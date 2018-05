Un délicat recentrage

Dans un assemblage aussi hétéroclite que la CAQ, il n’est pas facile de s’assurer que tout le monde parle d’une même voix.

La semaine dernière, son porte-parole en matière d’éducation, Jean-François Roberge, déclarait à des représentants du syndicat des éducateurs de la CSQ : « Le déploiement du privé [dans les services de garde], ça a été du n’importe quoi [et ça a causé] une vampirisation des CPE ».

Quand un nième rapport a réitéré que la qualité des services y était infiniment meilleure que dans les garderies privées, François Legault a sauté sur l’occasion pour dissiper la fâcheuse impression que son parti était prêt à subordonner le bien-être des enfants aux impératifs commerciaux. « Je vois comme tout le monde que les CPE ont en moyenne une meilleure qualité. Il faut donc les privilégier », a-t-il déclaré.

Sa porte-parole en matière de famille, Geneviève Guilbault, ne semble malheureusement pas avoir capté le signal et s’en tient au mantra du « libre choix » des parents, imposant à son chef une séance de patinage dont il se serait certainement passé.

Que ferait un gouvernement Legault pour privilégier la qualité ? M. Legault ne semble pas disposé à revenir au tarif unique. Réduirait-il le crédit d’impôt qui rend les garderies non subventionnées plus attrayantes à certains ? Voici revenu le temps du « on verra ».

À quatre mois de l’élection, l’heure est au recentrage à la CAQ. Après avoir renoncé à « moderniser » la démocratie syndicale, afin d’éviter un nouvel affrontement avec les centrales, elle a également décidé de « tendre la main » aux enseignants.

Le président de la Fédération autonome des enseignants (FAE), Sylvain Mallette, dit avoir été « agréablement surpris » de ses propositions : révision à la baisse du ratio d’élèves à besoins particuliers, revalorisation financière significative du travail des enseignants…

Il n’est plus question de créer un ordre des enseignants, dans lequel M. Legault disait pourtant voir un « jalon important » pour assurer la qualité de l’enseignement. On a également renoncé à l’évaluation des enseignants qui, à entendre le chef de la CAQ, aurait pu mener au congédiement des incompétents. Les médecins forment le seul groupe que la CAQ continue à cibler.

À l’époque où le parti croupissait au troisième rang dans les sondages, il était impérieux d’attirer l’attention des électeurs, et la controverse semblait le meilleur moyen d’y parvenir. Aujourd’hui, la CAQ se retrouve aux portes du pouvoir et ne doit pas apparaître comme un fauteur de troubles.

Dans l’entourage de M. Legault, on est cependant très conscient que le recentrage est une opération délicate. Il faut arrondir les angles sans aseptiser la CAQ au point de lui faire perdre sa personnalité. Bref, elle doit incarner le changement sans trop déranger.

Durant la prochaine campagne, il ne faut pas s’attendre à des coups d’éclat. Dans son discours de clôture du congrès de dimanche dernier, à Lévis, M. Legault a cité d’entrée de jeu les trois thèmes qu’il entend privilégier : la famille, les enfants, les aînés. C’est essentiellement dans ces trois domaines que la CAQ précisera ses engagements. Pour le reste, « on verra ».

C’est le PQ qui souffre aujourd’hui de la marginalisation avec laquelle la CAQ avait dû composer depuis sa fondation. Pour un parti qui peine à faire entendre sa voix, dévoiler sa plateforme la même fin de semaine où celui qui a le vent dans les voiles tenait son congrès était une curieuse idée.

Dans la position où il se trouve, on peut comprendre Jean-François Lisée de trouver matière à encourager ses troupes là où il le peut. Il est vrai que la plateforme péquiste est la plus progressiste depuis longtemps, mais la comparaison avec ce qui se passe présentement en Ontario, où le NPD semble en voie de coiffer les conservateurs de Doug Ford au poteau, est pour le moins osée.

Le programme de la CAQ a sans doute ses lacunes, mais à la différence des conservateurs ontariens, elle en a un et il s’appuiera sur un cadre financier en bonne et due forme, qui devra lui-même être compatible avec l’état des finances publiques, dont la vérificatrice générale donnera le portrait exact à la mi-août.

Même s’il en sera à sa première campagne en tant que chef, M. Lisée a certainement les qualités requises, mais M. Legault a démontré dans le passé qu’il était aussi un très bon campaigner, particulièrement redoutable durant les débats télévisés.

Surtout, alors que les électeurs du Parti libéral et du NPD sont largement interchangeables en Ontario, ceux du PQ et du PLQ ne le sont pas. Dans les deux cas, la CAQ est un deuxième choix.