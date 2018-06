«Le Devoir» présente une nouvelle signature graphique

Chers lecteurs et lectrices, vous n’avez pas la berlue ! Le Devoir dévoile aujourd’hui une nouvelle signature graphique, résultat d’un travail d’équipe mené en coulisses depuis quelques mois. Toute l’équipe est fière de vous présenter ce matin votre bon vieux nouveau Devoir.

La nouvelle signature porte la marque de la designer de renommée internationale Lucie Lacava, celle-là même qui est à l’origine de la signature du D Magazine, lancé l’automne dernier.

La Society for News Design a d’ailleurs attribué deux prix d’excellence au Devoir pour la refonte graphique pilotée par Mme Lacava pour le D et son cahier Lire. Mme Lacava avait aussi conçu la grille « moderne » du Devoir en 1993, mais après 25 ans, il était temps de rafraîchir un peu le look du Devoir. Bref, vous êtes entre de bonnes mains.

L’oeil averti remarquera que la nouvelle signature des cahiers A et B, qui restent en grand format, s’arrime à celle du D Magazine. Nos contenus rédactionnels seront déclinés dans une unité visuelle constante, de la première à la dernière page du Devoir.

Ces efforts témoignent de l’attachement du Devoir à son édition imprimée, un produit de niche pour lequel les lecteurs et lectrices sont prêts à payer le juste prix. Le Devoir poursuit donc sa stratégie multiplateforme : nous conservons notre édition imprimée, tout en poursuivant le développement de notre offre numérique, notamment sur le mobile.

Le déploiement d’une nouvelle signature graphique nous offre l’occasion de revoir également nos façons de faire, comme cela est expliqué plus bas. Il y aura plus de nouvelles brèves, et le découpage de l’information ne sera pas nécessairement fait en fonction de sections préétablies (politique, économie, culture, monde, etc.), mais en fonction de l’actualité du moment.

Nous avons apporté des modifications mineures à notre logo de 1993, y ajoutant deux couleurs. Toutefois, l’inspiration de 1910 demeure, avec l’élégance et la sobriété des premiers jours. Pour notre édition du samedi, par contre, préparez-vous à une petite surprise, car le logo sera joué à la verticale. Ce changement ne résulte pas d’un caprice de graphiste, mais d’une réflexion élaborée afin de dégager de l’espace « au balcon » (le haut de la une) et de mettre en valeur des éléments visuels.

Sur le fond, Le Devoir ne changera pas. Il continuera d’évoluer afin d’offrir des contenus de qualité adaptés aux exigences et aux intérêts de ses lecteurs, mais il le fera en misant sur ses forces : le débat d’idées, la politique, la culture et les sujets comme l’environnement et l’éducation.

Nous espérons que notre enthousiasme sera contagieux et que vous prendrez autant de plaisir que nous à découvrir cette nouvelle signature.