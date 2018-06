Fin d’époque au G7

L’image a fait le tour du monde en 24 heures. Prise à La Malbaie, elle montre un Donald Trump, assis seul, bras croisés, d’un côté d’une petite table de conférence. Il regarde d’un air goguenard (ou renfrogné) ses homologues, les dirigeants européens qui l’entourent debout, l’air inquiet (ou exaspéré, ou implorant).

On voit en particulier Angela Merkel, les deux mains sur la table, l’air de lui dire « Mais vas-tu entendre raison à la fin ??? » Derrière, le premier ministre japonais a le regard un peu vide, peut-être désespéré.

Cette image exprime le changement d’époque en cours dans les relations internationales. Et nommément, l’explosion du concept de « bloc occidental ».

On essaie désespérément de maintenir un ordre existant, mais cet ordre est dépassé. L’agent décisif du changement est ici un « grand dynamiteur » nommé Donald Trump.

Dans son avion qui le conduisait en Corée du Nord, il a décidé d’annuler l’accord précédemment donné au communiqué commun des Sept, tout en insultant celui qui l’avait accueilli plus tôt, le premier ministre canadien jugé « malhonnête et faible ».

Heureusement pour lui, M. Trump était déjà tourné, tout enthousiaste, vers sa rencontre autrement plus intéressante de mardi, à Singapour, avec un homme qui, lui, est « fort et honorable » : Kim Jong-un.

Qui se ressemble s’assemble. Dans cet épisode, plus ostensiblement que jamais, le président a boudé les alliés traditionnels des États-Unis, leur préférant des hommes comme Kim, Xi, Poutine, le prince Salman… félicités, admirés, encensés par un personnage qui semble irrésistiblement attiré par les régimes autoritaires.

Mais l’inconduite du malotru déséquilibré qui dirige la Maison-Blanche n’est pas qu’une aberration passagère, dont les causes seraient uniquement psychologiques… et les effets, réversibles, une fois le personnage disparu du paysage.

Non, car Trump, dans ses excès, sa brutalité et sa vulgarité, est aussi un révélateur et un accélérateur de tendances authentiques qui lui préexistaient dans les relations internationales en ce début de XXIe siècle. Des tendances ne dépendant pas que des décisions subjectives et ponctuelles de tel ou tel leader.

Le G7, par exemple, est une organisation du XXe siècle, fatiguée, peut-être en fin de course, qui n’a plus la substance, l’utilité et la force stratégique qu’elle a pu avoir à une autre époque. En 1975, et même en 1990, le G7 exprimait clairement une mission, une cohésion, une domination de l’Occident… qui n’existent plus aujourd’hui.

D’autres forums multilatéraux (le G20) ont aujourd’hui plus de sens et de représentativité. Mais il y a encore autre chose : c’est le multilatéralisme lui-même qui est remis en cause. Par Trump bien sûr, qui ne jure que par les rapports de force bilatéraux, mais aussi par beaucoup d’autres acteurs étatiques, qui regardent avec méfiance les « grands machins » comme l’Union européenne.

Si le feuilleton de La Malbaie a fait voir ce que les commentateurs ont appelé un « G6 + 1 » (pour évoquer l’affrontement qui s’y est manifestement déroulé), on simplifierait grossièrement en prétendant que cette expression résume tout l’événement, ou toutes les tendances en présence.

Par exemple, au sein des quatre pays européens représentés au G7, il n’y a pas unanimité lorsque vient le moment de statuer sur la « question russe ». Le nouveau gouvernement italien est hostile aux sanctions contre Moscou (appliquées à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014). Son homme fort, représentant de la Ligue d’extrême droite, le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, est un grand ami du Kremlin, à l’instar de la Française Marine Le Pen.

Le Japon de Shinzo Abe, pour sa part, reste plus enclin à se montrer conciliant avec les États-Unis de Donald Trump que, par exemple, l’Allemande Angela Merkel.

En somme, on n’a pas affaire à un simple cas d’attaque contre le « bloc démocratique », qui se défendrait de façon ponctuelle et unifiée contre un « cancer Trump » qu’il s’agirait de vaincre.

Non, on voit plutôt à l’oeuvre un certain « virus de la division », sur fond de décomposition des piliers de l’ordre international de la fin du XXe siècle. Trump en est l’acteur principal, mais non unique, et il n’a pas écrit le scénario... ne serait-ce que parce qu’il ne sait pas écrire.