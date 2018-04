La onzième heure

L’été dernier, quand François Legault s’inquiétait de « l’afflux hors contrôle de centaines de migrants illégaux », le premier ministre Philippe Couillard avait accusé le chef de la CAQ de chercher à « alimenter la peur » et d’imiter Donald Trump en voulant ériger un mur entre le Québec et les États-Unis.

Des cris d’indignation avaient fusé des rangs libéraux quand Jean-François Lisée avait déclaré que les migrants étaient les « invités de Justin Trudeau » et qu’il était donc normal de lui demander de payer la facture.

Le premier ministre canadien avait sans doute de nobles intentions, mais il est facile de se montrer vertueux quand on refile la facture aux autres. M. Couillard ne semblait toutefois y voir aucun problème. Au contraire, il rivalisait de générosité avec son vis-à-vis fédéral. « Le Québec est une société mature et disposant des ressources nécessaires pour faire face à cette situation dans l’ordre et la dignité », disait-il.

Il était pourtant clair aux yeux de tous que le Québec avait été identifié comme la meilleure porte d’entrée au Canada et que le mouvement déclenché par l’élection de Donald Trump ne s’arrêterait pas de sitôt, qu’il fallait même s’attendre à voir arriver des gens de diverses provenances dont la détresse n’avait rien à voir avec les politiques révoltantes du nouveau président américain.

Dans sa hâte de noircir les partis d’opposition afin de solidifier sa propre base électorale, le premier ministre avait manifestement manqué du minimum de perspective qu’on est en droit de s’attendre d’un chef de gouvernement.

Pour être tardif, le réveil n’en est pas moins brutal. Mercredi, M. Couillard a haussé le ton de façon inhabituelle, se disant « extrêmement insatisfait » de la réponse du gouvernement fédéral à l’ultimatum lancé lundi par quatre de ses ministres, qui ont menacé de ne plus accueillir de migrants à compter de la semaine prochaine.

À Ottawa, on ne semble pas convaincu de la nécessité d’en faire davantage. La lettre que le ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, a adressée mardi soir à son vis-à-vis québécois, David Heurtel, augure mal pour la suite des discussions.

M. Hussen blâme même implicitement le Québec quand il déplore que seulement quatre lieux d’hébergement temporaire sont actuellement ouverts, alors qu’il y en avait treize l’été dernier. « Ce qui risque de créer des retards à la frontière et d’entraîner une situation humanitaire inacceptable », écrit-il. Quant aux 146 millions réclamés pour les dépenses engagées l’an dernier, le gouvernement fédéral ne semble pas pressé de les rembourser.

« Cette réponse n’est pas acceptable. Ça montre une méconnaissance complète des réalités du terrain », a répliqué M. Couillard, dont les reproches rappellent étrangement ceux que les partis d’opposition lui adressaient l’an dernier.

Il faut sans doute se réjouir que le premier ministre accepte maintenant de regarder la réalité en face, mais on ne peut que constater la coïncidence de cette lucidité de la onzième heure avec l’approche de l’élection.

Au train où vont les choses, la nouvelle vague de migrants, qui s’annonce nettement plus forte que la précédente, risque d’atteindre un sommet au moment où la campagne électorale prendra son envol et s’imposera comme un de ses principaux thèmes, que les partis d’opposition ne manqueront pas d’exploiter.

Les Québécois ont été touchés par les images de réfugiés traversant la frontière en plein hiver, dans le plus complet dénuement. Ils sont disposés à fournir leur part, mais pas à être les dindons de la farce en accueillant plus de la moitié de ceux qui entrent au Canada, comme cela fut le cas l’an dernier, alors que le Québec compte pour moins du quart de sa population.

À six mois d’une élection, il n’est pas facile de faire l’unanimité à l’Assemblée nationale, peu importe le sujet. Une répartition géographique des migrants en fonction du poids démographique des provinces, comme le propose la CAQ, est de prime abord séduisante, mais M. Couillard a sans doute raison de dire que leur capacité d’accueil ne peut pas être évaluée à partir de ce seul critère.

Peu importe la façon de la mesurer, il est cependant clair que le fardeau actuellement imposé au Québec est excessif et potentiellement dommageable pour la paix sociale. Si M. Couillard se montre soudainement aussi pressé de trouver une solution à un problème dont il niait précédemment l’existence, c’est qu’il sait très bien qu’il sera tenu pour responsable de tout dérapage.

Qui plus est, dans le brouhaha de la campagne, certains électeurs pourraient confondre les migrants qui traversent la frontière de façon irrégulière avec les immigrants sélectionnés en bonne et due forme, que la CAQ reproche à son gouvernement d’accueillir en trop grand nombre. Les campagnes électorales sont généralement peu propices aux nuances.