Piaf, Dietrich et les deux solitudes…

La première d’un spectacle dans une salle anglophone de Montréal est pour moi une source de perpétuel étonnement. Au Centre Segal, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, côté hall comme le long des allées avant la représentation, la communauté juive se retrouve quasi en autarcie. Tout le monde semble se connaître.

Comme dans une ville étrangère parmi une faune inconnue, l’intrus reste en retrait, les yeux ouverts et l’oreille à l’écoute : cet homme aux traits creusés et aux yeux brillants bombe le torse, cette longue dame élégante attire tous les regards, bise à l’un, regard noir au suivant, salut à la ronde. Du bruit de fond ambiant, l’anglais domine. L’essaim médiatique et culturel francophone brille surtout par son absence. Deux solitudes.

Pourtant, le spectacle qui roule jusqu’au 6 mai a tout pour plaire de chaque côté de la clôture : The Angel and the Sparrow de Thomas Kahry et Daniel Grobe Boymann — traduit de l’allemand à l’anglais par Sam Madwar et adapté par Erin Shields sur une mise en scène de Gordon Greenberg — évoque l’amitié amoureuse de deux légendes qui nous sont familières : Édith Piaf et Marlene Dietrich.

Les scénaristes allemands avaient vu dans cet étrange tandem féminin d’une blonde de marbre et d’une brunette chantant ses tripes le yin et le yang des grands symboles tantriques. Fascinant duo.

Mais comment des actrices peuvent-elles prétendre chanter comme Piaf et Dietrich sans y laisser les soieries ou la robe noire ? se demande-t-on d’entrée de jeu. S’enchaîneront tout de même 23 épisodes musicaux, Lili Marlene, bien sûr, aussi plusieurs chansons en français, dont La vie en rose, Milord et L’hymne à l’amour.

C’est bien pour dire : la chimie fonctionne. Louise Pitre dans la peau de Piaf (déjà incarnée ailleurs) laisse baba. Vocalement sans le coffre du modèle, mais avec son timbre, et par l’allure, la dégaine, la gouaille crevant les planches. À ses côtés, Carly Street en impériale Dietrich séduit par son élégance et sa belle voix voilée.

Que l’actrice de L’ange bleu et la chanteuse de L’accordéoniste se soient liées à New York, après que Dietrich eut fui l’Allemagne (elle avait refusé de chanter pour le Führer) et que Piaf eut voulu séduire l’Amérique avec des chansons en français (elle y parvint) participe à leur mythe. Ces deux femmes aux amants innombrables s’aimèrent en leur temps et demeurèrent fidèles amies. Dietrich fut même témoin au mariage de « la Môme » avec Jacques Pills en 1952. Ainsi va la vie !

Le musical s’était posé dans plusieurs capitales européennes dans sa version originale allemande. Cette première nord-américaine anglophone à Montréal devrait faire des petits. On lui prédit longue route.

Dans la salle, les gens riaient même aux jeux de mots en français, prouvant la maîtrise de cette langue par la majorité des spectateurs. Ne manquait en somme que le public francophone. Pour certains shows susceptibles de lui plaire, un peu de publicité dans nos médias ne nuirait guère…

Côté Tremblay, côté Richler

Ce même Centre Segal avait présenté en 2014 sa version anglophone du musicalBelles-soeurs. La barrière qui nous sépare n’est pas si haute, après tout. De fait, le Montréal de Mordecai Richler (qui eut droit à son spectacle hommage au Centre Segal) possède moins de différences qu’on le croit avec celui de Michel Tremblay. Ils se sont juste battus avec leur tribu chacun de son côté de la « Main », à coups de poing et de pied, chez le provocateur Richler à coups de mots plus tard.

Reste que ces deux grands écrivains ont en commun la couleur, la saveur, l’humour, le rêve, la mise en poésie des grouillants milieux populaires dans la langue de la rue. Joual d’un bord, mélange de yiddish et d’anglais de l’autre ; misère pour tout le monde rue Fabre ou rue Saint-Urbain.

En vases communicants, L’apprentissage de Duddy Kravitz de Richler et La grosse femme d’à côté est enceinte de Tremblay, romans phares d’apprentissage qui gagnent à la relecture dos à dos, s’offrent conjointement, pour fond de scène, la dernière guerre au sein de familles élargies empilées où un jeune héros se projette ailleurs.

Au fait, un Hosanna en anglais prendra l’affiche du théâtre Centaur du 15 mai au 10 juin dans le Vieux-Montréal. Tremblay est un familier de ces planches-là aussi.

Sortant du Centre Segal, je songeais à tout ce que la scène artistique montréalaise doit à la communauté juive de Montréal. Sans les femmes d’exception issues de ses rangs, il n’y aurait ni le Centre canadien d’architecture fondé par Phyllis Lambert née Bronfman ni le Centre Phi fondé et dirigé par Phoebe Greenberg. L’Opéra, l’Orchestre symphonique de Montréal, les grands musées pourraient-ils vraiment boucler leurs budgets en se privant de l’appui de ses mécènes ?

Et il m’a semblé que les sources d’éternelles discordes politiques entre nos communautés masquaient bien des affinités secrètes. L’autre soir, vibrer à l’unisson des amours et détresses de Piaf et de Dietrich nous aura du moins permis un moment de les aplanir.