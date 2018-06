Il est de bon ton ces années-ci de déplorer le manque d’envergure de nos leaders politiques et d’évoquer avec nostalgie la belle époque des Lesage, Bourassa, Lévesque, Parizeau, Bouchard. Selon le plus récent sondage Léger-Le Devoir, le plus apprécié des trois chefs de parti qui peuvent de façon réaliste aspirer au pouvoir est François Legault, qui a la faveur de seulement 25 % des Québécois, suivi de loin par Philippe Couillard (14 %) et Jean-François Lisée (12 %). Dans les trois cas, leur popularité est très inférieure à celle du parti qu’ils dirigent. C’est aussi vrai de Manon Massé.

Quand on se compare, il y a cependant lieu de se consoler. Malgré les défauts qu’on peut leur trouver, MM. Legault, Couillard et Lisée ont tous les qualités requises pour diriger un gouvernement. Dans le cas de Doug Ford, cela ne paraît pas évident, malgré le mandat très clair que lui ont accordé les électeurs ontariens.

Il est de bonne guerre pour les adversaires de M. Legault d’évoquer la « petite noirceur » dans laquelle il plongerait le Québec, mais il serait injuste de le comparer à M. Ford, dont les années passées à l’Hôtel de Ville de Toronto, dans le sillage de son tristement célèbre frère Rob, ne sont pas très rassurantes. Son inexpérience parlementaire est telle qu’on a dû lui enseigner en catastrophe l’a b c du processus législatif.

Si M. Couillard s’autorise des vingt ans que le chef caquiste a consacrés à la politique pour le présenter comme un homme du passé, cette longévité a aussi permis d’apprivoiser le personnage. Il est vrai qu’il a souvent versé dans le populisme au cours des dernières années, mais il ne s’est jamais comporté en cowboy dans ses fonctions ministérielles antérieures. En réalité, au sein de son parti, il se situerait plutôt parmi les modérés.

Il n’en demeure pas moins que la victoire de Doug Ford est de bon augure pour la CAQ. Si le désir de changement a pu amener les électeurs ontariens à signer un chèque en blanc à un parti dont les vagues promesses n’ont pas été chiffrées et dont le chef est accusé devant les tribunaux d’avoir lésé sa propre famille, tous les espoirs semblent permis.

M. Legault a démontré qu’il n’est pas à l’abri des gaffes, mais il est difficile d’imaginer qu’il puisse mener une aussi mauvaise campagne que le chef conservateur. Si la « Ford Nation » a tout pardonné à ce dernier, il est permis de croire que les partisans de la CAQ dans le 450 et la région de Québec manifesteront aussi une certaine indulgence.

Il est cependant une chose qui ne risque pas de se produire au Québec. Le PLQ ne s’effondrera pas comme l’ont fait les libéraux ontariens, qui ne disposaient pas de la base inébranlable que l’appui des non-francophones assure au PLQ.

Si les électeurs libéraux avaient été plus nombreux à passer au NPD dans l’espoir de bloquer la route à M. Ford, ce dernier aurait peut-être dû se contenter d’un gouvernement minoritaire. Même si le référendum n’est pas à l’ordre du jour, un transfert de voix péquistes au PLQ demeure toutefois impensable.

Quand Kathleen Wynne a eu la curieuse idée de reconnaître sa défaite près d’une semaine avant le jour de l’élection, M. Couillard lui a rendu un vibrant hommage. Il est vrai que la première ministre sortante était une femme de grande qualité, mais aussi une alliée du Québec. Contrairement à d’autres, elle ne l’a jamais accusé d’être un mauvais partenaire ou un enfant gâté au sein de la fédération.

On ne connaît à M. Ford aucun intérêt particulier pour le Québec, ni pour le français, qu’il n’a jamais jugé utile d’apprendre. On sait en revanche qu’il entend retirer l’Ontario du marché du carbone, qui constitue la clé de voûte de la stratégie québécoise de lutte contre les changements climatiques.

Il ne faut cependant jurer de rien, la politique crée parfois des rapprochements inattendus. En 1998, Lucien Bouchard avait dépeint le dernier premier ministre conservateur de l’Ontario, Mike Harris, dans lequel on peut voir un ancêtre spirituel de M. Ford, comme un monstrueux réactionnaire qui affamait les assistés sociaux de sa province et faisait souffler sur le pays le « vent glacial de la droite ».

Deux ans plus tard, M. Bouchard le présentait comme « un grand ami du Québec », après que les deux hommes eurent uni leurs efforts pour forcer le gouvernement de Jean Chrétien à augmenter la contribution fédérale au financement des services de santé sans imposer des conditions trop contraignantes. Qui sait, s’il devient à son tour premier ministre, M. Legault pourrait peut-être initier un jour M. Ford aux délices de la question constitutionnelle ?