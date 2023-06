L’hypocrisie systémique de la CAQ

L’auteur est pédiatre urgentiste et professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill. Il s’implique dans le collectif Soignons la justice sociale et a écrit le livre primé Plus aucun enfant autochtone arraché. Pour en finir avec le colonialisme médical canadien (Lux éditeur).

Après avoir brisé sa promesse lors de son premier mandat au gouvernement, la Coalition avenir Québec (CAQ) a enfin déposé son projet de loi 32 (Loi instaurant l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux) le dernier jour de la session parlementaire.

J’ai évoqué dans ma dernière chronique que l’approche coloniale de la CAQ en matière de sécurisation culturelle dépolitise un outil d’autodétermination — la sécurité culturelle — qui est foncièrement politique. Mais au-delà des lacunes importantes en lien avec le contenu du PL32, il y a un processus rigoureux menant à son élaboration qui manque à l’appel. Dans un communiqué de presse commun évoquant l’implication inadéquate des communautés et des expertises autochtones en la matière, le Bureau du Principe de Joyce et Femmes autochtones du Québec soulignent qu’il est « essentiel d’inclure et de prendre en grande considération, en amont, pendant et en aval, les organisations, personnes et expert.e.s autochtones dans l’élaboration de ce projet de loi ainsi que dans l’évolution des concepts de sécurisation culturelle ».

Ce n’est cependant pas la première fois que le gouvernement de la CAQ échoue à impliquer de façon respectueuse et comme véritable partenaire les communautés autochtones dans l’élaboration des directives, politiques et lois qui ont des effets directs sur elles, notamment dans le domaine de la santé. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) avait adopté une approche semblable lors du déploiement en ligne, en juin 2021, de sa formation obligatoire portant sur la « sensibilisation aux réalités autochtones » à l’intention de tout le personnel du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Formation contestée

La volonté de déployer une formation obligatoire a été exprimée par le gouvernement de la CAQ lors de l’annonce d’un investissement de 15 millions de dollars en sécurisation culturelle quelques semaines après le décès de Joyce Echaquan. Cependant, la formation qui a été retenue avait été commanditée par le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit et le ministère de la Justice du Québec, et s’adressait, de façon générale, « aux employés de la fonction publique, et ce, dans l’ensemble des secteurs d’activité ». Elle fut élaborée en 2019, mais, comme l’a déjà dit Sipi Flamand, chef de Manawan : « En 2019, c’était un autre contexte. Depuis le 28 septembre 2020, c’est une tout autre histoire. »

La formation est fortement contestée aujourd’hui. En septembre 2022, Darlene Kitty, médecin de famille crie et experte en santé autochtone, a déploré les consultations inadéquates menées auprès des communautés cries : leurs avis auraient été sollicités, mais ultimement largement ignorés. La Dre Kitty avait expliqué à Radio-Canada que « cette formation obligatoire pourrait nuire aux relations avec les communautés autochtones en raison du manque d’informations élaborées par des personnes autochtones ». Glenda Sandy, infirmière naskapie-crie et conseillère au département de santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, a déjà déclaré à la CBC que la formation ne contribue guère à lutter contre le racisme, les préjugés ou les idées erronées nuisibles dans le système de soins de santé. Selon elle, la formation « fait plus de mal que de bien ».

D’ailleurs, plusieurs (voire la totalité) des intervenants autochtones qui y figurent n’ont même pas été invités à en visionner le contenu avant son déploiement. Qu’en est-il de la consultation et du consentement ?

En dépit des appels pour cesser immédiatement le déploiement de cette formation, elle est toujours promue par le MSSS avec l’objectif d’atteindre 100 % du personnel du RSSS (plus de 300 000 personnes). Tous les nouveaux employés sont aussi tenus de la suivre, même si elle n’est pas accréditée auprès des ordres professionnels à l’échelle provinciale.

Une collègue québécoise m’avait fait part de ses vives inquiétudes quant aux effets néfastes sur les soins prodigués aux personnes autochtones découlant des biais idéologiques de la CAQ imbriqués dans la formation. J’ai donc été interpellé et j’ai suivi les modules obligatoires en février 2022. En effet, au-delà des erreurs factuelles gênantes (par exemple, on nous apprend que le mot pour « merci » en inuktitut est « migwech » !), j’ai été frappé par les raccourcis historiques et l’approche « interculturelle » obsolète qui permettent à la formation d’éviter d’aborder les manifestations actuelles du colonialisme au Québec et au Canada. Il n’y a aucune mention du colonialisme médical ou du rôle de l’establishment médical dans le génocide colonial des peuples autochtones. Comment le personnel du RSSS peut-il comprendre les « réalités autochtones » aujourd’hui sans reconnaître le rôle de la colonisation et du colonialisme dans la production des inégalités et des injustices en matière de santé subies par les communautés autochtones au Québec ?

D’ailleurs, le MSSS alimente activement la confusion entre la sécurité culturelle et d’autres approches désuètes, notamment la « sensibilité culturelle » et la « compétence culturelle ». Pourtant, la foire aux questions du MSSS énonce sans ambiguïté que cette formation vise à « former les intervenants du RSSS interagissant directement avec les usagers autochtones à l’approche de sécurisation culturelle » et à « soutenir les gestionnaires, les membres de la haute direction et le conseil d’administration dans l’implantation durable de la sécurisation culturelle ». Quel paradoxe lorsqu’il n’y a pas une seule mention de la sécurité culturelle dans les modules obligatoires !

De façon révélatrice, le décès de Joyce Echaquan, un événement qui a pourtant causé une onde de choc à travers le RSSS encore ressentie à ce jour, passe sous un silence assourdissant lors de la formation. En effet, le Principe de Joyce n’est pas abordé du tout. Ni, bien sûr, le racisme systémique.

Et c’est là où le bât blesse. Pour revenir au PL32, Jennifer Petiquay-Dufresne, directrice générale du Bureau du Principe de Joyce, avait dénoncé le fait que « le gouvernement passe outre nos recommandations et fait preuve d’incohérence, d’un côté en s’inspirant du Principe de Joyce, mais de l’autre en refusant une fois de plus de l’adopter ». Incohérence, certes. Et aussi un énième exemple de l’hypocrisie systémique de la CAQ en matière de sécurisation culturelle.