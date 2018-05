Coup de cœur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de coeur

Photo: Alberto Pizzoli Agence France-Presse

Cold War du cinéaste polonais Pawel Pawlikowski. L’oscarisé de Ida revient au noir et blanc avec ce film à la fois classique et somptueux, brossant une histoire d’amour entre un compositeur polonais (Tomasz Kot) et une jeune chanteuse (Joanna Kulig) de la troupe folklorique qu’il crée. On y voit comment la musique peut devenir une arme de propagande et une façon de sauver sa peau dans l’ancien bloc soviétique au temps de la Guerre froide, alors que l’amour et les différences sociales se heurtent en Pologne autant qu’à Paris. Ce film que le Polonais a adapté de l’histoire de ses parents, par sa rigueur formelle, sa tragédie et ses ellipses, en dit plus long sur les soubresauts de l‘histoire que bien des manifestes.

Coup de gueule

Photo: Loïc Venance Agence France-Presse

Est-ce un vrai coup de gueule ? L’imposant appareil de sécurité, policiers de tous poils et CRS armés jusqu’aux dents, indispensable il est vrai, ne nous fait même plus sourciller. Les uniformes se font un peu plus discrets que l’an dernier, mais on s’habitue à tout, faut croire, aux balayages et à la fouille. Ça fait peur aussi, comme si on était prêts pour vivre dans des états policiers. Remarquez, ils ont parfois fort à faire. La nuit dernière, sur les artères des terrasses, alcool aidant, une bagarre a éclaté impliquant une cinquantaine de personnes, et bientôt tout autant de policiers de brigades diverses. Bilan : trois festivaliers en cellule de dégrisement et un blessé. Chaudes, les nuits cannoises…