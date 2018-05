Le Canada providence

Le premier ministre Philippe Couillard n’est pas le seul que la nouvelle fierté canadienne de François Legault laisse quelque peu sceptique. Si l’attachement de M. Couillard au fédéralisme et aux valeurs canadiennes ne fait aucun doute, le chef de la CAQ n’est jamais très convaincant quand il tente d’expliquer les raisons de sa conversion.

La savoureuse entrevue qu’il a accordée la semaine dernière au Journal de Québec n’a rien fait pour améliorer les choses. En écoutant l’enregistrement, on a plutôt l’impression d’un sketch du Bye bye. Quelqu’un devrait le réécrire de toute urgence si M. Legault tient à ce qu’on croie à sa foi dans le Canada.

Dans un premier temps, il a dit souhaiter que le Québec « fasse des affaires, plus d’affaires avec le Canada ». C’est sans doute là une très bonne idée, mais un Québec indépendant voudrait sûrement vendre, lui aussi, ses surplus d’électricité à l’Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Manifestement conscient des limites de son argument, il a ensuite fait valoir le rôle des Canadiens français dans la fondation du Canada. Soit, les francophones sont minoritaires partout ailleurs qu’au Québec, reconnaît M. Legault, sans parler des multiples tentatives d’assimilation au fil des siècles, « mais on a participé à la création du Canada, pis, bon, je suis confortable avec ça ». Un peu plus et il aurait entonné l’hymne aux Rocheuses.

Il a finalement eu une illumination : « Que ce soit les enfants, les aînés, moi, je pense qu’on a un filet social enviable au Canada, donc ça, ça peut être un endroit où je suis fier. » Quand on est mal pris, il faut bien inventer quelque chose.

Ce soudain attachement au modèle social canadien a de quoi étonner. Le moins qu’on puisse dire est que la CAQ n’a pas été un thuriféraire de l’État providence depuis sa création.

Maintenant que le pouvoir semble à sa portée, on comprend M. Legault de vouloir éliminer les irritants qui pourraient faire craindre l’arrivée d’un gouvernement qui mettrait l’État au régime sec. De là à nous faire croire qu’il a tourné le dos à la souveraineté pour préserver la Loi canadienne sur la santé, il y a tout de même des limites ! Il devrait expliquer cela aux partisans de la médecine privée au sein de son parti.

S’il y a un endroit au Canada où le filet social a été particulièrement développé au cours des dernières décennies, c’est bien au Québec. On lui reproche même de l’avoir fait en parasitant le reste du pays sans lui témoigner la moindre reconnaissance. M. Legault aurait-il découvert aussi les vertus de la péréquation ?

La plus importante addition au « modèle québécois » depuis un quart de siècle a sans doute été le réseau des centres de la petite enfance, qui n’a d’équivalent nulle part ailleurs au Canada. Curieusement, les CPE ne semblent pas bénéficier de l’affection de la CAQ, qui ne cache pas sa préférence pour le « modèle d’affaires » des garderies privées non subventionnées. Un rapport de l’Observatoire des tout-petits publié mardi rappelait pourtant que ces dernières offrent des services d’une qualité nettement inférieure.

Si M. Legault se dit maintenant fier du filet social canadien, il fut une époque où il était d’avis que l’appartenance au Canada empêcherait au contraire le Québec de maintenir ses programmes sociaux.

« Dans l’état actuel des choses, les gouvernements provinciaux au Québec sont presque réduits à l’impuissance. La situation ne s’améliorera pas dans un avenir prévisible. Les chiffres sont implacables. Les gouvernements de la province de Québec, quelle que soit leur couleur politique, vont continuer à marcher sur la corde raide. Ils ne disposeront pas, au cours des prochaines années, des revenus nécessaires pour maintenir, et encore moins pour améliorer la qualité des services publics », écrivait-il dans l’avant-propos de son rapport sur les « finances d’un Québec souverain », publié en mai 2005.

Selon cette étude « rigoureuse » reposant sur une « méthodologie éprouvée » et enrichie de l’apport de « nombreux spécialistes et observateurs externes », l’indépendance permettrait au Québec de faire des gains de 17 milliards sur un horizon de cinq ans et d’« améliorer les services publics tout en réduisant la dette publique ».

Que s’est-il donc passé depuis 13 ans pour que M. Legault se sente maintenant rassuré et content de l’être ? Il n’y a pourtant eu aucun transfert de points d’impôt au Québec. Le gouvernement Trudeau a même consacré la décroissance du Transfert fédéral en santé qu’avait décrétée son prédécesseur conservateur.

Le PLQ aurait-il si bien géré les finances publiques et défendu les intérêts du Québec dans la fédération qu’il a convaincu M. Legault des avantages d’appartenir au Canada ?