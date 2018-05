Groleau pour la vie

Avons-nous tort d’accorder la priorité à la raison sur tout le reste ? Dans L’inconsolable et autres impromptus (PUF, 2018), le philosophe André Comte-Sponville, méditant sur l’oeuvre de Beethoven, semble le laisser entendre. « La pensée ne fait pas de miracle, écrit-il. On peut bien lire Spinoza ou Kant toute la journée. À quoi bon, si c’est pour se protéger de la vie, de l’émotion, du douloureux secret d’être soi ? L’art va plus vite ou plus profond. Il ne donne à penser qu’en donnant à ressentir, à aimer, à admirer. »

L’écoute du grand compositeur allemand inspire une réflexion semblable à Éric-Emmanuel Schmitt. « Car l’entendement auquel se limitent les purs rationalistes ne forme qu’une des couches du cerveau, pas la plus superficielle mais pas la plus constitutive. Sous les idées, les théories, les hypothèses, il y a quelque chose de mouvant qui soutient et porte le reste : les sentiments », note l’écrivain-philosophe dans Mes maîtres de bonheur (Le livre de poche, 2017).

Ces affirmations ont quelque chose de renversant. Voilà deux docteurs en philosophie qui, subjugués par la musique de Beethoven, viennent nous dire que les émotions importent plus que la raison. Ces penseurs, en vieillissant, deviendraient-ils trop sentimentaux ? Se réfugieraient-ils dans la vie affective afin d’échapper à l’exigeante quête de rationalité qu’on attend des philosophes ?

Les deux connaissances

Dans L’oubli de la vie (Liber, 2018, 192 pages), un essai absolument remarquable, le Québécois Étienne Groleau, lui aussi docteur en philosophie, leur donne pourtant raison. Il existe, écrit-il, « deux types de connaissance, la connaissance rationnelle et la connaissance affective, et c’est la seconde qui fonde et rend possible la première ».

C’est la logique même qui vient montrer que la raison ne peut qu’être seconde. « Pour chercher, explique Groleau, il faut déjà désirer quelque chose. Avant la recherche de la vérité, il y a le désir de vérité. Et cette chose désirée, donc un certain bien, est posée en absolu par-delà la raison qui, elle, ne peut chercher que ce qu’on lui demande. L’on doit reconnaître que la raison n’est qu’un outil, ce n’est pas elle qui fixe les buts. »

Or, et c’est là la thèse de Groleau, le monde moderne a renversé cette logique et a mis la raison au poste de commande, ce qui explique le désarroi contemporain. La modernité, explique le philosophe, se caractérise par le souci scientifique de la vérité et, par conséquent, par le règne de l’objectivité. Cet élan a bien sûr mené à de grandes réussites sur le plan des connaissances et des techniques, mais ce fut au prix d’un rejet de l’affectivité. Il ne s’agissait plus de se demander ce qui était bien, mais seulement ce qui était vrai, dans le sens scientifique du terme.

La science, toutefois, par sa nature même, en objectivant le monde, le neutralise, puisque « rien dans la nature apparente n’indique l’existence du bien » ou la valeur éthique des choses, même pas celle de l’humain. Une telle pensée ne peut que déboucher sur le relativisme (comment établir qu’une réalité vaut plus qu’une autre ?), voire sur le nihilisme, qui s’exprime dans le règne désenchanté des critères mesurables (efficacité, rentabilité, utilité), au mépris de ce qui fait la valeur de l’expérience humaine. L’oubli de la vie, c’est ça.

L’éthique du coeur

Comme Pascal, qui affirmait que « le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point », Groleau veut réhabiliter l’affectivité, qui constitue la vérité de l’être humain, « ce qui rend l’existence digne d’être vécue ». Il ne s’agit pas de rejeter la raison, mais de la refonder sur l’affectivité. La vraie sagesse, continue le philosophe, ne se trouve ni dans l’une ni dans l’autre, étant donné que « la raison seule est sans fondement [et que] l’affectivité seule est aveugle », mais dans le logos, qui est dialogue entre l’une et l’autre.

Groleau postule, avec Hume et Rousseau, que l’affectivité serait universelle et tournée vers le bien. Pour préserver cet élan éthique, il convient, cependant, d’offrir un milieu propice à son développement puisque, comme l’écrit Thomas De Koninck en préface, notre « moi intime » est aussi le résultat de notre conversation avec autrui.

Constatant alors que la raison n’est pas à même de fixer les finalités ou d’accorder de la valeur aux choses, [l’homme moderne] a cru devoir nier toute valeur et sa propre dignité, ce qui l’a poussé à se détourner du réel pour s’enfuir dans une abstraction déshumanisée. Plutôt que de conduire à l’affirmation de soi, à l’indépendance de l’humanité, la modernité mène donc, finalement, à un oubli de soi et produit un modèle éthique vide.

Dans des pages d’une rare profondeur, Groleau livre alors un brillant plaidoyer pour une éducation humaniste, axée sur la culture et sur la formation générale — arts, littérature, musique —, qui « n’est donc pas le complément accessoire d’une formation spécifique, mais son fondement ». Plus que la médecine, précise-t-il, « les soins infirmiers représentent l’un des plus beaux exemples de réussite d’alliance entre la connaissance rationnelle et l’affectivité ».

Dans l’Encyclopédie de l’Agora, le philosophe Jacques Dufresne a parlé de l’essai de Groleau comme d’un « ouvrage québécois de portée universelle ». Il a eu raison.