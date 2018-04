Les limites de l’incitation

Les 84 % de Québécois qui pensent que la francisation des immigrants devrait être obligatoire n’ont rien d’exceptionnel, comme le démontre une vaste enquête sur l’intégration linguistique que le Conseil de l’Europe a menée il y a quelques années auprès des États membres.

Le questionnaire portait sur la connaissance de la langue du pays d’accueil dans trois situations distinctes : l’entrée sur le territoire, la résidence permanente et l’acquisition de la nationalité. En 2010, sur les 31 États qui y ont répondu, 23 exigeaient la connaissance de cette langue dans une ou plusieurs de ces situations. Huit d’entre eux, et non les moindres, en faisaient une condition à l’entrée sur le territoire : l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Neuf autres en faisaient une condition de résidence permanente : l’Autriche, l’Estonie, la Grèce, l’Italie, la Lituanie, la Norvège, la République tchèque, Saint-Marin et la Slovénie. Seulement huit ne l’exigeaient en aucune circonstance, pas même pour obtenir la nationalité : la Belgique/Wallonie, Chypre, l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, Malte, la Serbie et la Suède.

Dans les pays d’Europe de l’Ouest, auxquels le Québec peut le plus facilement se comparer, les cours de langue étaient obligatoires dans 8 cas sur 12 et un test pour en vérifier la maîtrise était imposé dans 9 cas. Tous ces pays ne sont pourtant pas gouvernés par des partis « populistes » peu soucieux des valeurs démocratiques. Si les migrations des années récentes leur ont posé un défi certain, la plupart ne se trouvent pas non plus dans une situation où la langue de la majorité exerce un aussi faible attrait sur les nouveaux arrivants qu’au Québec.

Malgré le faible taux d’inscription des immigrants aux cours de francisation et le fort taux d’abandon, le gouvernement Couillard refuse d’en faire une obligation, comme le propose la CAQ. Mardi, à l’Assemblée nationale, le seul argument qui est venu à l’esprit du ministre de l’Immigration, David Heurtel, a été le récent article du magazine britannique The Economist qui dénonçait le « nationalisme culturel » de François Legault. Encore un peu et la promotion du français va devenir une mesure d’extrême droite !

Il est vrai que les budgets consacrés à la francisation ont été augmentés en réponse au rapport que la vérificatrice générale a publié l’automne dernier, qui concluait à l’échec de la francisation, mais l’incitation a ses limites. Bien sûr, on souhaiterait que les nouveaux arrivants comprennent spontanément qu’ils ont tout intérêt à apprendre le français. Plusieurs le font et s’en félicitent, mais la preuve est faite qu’il est tout à fait possible de vivre uniquement en anglais, du moins à Montréal.

La réalité canadienne et nord-américaine y est pour beaucoup, mais l’État québécois a aussi sa part de responsabilité. Quarante ans après l’adoption de la Charte de la langue française, les nouveaux arrivants n’ont toujours aucune difficulté à obtenir des services en anglais, tout comme les entreprises qui le désirent, peu importe le parti au pouvoir.

Le milieu de travail est aux adultes ce que l’école est aux enfants. C’est le lieu de contact par excellence entre les immigrants et leurs nouveaux compatriotes. Sauf que l’enseignement du français n’est pas l’objectif d’une entreprise.

Même si certains secteurs sont plus problématiques, les mesures prévues par la loi 101 pour faire du français la langue de travail ont relativement bien fonctionné dans les entreprises de 50 employés et plus. Le problème se situe au niveau de la petite ou très petite entreprise, qui emploie la grande majorité des immigrants.

On en est toujours à discuter de ce qu’il conviendrait de faire des entreprises de 26 à 49 employés. Le PLQ refuse de leur imposer quelque obligation que ce soit. Le projet de loi 14 présenté en 2013 par le gouvernement de Pauline Marois, qui faisait preuve d’une grande souplesse, n’a pas pu être adopté.

Jean-François Lisée a repris à son compte cette partie du projet 14, mais tout indique qu’il ne dirigera pas le prochain gouvernement. Les propositions de la CAQ sont encore moins contraignantes et aucun parti n’entend forcer la main aux entreprises de 25 employés et moins, qui représentent plus de 70 % des entreprises au Québec. Il est illusoire de penser qu’elles se chargeront de franciser les immigrants. En matière de langue de travail, la tendance est plutôt à la bilinguisation des francophones.

Si l’apprentissage du français ne peut pas être facultatif, il faut en revanche y consacrer les ressources nécessaires, notamment en offrant des allocations plus généreuses, et se montrer patient si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. S’intégrer à une nouvelle société est déjà une expérience suffisamment angoissante sans que la menace d’une expulsion vienne encore augmenter le niveau de stress.