La manosphère en calvaire

Il fallait s’y attendre un peu. Tout ce qui monte redescend, et tout ce qui est turgescent se flétrit. Après les filles en colère du #MoiAussi, après la prise de parole des femmes, féministes ou non, voici le ressac punitif apparu sous la forme d’un incel (célibataire involontaire) frustré dans les rues de Toronto.

Avant la semaine dernière, mes connaissances sur les masculinistes se résumaient à peu de chose (Fathers4Justice et les Angry White Men, notamment) et quelques voix victimaires bramant l’injustice de leur condition dans un monde « dominé » par les droits des minorités, dont les femmes. Philippe Couillard aussi s’imagine que la moitié de l’humanité fait partie des « minorités », c’est dire.

Depuis la semaine dernière, j’ai découvert la planète peuplée et hargneuse de la manosphère, un détour obligé si l’on veut saisir un geste qui ne peut être attribué qu’à la simple folie passagère ou à la maladie mentale. Si on exclut tous les cas de violence conjugale, cibler et tuer des femmes délibérément, au Canada, a rendu tristement célèbre Marc Lépine, et celui-ci ne bénéficiait pas du soutien de sa tribu. Internet n’existait pas en 1989.

Voici la définition que donne le Wiktionnaire de la manosphère : « Manosphère \ féminin (Internet) (Néologisme) Communauté de sites Internet et de réseaux sociaux dédiés aux hommes. La manosphère est un réseau de sites Web et de forums en ligne. Une constellation de la misogynie. Protégés par l’anonymat, les hommes échangent des tuyaux, discutent stratégies de conquête, publient commentaires sexistes […]. »

Si on résume : des mâles alpha ou béta adhèrent à des groupes sexistes (souvent racistes aussi, et même néonazis) et adoptent un lexique très précis propre à leur secte, qui se revendique de l’homme des cavernes à peu de chose près. Visiter ces forums sème l’effroi ; les idées véhiculées y sont d’une violence i-nou-ïe. Francine Pelletier avait bien raison de souligner mercredi dans ces pages qu’il faut de toute urgence aller scruter de près ce qui se trame dans ces réseaux souterrains. Ces voûtes nauséabondes du Web servent de caisse de résonance à des idées meurtrières où les « martyrs » de la trempe de Lépine ou de Minassian sont élevés au rang de héros.

Le discours de la crise de la masculinité est tout à la fois ridicule et risible, absurde et faux, scandaleux et dangereux

Débarque de ta croix

Les agresseurs se perçoivent donc comme des victimes de la misandrie ambiante, un peu comme Trump hurle FAKE NEWS sur Twitter. Deux « faux faits » parmi d’autres : 88 % des milliardaires sont des hommes et 70 % des richesses mondiales leur appartiennent. Ces statistiques proviennent du récent essai La crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe tenace dont je me suis régalée, un panorama historique, sociologique, et un survol international sur cette question qui fait couler du sang. Lorsque je mentionne à son auteur, le professeur de science politique Francis Dupuis-Déri, cette phrase de la célèbre Dre Shirlee (Dolly Parton), « Get down off the cross, honey, somebody needs the wood », il s’esclaffe.

Très au fait des délires paranoïdes de la manosphère, Francis Dupuis-Déry a codirigé deux ouvrages collectifs, l’un sur le mouvement masculiniste au Québec et l’autre sur les antiféministes. Cet hétéro-anarcho-féministe constate qu’un tango de la mort est engagé depuis les mouvements #AgressionNonDénoncée et #MeToo. Il définit ces mâles misogynes et hargneux sous le terme de « suprémacistes mâles ».

« Le monde n’est donc pas seulement un boys’ club, mais plusieurs boys’ clubs solidaires les uns des autres qui forment des alliances contre les femmes. Le discours de la crise de la masculinité est ici utilisé pour promouvoir la suprématie mâle dans tous les secteurs de la société », écrit-il.

