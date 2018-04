Trop haut trop tôt?

Tous les stratèges politiques ont la hantise de voir leur parti plafonner trop vite. Ceux de la CAQ doivent commencer à se demander si leur parti n’a pas joué un peu trop « fessier » au cours des derniers mois.

Soucieux de projeter l’image rassurante qu’on attend d’un premier ministre, François Legault a voulu s’élever au-dessus de la mêlée, abandonnant la plus grande partie de l’espace médiatique au gouvernement Couillard, qui en a profité au maximum.

D’ailleurs, les choses allaient tellement bien qu’il semblait préférable de ne pas donner à M. Legault trop d’occasions de laisser libre cours à son penchant pour la gaffe. Résultat : l’avance de la CAQ, qui était de 11 points en janvier dernier, a été réduite à 5 points, selon le dernier sondage Léger-LCN.

Si le but de Carlos Leitão était de permettre aux libéraux de récupérer le vote des non-francophones quand il a accusé la CAQ de pratiquer un « nationalisme ethnique », il faut reconnaître que c’est réussi. Leur appui au PLQ est passé de 61 % à 75 % depuis janvier, essentiellement aux dépens de la CAQ, mais aussi de Québec solidaire, lesquels ont perdu 6 points chacun dans cette tranche de l’électorat.

Si l’effet de ce retour au bercail sera surtout de grossir la majorité du PLQ dans les circonscriptions qui lui sont déjà acquises, il est plus inquiétant pour la CAQ d’avoir perdu 5 points en trois mois chez les francophones, là où se jouera l’élection. M. Legault est toujours perçu comme le plus apte à occuper la fonction de premier ministre, mais ses chances de diriger un gouvernement minoritaire se sont nettement amoindries.

Le sondage a de quoi encourager les libéraux, qui semblaient condamnés sans appel à retourner dans l’opposition. Au cours du dernier mois, ils ont repris 3 points à la CAQ. Avec 29 % des intentions de vote, le PLQ est aux portes de ce que les sondeurs appellent la « zone payante », à l’intérieur de laquelle chaque point additionnel peut se traduire par une dizaine de circonscriptions. En 2007, il avait réussi à conserver le pouvoir avec 33 % des voix.

À partir du moment où seulement 27 % des électeurs se disent satisfaits du gouvernement, le potentiel de croissance du PLQ demeure toutefois limité. Une remontée importante dans l’électorat francophone, où son appui n’est que de 16 %, paraissant bien improbable, ses chances dépendent essentiellement d’une division accrue du vote francophone entre la CAQ, le PQ et Québec solidaire.

Or, le PQ et QS font du surplace depuis le début de l’année. La promotion de Véronique Hivon au rôle de vice-chef et le retour au bercail de Jean-Martin Aussant n’ont eu aucun effet sur la popularité du PQ, pas plus que le choix de Manon Massé comme candidate au poste de première ministre n’a influé sur celle de QS.

Il est sans doute trop tôt pour mesurer l’impact de la candidature de Vincent Marissal dans Rosemont, si tant est qu’il y en ait un, mais on voit mal comment une entrée en scène aussi controversée pourrait avoir un effet positif.

En réalité, aucun des partis d’opposition ne réussit à faire rêver. Ils devraient même s’inquiéter de voir les libéraux recueillir 35 % des intentions de vote des 18-34 ans, qui sont en principe les plus tournés vers l’avenir.

Le grand avantage de la CAQ demeure d’être perçue comme porteuse d’un changement ardemment souhaité, que le PQ n’arrive pas à incarner. Cela ne tient cependant pas à son programme, réduit au strict minimum, mais à l’insatisfaction provoquée par quinze ans de gestion libérale.

Encore faut-il que cette insatisfaction soit entretenue. Le dernier budget de Carlos Leitão n’a peut-être pas fait oublier les années d’austérité, mais l’opposition n’a pas trouvé grand-chose à lui reprocher. Soit, le prolongement de la ligne bleue a déjà été annoncé quatre fois en 20 ans, mais cela ne l’empêche pas d’être une bonne nouvelle.

Avec l’adoption de la loi sur la neutralité religieuse de l’État, le gouvernement avait espéré mettre au moins temporairement un terme à un débat qui faisait ombrage à son message sur les « vraies affaires ». Coïncidence, le vote caquiste a commencé à refluer à partir du moment où les questions identitaires ont cessé de faire les manchettes.

La semaine dernière, le conseiller de l’arrondissement de Snowdon a remis la question des signes religieux à l’ordre du jour de façon inattendue en demandant au Service de police de la Ville de Montréal d’autoriser le port du turban et du hidjab. Mardi, à l’Assemblée nationale, le premier ministre Couillard s’est retrouvé encore une fois sous le feu croisé des péquistes et des caquistes. Il serait étonnant qu’ils lâchent à nouveau le morceau.