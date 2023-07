Les perles douces

Il n’y a pas si longtemps encore, plusieurs de nos cours d’eau regorgeaient de perles d’eau douce. Pour les cueillir, des hommes patients, installés debout dans des barques de bois à fond plat, remontaient les rivières, longeant des lits graveleux et sableux, là où se réveille doucement la vie. À l’aide d’une longue perche sur laquelle un nigog était fiché, ces vaillants aux mains crevassées traquaient, depuis la barre du jour jusqu’à la brunante, les coquillages perliers.

À la baie Saint-Paul, dans les méandres de la rivière du Gouffre soumise de toute éternité au va-et-vient des marées lunaires, les pêcheurs de perles parvenaient à en récolter assez, aux beaux jours de l’été, pour adoucir les encabanements forcés de leurs longs hivers. Entre trente-six métiers et trente-six misères, ce travail fut un de ceux qu’exerça Alvérez Bouchard, riche témoin de ces temps anciens.

Au fil de l’eau, des pêcheurs comme lui remontaient les coquillages un à un. Ils les ouvraient à la force du poignet, en malmenant la lame de leur couteau. Une fois les verrous du mollusque forcés, ces pêcheurs bien particuliers cherchaient, à travers les chairs molles, entre le pouce et l’index, la douceur de la perle aux couleurs toujours chatoyantes. Dans le grand soleil de leurs yeux, chaque perle brillait d’une fraîcheur à jamais nouvelle.

De tels pêcheurs se devaient, pour commencer, d’être « bon sur la rame », comme l’expliquait Alvérez Bouchard. Il fallait ensuite qu’ils sachent se tenir debout durant des heures, à l’avant d’une barque, sans fléchir. Travailler à genoux, disait le même, ce n’est pas bon, ce n’est jamais bon…

À la fin des années 1960, ce barbu d’un autre temps avait accepté, devant la caméra de Michel Audy, de faire revivre la pêche qu’il pratiquait dans le grand élan de sa jeunesse tout en se racontant. Alvérez Bouchard était alors âgé de plus de 80 ans. Il résulte de cette rencontre un film unique, où se trouve, de loin en loin, un peu de la saveur des chefs-d’oeuvre de Pierre Perrault. Parmi les dizaines de films que tourna Michel Audy, celui-ci, baptisé Pêche très douce, fut achevé en 1970. Il est assurément un de ses plus touchants.

La mulette perlière de l’Est, le nom de ce coquillage perlier, était déjà devenue plus rare au moment où le film fut tourné. Il s’en déniche désormais moins que jamais. Et ce n’est pas parce que les pêcheurs de perles écument le fond des rivières. Tous les Alvérez Bouchard de ce monde sont morts et enterrés depuis longtemps.

Présente dans les eaux du Québec, cette moule se trouve aussi dans le nord-ouest de l’Europe. La mulette perlière se sert du saumon pour se développer. Au moment de la reproduction, ses larves se fixent sur les branchies du salmonidé pour compléter leur développement et migrer dans la rivière.

Or les saumons aujourd’hui sont en grand danger. Si bien que cette moule aussi. Moins de saumons, donc moins de moules. Moins de moules, moins de perles…

Selon le langage feutré des indicateurs offerts par « Environnement et Changement climatique Canada », les populations de saumon « n’affichent pas de progrès ». Autrement dit, le sort qui les guette n’est guère heureux.

Le saumon pourtant abondait dans quantité de rivières de l’est de l’Amérique. Il frayait jusque vers New York. Au Maine, dorénavant, il ne se trouve plus que dans quelques rares cours d’eau. Au Québec, plusieurs rivières des Cantons-de-l’Est ont été baptisées du nom de ce poisson, ce qui atteste de sa présence. Encore au XIXe siècle, il s’en pêchait tout juste devant l’Université Bishop’s, à Lennoxville, dans les eaux que les Abénaquis nommaient Alsigôntekw, « la rivière de la cabane vide », la Saint-François.

Pour trouver quelques rares saumons, il faut désormais se rabattre sur des rivières situées beaucoup plus au nord. Là, des pêcheurs fortunés continuent de les ferrer sans avoir le droit de les manger, pour le seul plaisir apparemment de se prendre en photo à côté d’un poisson, comme si les blessures et le stress infligés aux salmonidés étaient tout à fait sans conséquence.

Les salmonidés ont disparu des rivières nord-américaines à cause des barrages, du flottage du bois, des détournements du lit des rivières, de la pollution et des autres dérèglements environnementaux, dont celui du réchauffement des eaux, consécutifs à la recherche forcenée de profits pour les capitaines d’industrie.

À la suite de l’accaparement privé de toutes les perles de nos sociétés, nous payons un prix collectif de plus en plus grand pour que les heureux du monde continuent de se la couler douce.

Prenez le cas d’une perle parmi d’autres : le mont Glen. Cette montagne de ski des Cantons-de-l’Est vient d’être rachetée pour 6 millions de dollars à des fins strictement privées. Neil Rossy, le patron de ce symbole de la paupérisation qu’est la chaîne Dollarama, a racheté la montagne pour, selon ce qu’il a indiqué, « en bénéficier à des fins privées, notamment pour marcher, chasser, pêcher, se reposer et produire du sirop d’érable, tout en espérant créer des souvenirs inoubliables avec la famille et les amis ». Monsieur Rossy a besoin de se ressourcer. Il a besoin de se reposer. Ses besoins ne sont-ils pas partagés ? Des gens fatigués, il y en a quantité. Ce sont eux qui financent tous les pachas du monde pour qu’ils puissent continuer d’enfiler des perles au fil de leur existence.

En pleine pandémie, au cours des trois dernières années, le salaire du patron de Dollarama a plus que doublé. En 2021, le salaire de base de Neil Rossy était de 1,27 million de dollars, auquel s’ajoutaient des primes, pour un total de 7,83 millions. Combien faut-il manger de nouilles ramens et de soupes instantanées au goût de carton pour qu’un homme puisse goûter les délices offerts par tant d’argent ?

Le maire de la municipalité avoisinante au mont Glen, Denis Vaillancourt, considère que la collectivité aurait dû acquérir depuis longtemps le centre de ski pour le transformer en un parc au bénéfice de tous. Autrement dit, une perle de plus de perdue.