Le premier ministre Couillard recadré

Le 5 mars à Paris, aux côtés d’Emmanuel Macron, Philippe Couillard, visiblement réjoui, annonçait que le président avait accepté son invitation à s’adresser à l’Assemblée nationale, tout comme Nicolas Sarkozy et François Hollande.

« Ce sera un grand moment, le moment où vous viendrez vous adresser aux représentants du peuple québécois. » Il y voyait la « manifestation d’une amitié profonde » entre les peuples français et québécois. Faut-il en conclure a contrario que l’annulation de sa visite à Québec consacre un recul de l’influence du Québec vis-à-vis de Paris et au sein du triangle formé avec Ottawa ? Un rééquilibrage commencé depuis 2014 et l’élection du Parti libéral du Québec ?

Avec un peu d’imagination, Emmanuel Macron aurait facilement pu invoquer des raisons de sécurité, mais la consule générale de France à Québec a démenti cette hypothèse dans Le Soleil du 31 mai.

Cherchons donc ailleurs. Dans son agenda, nous dit-on.

Oui, le président français a un horaire bien rempli. Un horaire présidentiel, quoi ! Mais les choix d’agenda sont éminemment politiques. Il est éclairant de constater, à cet égard, que la République, convertie à la monarchie, a opté pour une rencontre avec la gouverneure générale du Canada ainsi qu’une autre avec les Français établis à Montréal plutôt qu’avec les députés de l’Assemblée nationale du Québec ! Cela, en ramenant le volet bilatéral québécois à sa plus simple expression, qui plus est à Montréal et non à Québec, dans la capitale nationale, pourtant décrétée par la loi comme lieu de ce type de rencontres.

En outre, au cours des derniers mois, Québec n’a pas su convaincre Paris de la nécessité de reconduire sa candidate, Michaëlle Jean, au poste de secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, et ce, bien que le premier ministre se soit entretenu avec le président à ce sujet, début mars et à nouveau jeudi dernier. Emmanuel Macron a ainsi infligé une rebuffade au Québec, en annonçant fin-mai qu’il soutiendrait la potentielle candidate rwandaise Louise Mushikiwabo. Décision réitérée en conférence de presse à Montréal, en présence même de notre premier ministre.

Certes, le courant passe entre les quadragénaires Trudeau et Macron et, pour le président français, il y avait, ne serait-ce que du point de vue de l’image, plus à gagner à se lier avec la rockstar de l’égoportrait qu’avec le cérébral docteur. De tous les présidents français, le leader d’En Marche est le premier à être né après le « Vive le Québec libre ! » de De Gaulle et, sans l’ombre d’un doute, celui qui connaît le moins le Québec. De ce fait, les compteurs s’étaient remis à zéro et il faut blâmer le gouvernement du Québec de n’en avoir pas fait plus pour conserver son « avantage concurrentiel » historique.

Avant même l’élection d’Emmanuel Macron, Québec avait perdu de précieux points en France. Qu’on se rappelle la visite ratée de Manuel Valls, premier ministre socialiste, en octobre 2016, pendant laquelle on avait pu constater qu’il y avait déjà pas mal d’eau dans le gaz : ne serait-ce que par les interférences, constamment repoussées jusque-là au plus haut niveau en France et au Québec, de l’ambassadeur de France à Ottawa dans cette relation encore « directe », mais de moins en moins « privilégiée ».

Aucun premier ministre québécois, ni Jean Charest ni, bien sûr, les premiers ministres issus du Parti québécois, n’avait accepté jusqu’à maintenant de s’éloigner, ne serait-ce qu’un instant, d’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, ni de voir faiblir le lien politique du Québec avec un membre du G7, un pays actuellement au centre de l’Union européenne, compte tenu du contexte politique en Allemagne et en Italie, ainsi que du Brexit. Un pays qui, avec un PIB de près de 3000 milliards de dollars, constitue la 6e économie mondiale.

Mais doit-on réellement s’en étonner puisque la seule ambition du Parti libéral depuis quatre ans est de se comporter en gouvernement ultra complaisant face à Ottawa, gérant une province comme les autres, sans la conscience nationale qui a toujours habité ses prédécesseurs depuis la Révolution tranquille ? Or la politique étrangère d’un État n’est jamais que le prolongement de sa politique intérieure.