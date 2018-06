Notre choix aux Francos

Ariane Zita

Forte d’un tout nouveau minialbum de quatre chansons, la pianiste et chanteuse Ariane Zita refait surface. Ses récents morceaux la révèlent la voix toute frêle, à fleur de peau. Ses pièces mélancoliques sont moins rebondissantes, mais plus personnelles, dirait-on.

À 19 h, à l’angle De Bleury et Sainte-Catherine

Dead Obies

Quelques semaines à peine après l’annonce du départ du groupe de Yes Mccan, qui se consacrera à son projet solo, les cinq gars de Dead Obies monteront sur la grande scène extérieure des Francos. Déjà, la formation rap a depuis dévoilé une nouvelle chanson faite sans Mccan, intitulée Break. Bref, l’aventure continue.

À 21 h sur la place des Festivals

Eman X Vlooper

Après être montés sur scène avec leur groupe Alaclair Ensemble en début de Francos, le MC Eman et le beatmaker Vlooper présenteront vendredi leur projet parallèle. Le duo a deux albums assez différents en poche, dont le plus récent, qui s’intitule La joie, mise plus sur les ambiances que sur les mélodies velcro. Du bon son de toute façon.

À 23 h à l’angle Sainte-Catherine et Jeanne-Mance