a refusé explicitement, en dénonçant le communiqué final, d’associer son pays à un « ordre international fondé sur des règles communes ». Il a menacé d’une guerre commerciale ses alliés les plus proches. Il a insulté les leaders du G7, juste avant de faire l’éloge appuyé et répété de l’homme qui commande au plus grand goulag du XXIe siècle. Et il a annoncé son désir de retirer les troupes américaines de la Corée du Sud.

Très explicitement, le supposé « leader du monde libre » annonce ainsi qu’il est prêt à saccager les alliances, les relations commerciales et les institutions internationales qui sont à la base du monde, ou d’une bonne partie du monde, depuis 70 ans.

Si on peut ici parler de « doctrine », un officiel anonyme de la Maison-Blanche l’a qualifiée, il y a une semaine dans le magazine The Atlantic, de doctrine « We Are America, Bitch ! ». Pour résumer grossièrement, elle consiste en un « doigt d’honneur » adressé à un monde perçu globalement comme froid et injuste, marqué par « la guerre de tous contre tous ».

(Paradoxalement, il y a quelque chose de gauchiste dans la façon trumpienne de voir le commerce international comme étant forcément une arnaque ou une spoliation.)

Mépris agressif envers les intérêts de pays aux vues similaires ; indifférence radicale à la démocratie, aux droits et libertés ; fréquentation jouissive et complaisante des dictateurs… Tel est le nouveau monde que crée M. Trump.

On voyait traditionnellement, depuis au moins un siècle, les États-Unis comme une grande démocratie oscillant entre interventionnisme et isolationnisme.

On découvre aujourd’hui une troisième option : les États-Unis comme « État voyou », ni en retrait ni internationaliste, indifférent à la démocratie, encore puissant malgré son déclin… et libéré de toute loyauté.

Ces derniers mois – sur le commerce, la sécurité internationale, l’environnement, les règles de droit –, on a vu Donald Trump brûler à toute vitesse des ponts patiemment construits depuis trois quarts de siècle.