Son ouvrage fait remonter les premières crises viriles à la Rome antique, où le mot « féminazie » n’existait pas encore. « Les féminazies, on les chercherait qu’on ne les trouverait pas, me souligne Dupuis-Déri. Il n’y a pas d’équivalence féminine dans la violence. Et même la violence conjugale féminine sert souvent à se défendre. Les féministes revendiquent l’égalité. Elles n’existeraient pas s’il n’y avait pas de domination. La logique des suprémacistes mâles est une logique de mépris, de caste supérieure, une logique aristocratique dans le sens où ils réclament leur dû, ce qu’on appelle entitlement. Comment peuvent-ils se croire ? »

Qu’un homme comme lui — qui ne s’émeut pas d’être traité de gai ou de « pisse-assis » — le dise ajoute un peu de poids à l’énoncé.

Le féminisme n’a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours.

Valeur sur le marché sexuel (VMS)

Le vocabulaire employé par la néomasculinité peut laisser perplexe, voire ahuri. Tout juste si on ne revendique pas le droit de cuissage. On y parle de mâle alpha (celui qui dispose de haute VMS, valeur sur le marché sexuel) ou béta (VMS moyenne, ou plan B pour une femme), de Carrousel (période de la vie d’une femme entre 18 et 30 ans où son VMS est au maximum), de Chevalier blanc (allié objectif du gynocentrisme d’État et de l’hypogamie, dont un goût prononcé pour les emmerdeuses), des Cuck (cocus), de la Matrice (qui maintient la plupart des hommes dans un état de servitude semi-volontaire), des MGTOW (Men Going their Own Way), de Mur (ce que la femme de 30 ans ou plus frappe une fois sa VMS émoussée).

Sur les inégalités salariales, on souligne que c’est un mythe contemporain qui ne résiste pas à l’analyse froide et rationnelle des faits. Et si vous résistez, vous serez qualifiée de Hamster par ces génies stables.

Ils se sont inscrits à une majeure en économie de marché appliquée à la valeur sexuelle marchande des individus doublée d’une mineure en délire de persécution. Le seul grain dans l’engrenage est une graine.

« Comment ne pas être découragé, en effet, par une propagande qui laisse entendre que mon potentiel humain physique, psychologique et moral est déterminé par mes ancêtres qui chassaient le mammouth ou par un organe qui pend entre mes jambes ? » demande encore Dupuis-Déri dans son ouvrage. Il ajoute que les hommes ne sont pas « en crise », mais qu’ils « font des crises », « au point de tuer des femmes ».

Tous les tueurs de masse sont des hommes au Canada depuis 1980. Cela résiste bel et bien à l’analyse froide et rationnelle des faits. Et j’ajoute : l’Homme est la seule espèce à tuer ses femelles parvenues à maturité.

Girls’ club



C’est le pari qu’a pris Éléonore Pourriat dans son film



Si le film demeure dans le registre de la comédie légère, il n’en subsiste pas moins un malaise évident à renverser la vapeur et à constater à quel point nous naviguons dans une construction sociale complètement intégrée, dès la naissance.



Pas un grand film, mais à voir si vous avez Netflix. Sinon, son court métrage Et si les mecs vivaient vraiment dans une société matriarcale, une clitocratie où ils devraient fonctionner selon des codes sexistes qui les diminueraient constamment et où les femmes détiendraient tous les leviers du girls’ club ?C’est le pari qu’a pris Éléonore Pourriat dans son film Je ne suis pas un homme facile , premier long métrage français sur Netflix, sorti le mois dernier.Si le film demeure dans le registre de la comédie légère, il n’en subsiste pas moins un malaise évident à renverser la vapeur et à constater à quel point nous naviguons dans une construction sociale complètement intégrée, dès la naissance.Pas un grand film, mais à voir si vous avez Netflix. Sinon, son court métrage Majorité opprimée donne le ton (même sujet, en 2010) en dix minutes.