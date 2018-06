Le zoo de Donald

Est-ce en raison de la proximité des élections de mi-mandat de novembre prochain, de la déconfiture nord-coréenne (car au fond, au jeu de la poule mouillée, c’est le leader de Pyongyang qui, pour l’instant, mène le bal) ou parce que Mueller se rapproche de la Maison-Blanche en décrivant des cercles au-dessus de sa proie ? Toujours est-il que le président Donald Trump a repris (l’avait-il vraiment abandonnée) la route des rassemblements politiques et la tonalité acide et vindicative de la campagne électorale.

Presque blasés, usés par bientôt 18 mois de discours fielleux, venimeux, mensongers, les acteurs de la scène nationale et internationale — des médias aux élus en passant par les agences américaines comme à l’étranger — ont pris l’habitude de commenter chaque tweet comme un énoncé de politique publique, laissant le président définir, chaque matin, l’ordre du jour. Ce n’est pas sans conséquence.

En effet, l’érosion des normes démocratiques est réelle. Inquiétante. Plus prompte même qu’on n’avait pu l’imaginer. Daron Acemoglu, professeur d’économie au MIT et auteur d’un ouvrage sur la faillite des nations, écrivait, en novembre dernier dans Foreign Policy, que si cette dégradation s’est amorcée avant l’arrivée du nouveau président — en témoignent les pratiques indécentes de charcutage électoral, ou encore l’hérésie des blocages partisans au Congrès — son ampleur au cours de la dernière année va plus loin : or, il faut avoir conscience, disait-il, qu’une fois altérées, les normes démocratiques sont difficilement réparables.

Il n’est pas anodin, comme le fait le président, de louer la décision de la NFL d’interdire aux joueurs de mettre un genou à terre durant l’hymne national. Cela l’est encore moins lorsqu’il remet en question la légitimité de ceux qui continueraient à le faire à rester en territoire américain. Il alimente cette polarisation sciemment : souffler sur les braises est une opération gagnante ainsi qu’il l’a expliqué sans ambages au propriétaire des Cowboys de Dallas, qui l’a mentionné dans le cadre du recours formé par Colin Kaepernick.

Il n’est pas anecdotique non plus, et malgré l’extraordinaire violence dont ils peuvent faire preuve, de nier aux membres du gang MS13 toute humanité, en allant, comme le fait le président, jusqu’à les traiter d’animaux. Cette animalité implicite est également en filigrane de la politique permettant de séparer systématiquement les enfants de leurs parents lorsqu’ils arrivent à la frontière — comme si leur lien familial était plus ténu que celui que les Américains établissent avec leur propre progéniture.

L’ensemble de ce processus s’inscrit dans une logique plus large de « déshumanisation » de l’Autre. Ce vocable redéfinit la manière dont les Américains perçoivent les migrants (selon une étude de Stephen Utych dans Political Research Quarterly), leurs adversaires politiques étiquetés comme ennemis (ce que la professeure Pacilli de l’Université de Pérouse définit comme un processus d’animalisation du politique). La négativité du langage en politique influe également, selon un article paru dans American Politics Research, sur la manière dont ceux qui y sont soumis évaluent les événements sociaux et politiques auxquels ils font face. De fait, affirment les professeurs Steven Miller et Nicholas Davis dans une recherche disponible en libre accès, il y a une corrélation entre l’intolérance et le déclin du soutien aux institutions démocratiques.

Or, la déshumanisation de l’Autre (quel qu’il soit), conjuguée à la polarisation de l’opinion publique, peut emprunter des chemins particulièrement sinistres : elle fait partie des critères établis par le professeur Stanton (Université George-Mason) pour appréhender le glissement vers des mécanismes de violence de masse. Or, cette évolution connaît souvent des débuts presque insignifiants, et le simple fait de travestir l’information, de tolérer le mensonge systémique comme mécanisme électoral, de négliger le rôle central des médias fait planer un danger considérable sur (tous) les régimes démocratiques — ce que Hannah Arendt disait en 1974 à Roger Errera.

Car c’est sur la confiance dans les institutions à respecter l’état de droit, dans la capacité des élus à réaliser le bien commun que reposent les démocraties. C’est également sur la confiance dans les partenaires économiques et internationaux que reposent la réussite économique des accords commerciaux et le maintien de la paix internationale. Or, cette confiance n’a jamais été aussi corrodée, élimée qu’aujourd’hui. À la veille d’un sommet nord-coréen qui n’aura peut-être pas lieu (ou peut-être que oui), à la veille d’un G7 en passe de devenir un G6, à la veille d’un durcissement additionnel des frontières tarifaires, d’une animalisation accrue de tous ceux qui ne passent pas le test de loyauté trumpienne, la « brutalisation du monde », comme l’explique la professeure Josepha Laroche, est palpable. Et le titre de l’ouvrage, paru cette année, des professeurs d’Harvard Levitsky et Ziblatt n’a jamais été aussi pertinent : « comment les démocraties meurent » — sans point d’interrogation.