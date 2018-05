D’abord, il y a eu cette enseignante/ mère de famille morte de fatigue qui a attiré mon attention. RIP d’épuisement et décrite comme « dévouée et perfectionniste ». Puis la une du magazine L’actualité du mois de mai sur le burn-out parental qui nous montrait une mère vêtue de mou, exténuée, avec deux enfants en bas âge à ses pieds. Ce sont surtout les femmes qui tombent au combat. J’ai tout de suite songé à deux de mes arrière-grands-mères qui ont accouché respectivement de 12 et 15 enfants, mais travaillaient à la maison et ne passaient pas leur existence à comparer leur dernière fournée de biscuits à l’avoine sur Instagram.

Pas que j’idéalise cette époque où elles n’avaient même pas le droit de vote. Elles mouraient avant la ménopause et sans pédicure, sans avoir consulté d’experts en éducation pour leur dire comment, quoi faire et à quelle heure. La religion leur tenait lieu de coach de vie, le chapelet de méditation, et la pression sociale faisait le reste.

Aujourd’hui, la liste des « faut que » est assortie d’une quête de perfection, de performance, du FOMO (fear of missing out), d’un sentiment de culpabilité et de tâches banales ou herculéennes, jamais totalement accomplies, toujours à recommencer. Nos enfants, notre couple, notre job, notre épanouissement personnel, notre intérieur et notre extérieur, nos réalisations, nos fiertés du jour et nos réseaux, notre désir de plaire.

Sourire, liker en masse, être fine, plus que ça, écouter, ne pas oublier les dix fruits et légumes par jour, faudrait bien faire pousser un jardin cette année (locavore), je l’ai mise où, la maudite mère kumbucha (lactofermentation maison), je n’ai pas dépassé le cap de deux épisodes de The Handmaid’s Tale, cette histoire d’horreur de la maternité politisée, je vais lire le livre, promis, mais quand ? Comment elles font, les autres ?

Chassez le ressentiment. Bannissez les “ il faut ”. Ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit.

Le nouveau normal

Cette semaine, mon rural de mec qui va au dépanneur en pyjama m’a parlé des gens « normaux » qui prennent le métro le matin, font du 9 à 5, ont deux semaines de vacances (bientôt trois, on se plaint de quoi ?). Je lui ai répondu que je n’étais pas normale, n’y ai jamais aspiré et que je ne connais pas de gens normaux. Juste des filles au bout du rouleau, surtout des mères courage découragées qui se couchent tout habillées pour gagner 10 minutes le matin. D’après un récent sondage Léger, 55 % des parents québécois seraient prêts à changer d’emploi contre une meilleure conciliation travail-famille. Voilà pour la norme.

Le nouveau normal, je le cherche. Je vois des millénariaux préférer travailler dans des espaces collectifs, réinventer la mobilité dans des cafés ; l’horizon est aux cônes orange et au télétravail. L’avenir appartient peut-être aussi à des Bianca Longpré, ces papesses de la maternité F off.

J’ai feuilleté son livre Mère ordinaire à l’épicerie et j’ai aperçu son magazine où elle tient un verre de vin aussi large que son sourire avec un de ses trois enfants qui joue dans ses cheveux. Il semble que la maternité dévoyée ait besoin de beaucoup d’alcool (d’antidépresseurs) et de café pour s’assumer. On ne réinvente rien. Ça, c’est avant ton premier cancer. Après, tu te recycles dans les jus verts ou tu cultives ton microbiote sur ton microbalcon.

Récemment, j’ai replongé à pieds joints dans un livre que j’avais abandonné l’année dernière. Ça me semblait un brin flyé. Et puis, non. On en prend et on en laisse. Juste le titre, c’est déjà très ambitieux : L’art d’être libre dans un monde absurde. C’est écrit par un journaliste britannique anarchiste qui a longtemps chroniqué sur la décroissance et la pensée punk dans The Guardian, de 2003 à 2016.

