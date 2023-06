Pour la présence de contenu original francophone sur les plateformes numériques

Le Devoir rapportait [hier] des chiffres inquiétants sur l’écoute de musique francophone sur les plateformes en ligne. L’absence de chanson francophone du palmarès des 100 morceaux les plus écoutés est une autre démonstration de la force de l’impact délétère des plateformes numériques sur la culture québécoise.

Par-delà le seul secteur de la musique, la révolution numérique que traverse la planète touche tous les secteurs d’activité culturelle. Par exemple, il y a déjà autant de familles qui sont abonnées aux plateformes numériques comme Apple TV+, Netflix et Disney+ qu’au bon vieux câble. Ce nouvel environnement technologique transforme nos habitudes.

Si on ne fait rien, à quoi ressembleront le cinéma québécois, notre industrie musicale ou notre télévision dans 10, 20, 30 ans ? On doit agir maintenant pour s’assurer que notre culture pourra trouver l’espace dont elle a besoin pour s’épanouir dans les infrastructures numériques qui se construisent partout autour de nous.

Ce n’est pas impossible. On l’a fait pour le livre : lorsque vous entrez dans une librairie, vous pouvez y trouver à la fois des livres d’ici et d’ailleurs. Ce n’est pas par hasard. C’est parce que l’État québécois s’est assuré que les livres québécois ont leur place. On doit faire la même chose sur les grandes plateformes numériques : s’assurer que parmi l’éventail de choix qu’on nous propose, on trouve aussi notre propre culture. Il s’agit de la « découvrabilité » des contenus culturels.

C’est pour répondre à cet immense défi que le gouvernement du Québec était présent à Paris le 6 juin dernier afin de demander à l’UNESCO d’inscrire la « diversité linguistique dans l’environnement numérique » à ses travaux sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Grâce au travail conjoint du ministère de la Culture et des Communications et de celui des Relations internationales et de la Francophonie, la proposition du Québec a trouvé un accueil favorable, particulièrement chez nos amis de la Francophonie, et a été adoptée. Cette victoire diplomatique nous confirme que le Québec n’est pas le seul à travailler à accroître la « découvrabilité » de sa culture sur les plateformes numériques. Hormis nos voisins américains, toutes les cultures du monde doivent en effet affronter ce défi, le Canada y compris. C’est donc avec le gouvernement fédéral et des alliés de partout dans le monde que nous cherchons les meilleures réponses possibles.

Le Canada, avec son projet de loi C-11, vient d’ailleurs apporter une première réponse en exigeant des plateformes numériques du contenu canadien. Le Québec doit, cependant, aller plus loin, et exiger la présence de contenu original francophone sur ces plateformes. Nous avons d’autant plus de chances de réussir si nous n’agissons pas seuls et que d’autres États entament des démarches similaires pour protéger leur propre culture nationale.

À la rencontre de l’UNESCO à Paris, un premier pas dans cette direction a été franchi : les quelque 150 pays signataires de la Convention de 2005 ont convenu de la nécessité d’entamer une réflexion approfondie sur les défis que pose l’économie numérique pour la diversité linguistique des expressions culturelles.

Si nous voulons que la culture québécoise reste notre culture commune ; qu’elle brille et qu’elle continue à produire des oeuvres qui parlent de nous, qui se déroulent chez nous, qu’elle soit produite par nos artisans ; et qu’elle ne devienne pas une niche pour 4, puis 3, puis 2 millions de Québécois, il nous faut agir maintenant. C’est ce à quoi le gouvernement du Québec se consacre, à chaque occasion qui lui est donnée et partout où il peut le faire.