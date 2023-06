Montréal mérite l’aéroport d’une métropole

À l’aube des vacances estivales, l’aéroport international de Montréal renoue avec l’afflux de voyageurs. La dernière saison estivale a été marquée par les retards tous azimuts et une désorganisation généralisée de l’aéroport et des compagnies aériennes. La pénurie de main-d’oeuvre et la reprise effrénée du trafic aérien ont été désignées comme les principaux facteurs en cause à Montréal et ailleurs. Toutefois, la question de l’infrastructure déficiente de l’aéroport n’a été que trop peu abordée, et explique en partie le piètre bilan de Montréal-Trudeau, classé l’été dernier au deuxième rang mondial parmi les aéroports qui affichent les plus hauts taux de retard, selon une compilation de CNN.

L’aéroport de Montréal peine à répondre à la demande, notamment en raison de sa taille plus modeste en comparaison avec les aéroports de Toronto et de Vancouver. Puisque la première impression d’un visiteur passe par l’aérogare, force est de constater que Montréal-Trudeau n’est malheureusement pas à la hauteur de la capitale mondiale de l’aviation civile qu’est Montréal, qui accueille notamment le siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), une agence de l’ONU.

Les passagers doivent souvent attendre une heure après l’atterrissage qu’une passerelle de débarquement se libère, même hors saison estivale. Cette attente semble générée par le faible nombre de portes. Par exemple, on compte à Vancouver une quarantaine de portes pour les vols intérieurs, alors qu’à Montréal, c’est la moitié moins. Pourtant, la différence dans le nombre de voyageurs n’a été que de trois millions en 2022. En outre, l’aéroport de Montréal reçoit des passagers en correspondance d’une multitude de villes réparties sur cinq continents.

La longue attente pour les contrôles d’immigration et de douanes et la congestion de la jetée internationale (inaugurée en 2016 !) appellent à la planification et à la construction d’un nouveau pavillon qui accueillerait les vols internationaux, à l’instar de Toronto Pearson. Ce pavillon devrait comporter des carrousels à bagages additionnels afin que le bazar à bagages constaté l’été dernier ne se reproduise pas. Ce serait aussi l’occasion d’exposer et de mettre en lumière l’histoire et les personnages marquants de l’aviation ainsi que le riche patrimoine naturel et artistique du Québec, des Premières Nations et des Inuits. On adopterait alors la brillante idée mise en place par les architectes à San Francisco et à Vancouver d’intégrer un musée dans l’enceinte de l’aérogare pour donner un aperçu de la culture locale.

Investir afin de créer à Montréal-Trudeau un hub pancanadien et international moderne et efficace permettrait par ailleurs de mieux répartir les passagers entre Montréal et Toronto et de rendre le transport aérien plus agréable. Cette stratégie conférerait davantage de robustesse au réseau aérien national lors des périodes de haute affluence ou de perturbations météorologiques. L’économie de Montréal et du Québec en serait stimulée, par la croissance du tourisme et du commerce intérieurs à longueur d’année. On peut même rêver à de nouvelles destinations telles qu’Austin, Buenos Aires, Dakar, Séoul ou Hong Kong…