Le livre de Tom Hodgkinson a été traduit l’année dernière en français, mais son best-seller date de 2006. Tom a déjà eu le temps de changer de vie depuis. Il en appelle toujours à une saine distance entre nous et la société capitaliste, de surconsommation, nommez ça comme vous voulez. Disons un McSween pop-psycho qui serait mentor dans l’émission Les fermiers en fredonnant Aujourd’hui peut-être de Fernand Sardou.

Je crois que cette société gaspille les gens, les consume, les consomme et les jette après quand elle n’en a plus besoin

Couper le pusher

Pour retrouver des vies créatives, l’ami Tom nous incite à devenir des travailleurs autonomes, à déménager à la campagne avec notre gang d’amis et à faire pousser notre jardin (notre cannabis quand ce sera légal), à nous procurer un ukulélé, à vivre plus simplement et à nous contenter du minimum. Histoire de diminuer la pression dans la cocotte-minute, il suggère d’annuler nos prélèvements automatiques et nos cartes de crédit, de couper la télé (j’ai fait ça en début d’année, c’est libérateur et ça allège le montant que j’allonge mensuellement à mon ami PKP). Et puis de trouver notre talent plutôt que de faire « carrière » : « La carrière n’est qu’un esclavage chic, une attente institutionnalisée, un paradis reporté. »

Il nous incite à travailler quelques heures par jour, tout juste ce qu’il faut pour assurer nos besoins de base dans une sobriété heureuse chère à l’écologiste Pierre Rabhi, qui signe la préface. Tom est parti vivre dans le Somerset avec sa petite famille durant une douzaine d’années. Très épris de l’époque médiévale, « anticapitaliste par essence », il s’appuie sur cette période moins productiviste pour décrire le modèle des guildes et des cercles vertueux sans concurrence.

Et la meilleure, pour une perfectionniste, il conseille de s’éclairer à la chandelle pour ne pas voir les défauts (ménage ou rides, même combat). Des plans pour foutre le feu. Moi, ça va, j’ai donné. J’ai plein d’amis pompiers maintenant (allo Dave !).

L’anar-punk n’a pas tort, s’affranchir est un job de longue haleine qui exige un puissant imaginaire et une solide personnalité. Turbiner au ralenti n’est pas donné à tous, apprivoiser l’ennui sans culpabilité non plus.

Il nous invite à laisser tomber la montre et à retrouver le goût de l’instant : « La drogue étire le temps : aucun consommateur d’héroïne n’est ponctuel. » Il ne recommande pas de sortir la seringue pour autant, mais plutôt de couper avec le temps commercial. C’est l’idée. Et au final, on se demande qui est le drogué dans l’histoire, le ponctuel ou le punk.

Philo pour les nuls



« Y’a un désespoir du capital pour maintenir son régime. Le capitalisme ne va pas disparaître, mais se contracter au profit d’une poignée de privilégiés. Et pour ceux que nous désignons “la classe moyenne”, ce sera fini. Il faudra repenser les choses. Là où je serais optimiste, disons enjoué, c’est que dans cette idée d’effritement rapide d’un système dysfonctionnel qui est le capitalisme, il y aura une chance de générer autre chose, à d’autres échelles. »



Passer une heure en compagnie du philosophe Alain Deneault, ce n’est jamais perdre son temps. On l’écoute sans se lasser sur les paradis fiscaux et notre paradis terrestre en perdition. Cet intellectuel hors norme qui a pris la bête par les cornes de toutes les manières est l’un de ceux qui osent prononcer le nom de Voldemort, le capitalisme. Il l’a payé cher et il persévère.« Y’a un désespoir du capital pour maintenir son régime. Le capitalisme ne va pas disparaître, mais se contracter au profit d’une poignée de privilégiés. Et pour ceux que nous désignons “la classe moyenne”, ce sera fini. Il faudra repenser les choses. Là où je serais optimiste, disons enjoué, c’est que dans cette idée d’effritement rapide d’un système dysfonctionnel qui est le capitalisme, il y aura une chance de générer autre chose, à d’autres échelles. » On peut l’entendre ici , interviewé cette semaine par Marie-Louise Arsenault à l’émission Plus on est de fous, plus on lit. Un régal pour l’oreille et le cerveau.