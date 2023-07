De la nécessité de l’Université de Sudbury

Vendredi dernier, en toute fin d’après-midi, alors que commençait le long congé de la fête du Canada, le gouvernement ontarien annonçait, presque en catimini, qu’il ne financerait pas l’Université de Sudbury. La communauté franco-ontarienne, incrédule, n’a pas tardé à manifester sa colère à l’endroit de cette décision irrecevable.

Un bref rappel des événements s’impose. Au printemps 2021, l’Université Laurentienne de Sudbury, devenue insolvable, mettait fin unilatéralement à l’entente de fédération qui la liait depuis 1960 à l’Université de Sudbury, dont les origines remontent au Collège du Sacré-Coeur fondé par les Jésuites en 1913. L’Université Laurentienne, bilingue en principe, prenait cette décision dans la foulée des coupures pour le moins draconiennes qu’elle venait d’effectuer dans ses programmes d’étude, mais qui ont affecté de façon disproportionnée son offre de programmes en langue française. À l’évidence, elle n’avait pas trouvé mieux que de sacrifier sa mission franco-ontarienne pour tenter de remédier à la crise désastreuse qu’une gestion financière déficiente n’avait cessé d’exacerber au fil des années.

Du jour au lendemain, des centaines d’étudiants francophones étaient fait orphelins de programme, contraints de prendre le chemin de l’exil ou de poursuivre leurs études en anglais. Des douzaines de professeurs, y compris plusieurs anglophones, se voyaient congédiés sans cérémonie et sans préavis. Et la communauté franco-ontarienne perdait une institution qui, malgré ses insuffisances, lui avait tenu lieu, depuis soixante ans, de tremplin intellectuel, culturel et politique.

Le geste de la Laurentienne, le résultat d’un calcul comptable froid et aliénant, était d’une violence inédite dans les annales de l’institution universitaire au Canada. Elle n’a d’ailleurs pu le poser qu’en ayant recours à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, pourtant conçue pour les entreprises privées. C’est ainsi qu’elle put faire fi de ses obligations légales, administratives et conventionnelles envers ses étudiants, ses professeurs et son personnel de soutien, sans parler de ses obligations morales envers la communauté franco-ontarienne.

Financement gouvernemental

Pour l’Université de Sudbury, la rupture avec la Laurentienne signifiait qu’elle perdait l’accès à tout financement gouvernemental, l’obligeant à suspendre ses propres programmes et à congédier la plus grosse part de son personnel enseignant et administratif. Sous la direction habile et dynamique de son nouveau recteur, Serge Miville, l’Université de Sudbury prenait alors la décision courageuse d’entamer le processus de sa propre refondation. Elle le fit d’abord en abandonnant son statut bilingue et catholique pour se transformer en institution pleinement française et laïque, puis en cédant son programme d’études autochtones, l’un des plus anciens au pays, au Kenjgewin Teg Educational Institute, un geste de réconciliation qui reconnaissait concrètement, selon la présidente de l’institution, Stéphanie Roy, les aspirations autonomistes des communautés autochtones du Moyen-Nord.

Depuis, l’Université de Sudbury, dont la gestion financière est irréprochable, a travaillé d’arrache-pied pour répondre aux exigences du ministère des Collèges et Universités, sans le moindre appui de sa part. Elle a actualisé son projet pédagogique, jeté les bases de partenariats avec d’autres institutions, commandé des études de marché et produit un plan d’affaires.

La communauté franco-ontarienne fait les frais

La communauté franco-ontarienne dans son ensemble s’est ralliée au principe de l’autonomisation pleine et entière de l’Université de Sudbury, comme le montre encore un sondage Ipsos–Ici Ontario mené au printemps 2022. Et pourtant, le gouvernement Ford a préféré ignorer ses revendications légitimes en privilégiant le statu quo, une décision qui récompense, dans les faits, la Laurentienne, dont la mauvaise gestion a engendré un marasme financier qui aura coûté, en tout et pour tout, plus de 80 millions de dollars aux contribuables. Une décision dont la communauté franco-ontarienne fait aujourd’hui les frais, car le gouvernement prive ainsi l’Université de Sudbury des quelque dix millions de dollars qu’elle demandait pour la première année de sa relance. Le raisonnement de la province est d’autant plus inexplicable qu’une étude d’impact indépendante a conclu que les retombées économiques de l’Université de Sudbury à l’échelle régionale s’élèveront à 90 millions de dollars par année !

Le français est en crise, à l’heure actuelle, dans le Moyen-Nord, et l’Université Laurentienne, devenue essentiellement anglophone, n’a ni les moyens ni la légitimité nécessaire pour y remédier — ni même la volonté, de toute évidence. Dans ce contexte, le parachèvement financier de l’Université de Sudbury, institution « par et pour » la communauté franco-ontarienne, s’impose comme une nécessité aussi impérieuse qu’évidente.

L’urgence de donner suite au projet de l’Université de Sudbury est d’autant plus grande qu’elle est appelée à contribuer de manière déterminante à faire de Sudbury un pôle d’intégration sociale et linguistique de premier plan pour l’immigration francophone dans le nord de l’Ontario. Elle permettra aussi d’offrir une réponse au problème de plus en plus sérieux de la pénurie de main-d’oeuvre francophone dans la province. L’autonomisation de l’Université de Sudbury relève d’un enjeu éminemment sociétal qui engage l’avenir même de la francophonie en Ontario. En matière d’éducation postsecondaire, le financement des universités ontariennes a été lourdement négligé, minorisant plus encore le fait français dans la province. Au moment où une nouvelle loi sur les langues officielles au Canada vient d’être adoptée, le gouvernement Ford, dont l’inconséquence est incompréhensible, dépasse la mesure.

***

*Les signataires suivants, tous professeurs à l’Université d’Ottawa, appuient cette lettre :

Jonathan Paquette, directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone et Chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel

Louise Bouchard, Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa et de l’Institut du Savoir Montfort sur la santé des francophones de l’Ontario

Marie-Hélène Chomienne, Chaire de recherche en francophonie internationale et santé de l’immigrant ou du réfugié d’Afrique francophone subsaharienne

Marie-Ève Desrosiers, Chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophone

Sylvie Grosjean, Chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies numériques en santé

François Larocque, Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques

E.-Martin Meunier, Chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles

Jacinthe Savard, Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa et de l’Institut du Savoir Montfort sur la santé des francophones de l’Ontario

Marie-Claude Thifault, Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en santé

Luisa Veronis, Chaire de recherche sur l’immigration et les communautés franco-ontariennes

Sanni Yaya, Chaire Senghor sur la santé et le développement en Afrique subsaharienne