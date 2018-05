Le chant des sirènes

Quand Andrew Scheer a coiffé Maxime Bernier au fil d’arrivée dans la course à la succession de Stephen Harper, rares étaient ceux qui accordaient à cet ennuyeux député de la non moins ennuyeuse Saskatchewan la moindre chance de raviver la flamme conservatrice au Québec.

Un an plus tard, le personnage n’est pas plus excitant, mais force est de reconnaître qu’il a su tirer profit des circonstances pour faire de son parti une alternative à tout le moins envisageable.

Même s’il ne sera pas lui-même candidat à l’élection générale de 2019, l’entrée en scène de Michel Gauthier constitue un signal très clair pour les électeurs du Bloc québécois désorientés par crise des derniers mois. De toute évidence, il ne croit pas au nouveau parti « Québec debout » lancé par les sept députés qui ont claqué la porte.

L’ancien chef du Bloc a présenté son cheminement comme « une espèce de synthèse des cheminements que beaucoup de citoyens du Québec ont faits depuis vingt ans ». Certains diront plutôt que le Parti conservateur est un moindre mal, tout comme l’est la CAQ aux yeux de ceux qui veulent surtout se débarrasser des libéraux.

M. Gauthier a cependant raison sur un point : à partir du moment où le référendum semble reporté aux calendes grecques, le Parti conservateur apparaît comme celui dont la conception du fédéralisme a traditionnellement été la plus respectueuse de la spécificité du Québec.

Il est vrai que l’accord du lac Meech a constitué la plus spectaculaire tentative de l’inscrire dans la constitution. Bien avant Brian Mulroney, Robert Stanfield — un homme aussi charismatique que le chef actuel — avait cependant fait sienne la conception d’un pays formé de deux nations. Il est venu à deux sièges près de conduire son parti à la victoire en 1972. L’histoire du Canada aurait pu être bien différente.

Les propositions de M. Scheer sont bien loin d’une telle reconnaissance. Il serait nettement préférable de transférer des points d’impôt au Québec plutôt que de rédiger une déclaration unique qui ne changerait rien au partage des revenus.

On ne connaît pas non plus les pouvoirs additionnels en matière de culture et d’immigration qu’un gouvernement conservateur serait disposé à accorder au Québec, ni les limites qu’il accepterait de fixer au pouvoir de dépenser dont Ottawa se prévaut pour empiéter sur ses champs de compétence.

Stephen Harper avait fait miroiter lui aussi de grands changements dans l’espoir de faire une percée au Québec. On n’a jamais vu la couleur des nouveaux pouvoirs qu’il avait laissé entrevoir, notamment en matière de langue. Le siège promis à l’UNESCO était finalement une place au sein de la délégation canadienne et la motion qu’il a fait adopter par la Chambre des Communes pour reconnaître que « les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni » avait une valeur strictement symbolique.

Il n’en demeure pas moins que les propositions de M. Scheer rejoignent en bonne partie les demandes formulées par la CAQ dans son « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec ».

L’élection partielle du 18 juin dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord permettra d’évaluer la capacité du Parti conservateur de récupérer le vote bloquiste. M. Gauthier a indiqué qu’il irait appuyer l’ancien entraîneur des Saguenéens, Richard Martel, qui défendra ses couleurs.

Une victoire faciliterait certainement le recrutement de candidats à la prochaine élection générale, qu’il s’agisse du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui vient également de signer sa carte de membre du PC, ou encore de l’ancien maire de Rouyn-Noranda, Mario Provencher.

La partie n’est pas gagnée d’avance dans Chicoutimi- Le Fjord. En 2015, la candidate conservatrice, Caroline Ste-Marie, avait fini quatrième avec 16 % des voix. Malgré l’effondrement du Bloc et l’effacement du NDP sous la gouverne de Jagmeeth Singh, on est loin des belles années de Brian Mulroney, alors que les conservateurs avaient balayé le Québec à deux reprises.

Ils bénéficiaient aussi bien de l’appui des libéraux de Robert Bourassa que de celui du PQ. L’an prochain, ils pourront sans doute compter sur l’appui de la CAQ, mais son organisation est très inégale d’une région à l’autre.

Bien entendu, même si son premier mandat constitue une déception pour plusieurs, Justin Trudeau demeure infiniment plus populaire au Québec que John Turner l’était à l’époque.

Même si la souveraineté n’apparaît plus sur le radar, rien n’assure que les Québécois succomberont pour autant aux sirènes conservatrices. Après des décennies de querelles fédérales-provinciales, la plus ou moins grande souplesse du fédéralisme de l’un ou l’autre en laisse plusieurs indifférents.

Tous les efforts de M. Scheer pourraient être ruinés d’un coup s’il était soupçonné d’encourager en sous-main ceux qui voudraient interdire l’avortement. On aurait bien aimé savoir ce qu’il a dit exactement à son député manitobain qui a lancé en pleine Chambre des communes que l’avortement n’est pas un droit.