Comme un relent d’hypocrisie

Dans son édition du 30 octobre 2008, Le Devoir titrait : « Yolande James dévoile le plan d’intégration du gouvernement Charest. Les immigrants devront s’engager à respecter les valeurs québécoises ».

« Notre défi, c’est de vivre ensemble dans le respect de chacun : le Québec dit oui à l’immigration à condition que les immigrants s’intègrent à notre société », avait déclaré la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles en présentant la « Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise » rédigée par son ministère.

Après avoir pris connaissance des principes fondamentaux qui sous-tentent la Charte des droits et libertés de la personne, les nouveaux arrivants devaient — et doivent toujours — signer la déclaration suivante : « Comprenant la portée et la signification de ce qui précède et acceptant de respecter les valeurs communes de la société québécoise, je déclare vouloir vivre au Québec dans le cadre et le respect de ses valeurs communes et vouloir apprendre le français, si je ne le parle pas. »

Il n’était pas prévu de leur faire passer un examen pour vérifier dans quelle mesure ils comprenaient ce à quoi cela les engageait concrètement ni d’expulser qui que ce soit, mais Mme James avait été on ne peut plus claire : « Si la personne ne veut pas signer et s’engager, elle ne pourra pas venir. »

Les réactions avaient été immédiates. Dans une lettre ouverte au premier ministre Charest, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes clamait son indignation : « Cette mesure ne peut que renforcer le clivage entre le “nous” et le “vous” qui divise déjà la société québécoise. […] Cette approche divise plus qu’elle ne rassemble. Elle prône le soupçon et les préjugés face à l’étranger. »

« D’obliger les immigrants à signer une telle déclaration est anti-québécois et anti-canadien », avait renchéri le président du Conseil musulman de Montréal, Salam Elmenyawi. On croirait entendre le premier ministre Couillard pourfendre le « test des valeurs » de la CAQ. Le déchirage de chemises des derniers jours dégageait comme un relent d’hypocrisie.

C’est bien connu, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au printemps 2007, la percée fulgurante de l’ADQ dans l’électorat francophone à la faveur de la crise des accommodements raisonnables avait failli renvoyer les libéraux dans l’opposition. Il fallait à tout prix s’en rapprocher, de la même façon qu’au moment de proposer son « test des valeurs », au printemps 2015, François Legault cherchait désespérément à sortir son parti de la marginalisation à laquelle le condamnait la polarisation autour de la question nationale.

Dix ans après la Déclaration sur les valeurs de 2008, ce ne sont plus les francophones, mais les anglophones que le PLQ cherche à racoler. Lors de la course à la direction, M. Couillard avait poussé les hauts cris quand Raymond Bachand avait proposé la nomination d’un ministre responsable des relations avec la communauté anglo-québécoise. Pas question de « diviser la société québécoise » en créant « deux classes de citoyens », disait-il.

Quand les électeurs anglophones ont semblé vouloir secouer quelque peu la tutelle libérale, M. Couillard a découvert que la proposition de M. Bachand était finalement la meilleure façon de s’assurer qu’ils soient traités comme des « citoyens de première classe ». Il est vrai que M. Legault change d’idée avec une fréquence inquiétante, mais le premier ministre est lui-même loin d’être un modèle de constance.

L’idée qu’un « contrat moral » entre les nouveaux arrivants et la société québécoise soit la condition d’une intégration réussie est bien antérieure à la Déclaration de 2008. C’est un autre gouvernement libéral — celui de Robert Bourassa — qui en avait avancé le principe en 1991 dans son Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration. « Étant donné que l’immigration constitue un privilège qu’accorde la société d’accueil, il est légitime qu’elle fasse connaître ses attentes aux immigrants, si possible dès l’amorce du projet migratoire, afin que ceux-ci apprennent graduellement à les partager », peut-on y lire.

« La collectivité d’accueil est donc en droit de s’attendre à ce que les immigrants, comme l’ensemble des citoyens, respectent les lois et les valeurs qui la gouvernent et s’enracinent en terre québécoise en apprenant à connaître et à comprendre leur nouvelle société, son histoire et sa culture. » Cette phrase aurait facilement pu être extraite d’un document du PQ ou de la CAQ. Les libéraux auraient intérêt à se relire.

De la théorie à la pratique, il y a un pas qu’il faut parfois se garder de franchir trop rapidement. L’ADQ ne s’était attirée que des sarcasmes, en 1994, quand elle avait inclus dans son programme un « contrat social » par lequel les immigrants s’engageraient à « s’établir, à vivre et à prospérer en français au Québec ». Dans son rapport publié en 2008, la commission Bouchard-Taylor estimait néanmoins que les principes formulés dans l’Énoncé de 1991 étaient toujours valables. Dix ans plus tard, cela demeure vrai.



