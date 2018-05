Dangers mortels

La dénonciation par le président Trump du traité nucléaire avec l’Iran menace d’étendre la guerre au Moyen-Orient. Elle menace aussi de démolir l’Europe.

Commençons par le Moyen-Orient. On a eu un aperçu du danger avec cet échange de tirs, la semaine dernière, entre Israël et l’un de ses ennemis jurés : la République islamique d’Iran, présente dans la Syrie voisine où, avec la Russie et par une incursion massive, elle a sauvé la mise, depuis 2014, à la dictature assiégée de Bachar al-Assad.

Échange asymétrique comme d’habitude, la supériorité militaire d’Israël ne manquant jamais une occasion de se manifester, avec une « loi du talion » multipliée par cent. De timides tirs de roquettes provenant de forces pro-iraniennes en Syrie avaient visé les hauteurs du Golan, territoire occupé et annexé par Israël. Tirs précédés, au cours des mois (et des jours) précédents, par plusieurs raids israéliens en Syrie, ponctuels et de portée limitée.

Mais cette fois, l’État juif a répliqué par une salve sans commune mesure avec ce qui avait précédé : on a parlé de cinquante cibles iraniennes détruites en Syrie, de dizaines de morts parmi les combattants iraniens (ou leurs alliés locaux).

Encore une fois — c’est la fierté d’Israël —, les dommages se sont retrouvés tous d’un seul côté : les bases iraniennes en Syrie, avec des populations syriennes environnantes une fois de plus terrorisées, prises en otage par des forces qui les dépassent.

Difficile de dire si cette passe d’armes constitue le lever de rideau d’une future guerre directe entre Israël et l’Iran — ce qui serait une catastrophe supplémentaire dans une région qui n’en manque pas — ou une sorte d’avertissement, de « mesure » de forces ennemies qui se jaugent, mais qui pour l’essentiel se retiennent toujours.

Évidente est la contribution à cet épisode du président — soutien inconditionnel de l’État d’Israël, et qui a repris pour lui, mot pour mot, sa démonologie face à l’Iran. La séquence violente de la semaine dernière, sur 48 heures, commence mardi avec le discours de Donald Trump — déclaration de guerre symbolique à Téhéran — puis se termine jeudi avec les furieux bombardements israéliens en Syrie. Tout est lié.

Autre front crucial, plus politique celui-là, que vient chambouler le « tournant iranien » de Trump : l’Europe.

La menace est grave, peut-être mortelle, pour la crédibilité et les capacités de l’Union européenne. Une Union déjà ébranlée par les asymétries économiques révélées par la crise de la Grèce et de l’euro, par l’insurrection nationaliste en cours dans plusieurs pays, où les partis traditionnels tendent à s’effondrer (France, Italie et maintenant Espagne). Sans oublier l’État autoritaire qui montre son nez (Hongrie, Pologne) et le Brexit qui se poursuit cahin-caha.

Au lendemain du discours de Trump, la question se pose de l’avenir des relations diplomatiques et économiques entre l’Iran et le Vieux Continent. L’Europe poursuivra-t-elle le timide dégel consécutif à l’accord de 2015, avec une reprise des investissements (français et allemands) à Téhéran dans l’automobile, l’aviation, le pétrole ?

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont bien voulu rassurer les « modérés » en Iran (le président Rohani, qui joue sa survie politique) en leur offrant des garanties sur le respect, par les Européens, des termes de l’accord signé en juillet 2015.

Mais on peut sérieusement se demander, devant les menaces du gorille américain contre quiconque oserait encore faire affaire avec les Iraniens, quelle résistance peuvent bien lui opposer les Européens.

L’arrogante injonction du nouvel ambassadeur états-unien à Berlin, qui à peine arrivé déclare, dans la foulée de Donald Trump, que « les compagnies allemandes faisant des affaires en Iran devraient cesser immédiatement leurs opérations », donne le ton. Elle peut laisser augurer une terrible guerre commerciale, à côté de laquelle les tarifs douaniers annoncés sur l’acier et l’aluminium apparaîtraient comme de la menue monnaie.

Malheureusement, les Américains ont le pouvoir de torpiller l’accord sur le nucléaire iranien et d’intimider les Européens qui voudraient s’y tenir. Pour résister — et pour répliquer, coup pour coup, aux attaques américaines —, il faudrait qu’Angela Merkel aille au bout de son idée selon laquelle les relations transatlantiques vivent aujourd’hui un changement radical, voire une rupture.

Il faudrait aussi que les Européens et leurs élites fassent montre d’une détermination, d’une cohésion et d’une foi en eux-mêmes qu’on ne leur connaît pas.