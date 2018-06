Notre choix aux Francos

Hollydays

Le duo français Hollydays est formé de la chanteuse Élise Preys, à la voix au triste vibrato, et de Sébastien Delage. Ensemble, ils créent une pop dansante mais lettrée, plus électronique que rock, aux textes remplis de spleen. Pour l’instant, ils ont multiplié les courts albums, mais un disque complet sur l’étiquette Polydor devrait paraître cette année.

À 20 h, à l’angle De Maisonneuve et Jeanne-Mance

Patrice Michaud

Visiblement, cet été, Patrice Michaud va se gâter sur scène. Avant sa carte blanche au Festival d’été de Québec, le voilà aux Francos avec Les Majestiques, son groupe du moment. Ils sont tous vêtus de vestons brillants couleur argent et livreront les vers d’oreilles de Michaud en formule adaptée au style des années 1960.

À 21 h, sur la place des Festivals

Galaxie

Le groupe rock québécois Galaxie a un nouveau disque à défendre, le dansant et saturé Super Lynx Deluxe, sur lequel le chanteur et guitariste Olivier Langevin se la joue parfois Beastie Boys. De quoi « réveiller les morts », comme il le chante. En ouverture, les Néo-Brunswickois des Hôtesses d’Hilaire n’ont pas à pâlir côté énergie et folie.

À 21 h, au MTelus