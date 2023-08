Une diplomatie scientifique francophone, ça commence par ici

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, Amabilly Bonacina se penche sur le potentiel transformateur d’une diplomatie scientifique francophone.

Récemment, du 5 au 10 juin 2023, le Centre d’études et de recherches internationales (CERIUM) de l’Université de Montréal a accueilli la première école d’été sur la diplomatie scientifique en français. En tant qu’auxiliaire de recherche de ce programme de formation, avec le titulaire de l’école, Michel Audet, et le coordonnateur de l’école, Alexandre Jay, j’ai porté un regard privilégié sur le développement d’un curriculum et d’une pédagogie visant à produire des connaissances en français sur ce thème.

En tant qu’étudiante internationale qui n’est ni francophone ni anglophone, je suis interpellée par la réflexion sur la langue dans laquelle nous produisons des connaissances. Ayant passé la dernière année à effectuer des recherches sur la diplomatie scientifique, je constate que cette discussion sur la diversité linguistique en sciences fait également partie de ce champ d’études. Ainsi, en parlant de diplomatie scientifique francophone, nous ne faisons pas que traduire des termes et des concepts, nous élargissons le débat et influons sur lui.

Mais qu’est-ce que la diplomatie scientifique ?

La diplomatie scientifique est un vocabulaire nouveau. Pourtant, la pratique de la diplomatie scientifique est ancienne, puisqu’elle remonte aux grandes épopées de la navigation et au colonialisme. Sa définition la plus couramment utilisée vient du rapport lancé en 2010 par l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) et par la Royal Society, New Frontiers of Science Diplomacy.

Ainsi, la diplomatie scientifique serait composée de trois dimensions : la science pour la diplomatie (utiliser la coopération scientifique pour améliorer les relations entre les pays), la science dans la diplomatie (utiliser les connaissances scientifiques pour clarifier les questions de politique étrangère) et la diplomatie pour la science (promouvoir la coopération scientifique entre les pays).

Nous faisons face à des défis de plus en plus globaux, multilatéraux et transfrontaliers (changements climatiques, intelligence artificielle, pandémie, etc.). Ces défis se caractérisent par la nécessité d’une utilisation intensive des sciences pour les résoudre et par le renforcement de la coopération internationale. Ainsi, la diplomatie scientifique prend de l’ampleur dans le contexte international actuel, où la notion de bien public et la poursuite des objectifs pour le développement durable trônent au sommet des priorités, comme l’accès à l’eau potable et la distribution de vaccins et de médicaments.

En ce sens, la diplomatie scientifique fait le lien entre la science et la technologie, d’une part, et la politique et la diplomatie, d’autre part. Il convient de noter qu’il existe une frontière ténue entre la coopération et la compétition entre les acteurs de la diplomatie scientifique. La coopération scientifique n’est pas neutre et, lorsque l’on parle de diplomatie, on se situe dans la sphère politique, c’est-à-dire là où l’intérêt national des États a fréquemment le dernier mot.

La réflexion sur une diplomatie scientifique francophone est-elle importante ?

Toutes les études et publications sur la diplomatie scientifique partent de la définition du texte de l’AAAS et de la Royal Society. Cette situation soulève deux questions qui demandent réflexion. Premièrement, derrière cette lecture de la diplomatie scientifique se cache une vision de la science basée sur le modèle positiviste et anglo-saxon des sciences. La production et la détention des connaissances sont liées à des relations de pouvoir, à la question de savoir qui y a accès et qui est à la périphérie du système (il suffit de se rappeler la course au vaccin COVID-19 et l’inégalité d’accès à la technologie de fabrication des vaccins, par exemple). Les connaissances scientifiques, n’oublions pas, peuvent être utilisées comme un outil de domination.

Deuxièmement, il y a une hégémonie de la langue anglaise dans la production scientifique mondiale. Le système actuel de production de connaissances est extrêmement compétitif, et ce n’est pas pour rien que la formule « publier ou périr » conditionne les comportements des chercheurs. Et il faut publier dans les « bonnes » revues, qui sont pour la plupart anglophones. Ainsi, selon l’endroit où nous menons nos recherches, la société pour laquelle nous travaillons et que nous aidons à construire peut ne pas parler et ne pas lire l’anglais. Bien sûr, il est important de communiquer avec nos pairs, mais il est également essentiel de communiquer avec la communauté locale, qui devrait bénéficier directement de ce que nous faisons dans les universités et les centres de recherche, en particulier lorsqu’il s’agit d’organismes publics.

Notre école d’été s’inscrit dans un mouvement plus large de la production d’une diplomatie scientifique francophone. Nous avons eu l’occasion d’y présenter le manifeste de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Les piliers de la proposition sont l’avancement de la solidarité, de l’inclusivité et de la coopération axée sur les résultats, ainsi que la promotion de l’expertise francophone et du réseautage politico-scientifique dans un contexte mondialisé et multilingue, en veillant à la cohabitation du français et d’autres langues.

Il faut rappeler qu’une partie des membres de l’AUF se trouve dans le Sud. Par conséquent, parler d’une diplomatie scientifique francophone reflète également un élargissement de l’accès aux contributions du Sud. Lorsque la diplomatie scientifique est dirigée uniquement par les nations développées, il existe un risque de reproduire les structures de pouvoir dominantes et d’ignorer ce dont les nations en développement ont réellement besoin et ce qu’elles veulent. En outre, cela reproduit le peu d’intérêt accordé aux connaissances endogènes et traditionnelles, qui sont ignorées et marginalisées par la communauté scientifique. Nous avons besoin de ces connaissances locales pour éclairer nos méthodologies, nos processus et nos politiques. Le manifeste reconnaît l’importance de l’égalité d’accès à la connaissance pour tous et pour toutes, et en particulier de la valorisation des connaissances endogènes.

Enfin, la recherche et les scientifiques ont un rôle social important à jouer et disposent de plus en plus d’outils pour influer sur les politiques publiques. Il est primordial que la science ouverte et la démocratisation de la science fassent partie des programmes de recherche de la diplomatie scientifique aussi. Une diplomatie scientifique démocratique et inclusive a besoin de pluralité dans la production de connaissances et de collaboration entre les savoirs locaux et globaux. En proposant un programme francophone de la diplomatie scientifique, nous coproduisons des connaissances, et élargissons le débat et la quantité de personnes qui le font.

