Manon du peuple

On peut avoir bien des réserves à l’égard de Québec solidaire (QS) et de sa députée vedette, Manon Massé. J’en ai. Ce parti et sa porte-parole féminine incarnent, en effet, une gauche tatillonne qui semble incapable de consentir à quelque compromis que ce soit, comme on l’a vu dans l’échec du projet de convergence avec le Parti québécois (PQ).

Massé, de plus, professe parfois un féminisme immodérément belliqueux, comme dans ce texte du 8 mars 2018, publié dans Le Devoir, qui accusait la « clique » masculine au pouvoir à Québec depuis trente ans d’être indifférente au sort des femmes. La semaine suivante, Jennifer Drouin, candidate du PQ qui se définit elle aussi comme « féministe et lesbienne », répondait à Massé que « tous les gains obtenus par les femmes, au Québec comme ailleurs dans le monde, ont été réalisés par l’alliance de féministes avec des hommes réformistes et progressistes », que l’union valait donc mieux que l’affrontement en cette matière et qu’il ne fallait pas confondre le Parti libéral du Québec et le PQ.

On peut donc, oui, avoir des réserves à l’égard de QS et de sa co-porte-parole, dont le souverainisme conditionnel flirte souvent avec un multiculturalisme fractionnel et moralisateur, mais il faut leur accorder un grand mérite : ils n’ont pas oublié, eux, les gens du bas de l’échelle, ceux qui luttent au quotidien pour vivre dans la dignité.

La classe de Manon

« Je viens défier ce qu’on attend d’une femme, même homosexuelle, qui fait de la politique, écrit Manon Massé dans Parler vrai (Écosociété, 2018). Je porte mon trousseau de clés à la ceinture, des blousons de cuir, quand la norme est au tailleur. Identité de genre, mais aussi de classe, la classe populaire, dans un monde qui tend à mettre tout le monde dans le même panier de la “classe moyenne”. »

Si on a beaucoup parlé, dans les médias, de la « différence » de la députée solidaire quant à son identité sexuelle, à son genre, on a moins insisté sur son identification aux classes populaires. Pourtant, sur le plan politique, la chose est tout aussi, sinon plus, importante.

Tous les partis politiques n’en ont, depuis des années, que pour la classe moyenne, comme si elle résumait la quasi-totalité de la population. Or, il y a aussi des pauvres, au Québec, des exclus du jeu social ordinaire. Parce qu’il n’a pas peur d’en parler, de leur parler et de parler pour eux, QS mérite des applaudissements. « Aujourd’hui, écrit Manon Massé en évoquant la cérémonie de son assermentation du 2 mai 2014, j’ai voulu faire entrer le monde ordinaire par la grande porte de l’Assemblée nationale : la maison du peuple. » Pagnol avait sa Manon des sources ; le Québec, aujourd’hui, a sa Manon du peuple.

Dans Parler vrai, cette dernière raconte avec sincérité et simplicité le parcours qui l’a menée à cet engagement politique. Ce témoignage lui permet d’aller au-delà de l’image folklorique que lui réservent les médias.

Le récit de son enfance heureuse de jeune fille sportive aux allures de tomboy — c’est elle qui le dit —, dans une famille catholique et modeste originaire de Windsor, émeut. À 18 ans, Manon tombe amoureuse et quitte sa famille, désormais installée à Boucherville, pour aller vivre à Montréal. Elle mettra des années avant de dire la « vérité » à ses parents, qui, après une première réaction de refus, accepteront la situation avec grâce.

De la théologie à la lutte

Son parti pris pour les plus faibles, Manon Massé l’a développé en s’engageant dans la pastorale scolaire et en étudiant en théologie. « C’est l’école de Madeleine Parent, de Michel et Simonne Monet-Chartrand, toutes formées à l’analyse critique à travers la foi », note-t-elle au passage, en pratiquant l’écriture inclusive. Un extrait de l’Évangile de Matthieu — « j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger » —, mon préféré, soit dit en passant, lui fait comprendre que sa place est dans la lutte avec les exclus. Comme animatrice communautaire dans le Centre-Sud de Montréal, elle découvre que les problèmes de logement et d’alimentation doivent être au coeur du combat pour la dignité. Sa rencontre avec Françoise David, en 1994, déterminera la suite des choses.

Écrit en collaboration avec Jérémie Bédard-Wien, responsable des communications de QS — l’anglicisme « implémentation » ne fait certainement pas partie du vocabulaire de Massé, qui se réclame du français populaire et, par deux fois, du « patrimoine » québécois —, ce livre, qui présente aussi plusieurs bonnes solutions en santé, en éducation et en environnement préconisées par QS, est celui d’une femme de gauche tenace, convaincue qu’« on a assez fait preuve de complaisance envers ceux et celles qui ont tout [et que] c’est au tour des derniers d’être les premiers ». Il y a là, malgré les réserves qui demeurent, quelque chose d’admirable et de nécessaire.