2020, c’est demain

Hier soir, je me suis assise sur le rebord de son lit. On a parlé de sa journée. J’ai glissé cette éternelle mèche rebelle derrière son oreille en me disant combien ce moment était précieux. Car du haut de sa décennie, il est à la fois un enfant et un petit adulte qui prend doucement son envol. À son rythme. Au mien.

Une image entêtante m’est alors revenue, comme souvent ces temps-ci. Lui aussi a dix ans. Ou peut-être onze. Lui aussi est un petit garçon qui promène partout son ballon de soccer. Il s’appelle Matteo. Sebastián. Ou Jesús. Ce soir, à McAllen, au Texas, c’est sur un matelas de mousse posé à même le sol d’un hangar et derrière le grillage de ce qui ressemble plus à un chenil qu’à un centre de détention qu’il va essayer de s’endormir. Ou encore entre les murs d’un ancien Walmart à Brownsville. À son poignet, un bracelet marqué d’un code-barres pour l’identifier, un numéro. Il va peut-être essayer de se bercer en pleurant sous sa couverture, brûlé par le soleil, épuisé par ce voyage qui n’en finit pas. En réclamant sa mère, qui ne pourra pas balayer cette mèche de cheveux de son front. Parce qu’il en a été séparé.

Dans quelques semaines, sa mère, sortie de détention ou déportée de l’autre côté du mur, le cherchera peut-être en vain. Car il pourra faire partie de ces enfants perdus dans les méandres du système de placement en famille d’accueil du Office of Refugee Resettlement. Si elle ne parvient pas à avoir accès aux services juridiques, elle pourra être déchue par un juge de ses droits parentaux : en espérant sauver son enfant de la violence de son pays, elle aura tout perdu. Comme Marco Antonio Muñoz, venu du Honduras avec sa famille et qui s’est suicidé le 12 mai dernier dans une prison de Rio Grande City au Texas après avoir appris qu’il serait séparé de ses enfants.

Il y a deux jours, pour justifier cette politique devant les forces de l’ordre en Indiana, Jeff Sessions a invoqué l’épître de saint Paul aux Romains, « car il n’y a point d’autorité qui ne vienne pas de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui ». Sans ambages. Sans complexe. Faisant de son gouvernement une de ces autorités supérieures. Dans sa version originale, la déclaration n’est pas anodine, car elle établit la prévalence d’un pouvoir d’origine divine sur l’état de droit et conforte cette administration dans l’idée que l’exception juridique est la norme, que la Constitution est un artefact obsolète, que l’humanité, c’est finalement tellement 2012. Et de fait, Sessions a recours de manière atypique à un pouvoir d’autosaisine qui lui permet de renvoyer vers lui-même les décisions pendantes devant le Board of Immigration Appeals. Il a ainsi le pouvoir de redéfinir les orientations des décisions, comme lundi dernier, en établissant que le fait de subir ou de craindre la violence domestique ou celle de gangs ne représentait plus une forme de « persécution » permettant d’obtenir l’asile aux États-Unis.

Or, les leaders religieux — parmi lesquels la Southern Baptist Convention, le groupe évangélique le plus pesant sur l’échiquier protestant américain — commencent à formuler des réserves sur l’inhumanité de la politique de séparation des familles indiquant que l’immigration — les enfants migrants — est en passe de devenir le terrain d’affrontement politique de novembre prochain.

Mais le parti de l’éléphant n’est plus le parti des républicains. Au-delà du grand nombre de républicains « traditionnels » qui ont déclaré forfait, les primaires ont vu (en Virginie-Occidentale, en Indiana ou en Ohio) la nomination de fervents trumpistes. Alors logiquement, l’opposition au sein du GOP demeure frileuse.

En face, les démocrates espèrent faire basculer au moins une des deux Chambres — idéalement, la Chambre des représentants en raison de son pouvoir d’enquête. Mais si 2018 ne permet pas de redéfinir l’alignement des astres, quel démocrate se risquera dans la fosse aux lions pour 2020 ? Qui osera faire face à un président sortant, un candidat incontrôlable, qui a déjà mis sur pied son comité de campagne et recueilli 10 millions de dollars en quatre mois ?

Car 2020 c’est demain.

Pendant ce temps, au début de cette semaine, au palais de justice fédérale de McAllen, 290 migrants non documentés ont été inculpés pour franchissement illégal de la frontière. Soixante enfants ont alors été séparés de leurs parents. On leur a dit, racontent-ils au procureur, que les enfants allaient être emmenés pour être douchés ; ils ne les ont jamais revus. Une maman du Honduras raconte alors, en larmes, comment le bébé qu’elle allaitait lui a été arraché des bras. Alors pour eux, pour ces humains-là, 2020, c’est encore trop loin.