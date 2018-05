La politique au concert

Dans Le Devoir de lundi dernier, mon collègue Christophe Huss faisait état de turbulences à Bruxelles pour le chef Yannick Nézet-Séguin et son Orchestre de Philadelphie en tournée européenne. Des manifestants propalestiniens reprochaient à la formation symphonique sa tournée de concerts en Israël prévue les 3, 4 et 5 juin prochains à Haïfa, Tel-Aviv et Jérusalem.

« Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de mots, mais de sons que nous exprimons à travers la musique. Nous ne sommes pas des politiciens ! Je ne suis pas un président », protesta le maestro.

« N’orchestrez pas l’apartheid ! » lui reprochaient ses opposants via leurs pancartes, avant d’interrompre le concert, cris et couacs couvrant les notes de la pianiste soliste Hélène Grimaud et la musique de l’orchestre durant le 1er mouvement du Concerto pour piano no 1 de Brahms.

Si le chef a fini par reprendre sa baguette, si les autres escales de la tournée européenne se firent jusqu’ici sans heurts notables, reste que cet épisode éclaire les frontières poreuses entre l’art et la politique. Plus aiguës en périodes agitées, elles s’interrogent sur la nature séraphique des muses quant aux boucheries des hommes.

Expos, concerts, festivals de tout ordre sont-ils des colombes messagères de paix volant au-dessus des terres embrasées, un rameau d’olivier au bec ? Peut-on parler de zones franches culturelles à l’heure où l’art et le militantisme s’allient de plus en plus ?

On comprend la répugnance du Québécois Yannick Nézet-Séguin à devenir, par la bande, un ambassadeur du tonitruant locataire de la Maison-Blanche, mais peut-il tout à fait l’éviter ? La décision de Donald Trump de déplacer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem a semé la mort à Gaza dans les rangs palestiniens. L’escalade de violence entre les deux camps atteint ces jours-ci d’inquiétants sommets. Hélas ! Les colombes ont du sang sur les ailes, même sans l’avoir versé.

Lorsque les ponts sont coupés aux sommets, autant laisser la parole aux artistes élevant l’esprit humain, estiment, comme Nézet-Séguin, plusieurs personnalités culturelles en refusant le statut d’otage politique. En mars dernier, le boycottage du pavillon officiel de Russie — pays à l’honneur au salon Livre Paris — par le président Macron, après l’empoisonnement à Londres d’un ancien espion russe, consterna le milieu littéraire.

Israël ne figure habituellement pas dans les tournées des orchestres internationaux. La présidence de celui de Philadelphie voulait s’associer aux 70 ans de l’État hébreu en appuyant la portée symbolique de cette portion de voyage, d’ailleurs financée par la Fédération juive du Grand Philadelphie. Une pétition avait circulé quelques mois plus tôt pour inviter la formation à boycotter Israël. Tous savaient que ça risquait de chauffer.

Quand BDS s’en mêle

Reste à brosser le contexte. En 2005, sous pulsions d’activistes palestiniens et européens naissait la campagne internationale BDS (Boycottage, désinvestissement et sanctions). Cet appel aux pressions politiques, culturelles et économiques contre Israël vise la défense des Palestiniens. La Grande-Bretagne s’y montre très impliquée avec Roger Waters, l’un des fondateurs du groupe Pink Floyd, en membre actif. BDS a pris appui sur des campagnes analogues ayant contribué au long de la décennie 1980 à la chute de l’apartheid en Afrique du Sud.

En 2010, 500 artistes québécois, dont Gilles Vigneault, Richard Desjardins et Anaïs Barbeau-Lavalette, avaient appuyé le mouvement, déjà endossé par une kyrielle de personnalités culturelles à l’échelle internationale.

Certains le soutiennent avec des bémols. Ainsi le chef d’orchestre israélo-argentin Daniel Barenboïm, Juif d’origine russe, détenteur par surcroît de la nationalité palestinienne. Ce grand maestro et pianiste virtuose confiait à Libération juger la campagne BDS justifiée à une critique près : « Le refus de tout contact avec ce qui vient d’Israël. Beaucoup de gens là-bas ne pensent pas comme leur gouvernement. »

Une ville comme Tel-Aviv impressionne par son vivier culturel. Pur écran aux politiques discriminatoires de l’État hébreu ! grondent les activistes, en invitant au boycottage de l’ensemble des artistes au pays.

En 2009, Leonard Cohen, champion de la cause sioniste, fidèle à ses origines, avait refusé d’obtempérer aux injonctions de BDS. D’où sa série de concerts en Israël. Celui de Ramallah fut pourtant annulé, et le chantre d’Hallelujah jugé indésirable en terre palestinienne.

Comment dicter aux artistes leurs positions quant à des considérations moralement si complexes ? Des arguments se défendent de toutes parts, mais dissocier art et politique en des zones où ils sont si intimement liés finit par relever de l’aveuglement. Et quand on va diriger un orchestre américain dans un pays au bord d’une nouvelle intifada à la suite des malencontreuses décisions du président des États-Unis, mieux vaut s’attendre à ce que la lyre des muses reçoive quelques gravats parmi ses cimes. Cette terre est un terrain bien fangeux…