De la pertinence d’un commissaire indépendant

Nommé au début de février à ce tout nouveau poste de commissaire de la langue française, Benoit Dubreuil vient de rendre public son rapport 2022-2023 qui, dans les faits, ne couvre qu’un mois, du 1er au 31 mars 2023. Qu’à cela ne tienne, le rapport qui reprend les plus récentes données sur l’évolution de la situation linguistique au Québec ne se contente pas de régurgiter des chiffres rabâchés, mais pousse plus loin les analyses de façon claire, pertinente et sans fard.

Il ne fallait sans doute pas s’attendre à autre chose du coauteur de Le remède imaginaire : pourquoi l’immigration ne sauvera pas le Québec, un ouvrage iconoclaste mais rigoureux, publié en 2011, qui déboulonnait certains mythes sur le sujet, des mythes qui persistent, d’ailleurs, puisqu’ils inspirent la politique d’immigration pléthorique du gouvernement Trudeau.

Le commissaire de la langue française est nommé pour un mandat de sept ans par l’Assemblée nationale. Il s’ajoute aux cinq autres personnes désignées par un vote des deux tiers des parlementaires, dont le Vérificateur général ou le Protecteur du citoyen. Il bénéficie ainsi d’une indépendance que n’avait pas l’Office québécois de la langue française (OQLF) pour dresser un portrait objectif de la situation du français. Sous les libéraux, les études commandées par l’organisme avaient été cachées pendant des années avant d’être dévoilées en vrac sans analyse ni interprétation. Avec ce commissaire indépendant, on peut croire que cela ne se reproduira pas.

Le rapport met en relief certains faits qui ressortent des dernières données du recensement canadien de 2021 et des analyses subséquentes de l’OQLF. Le commissaire s’intéresse au phénomène des résidents non permanents (travailleurs étrangers temporaires, étudiants étrangers et demandeurs d’asile). Il note qu’on comptait 100 000 résidents non permanents il y a dix ans alors qu’on en dénombre environ 346 000 à l’heure actuelle, soit 4 % de la population, « une situation absolument inédite », écrit Benoit Dubreuil. Cela représente l’équivalent de l’ensemble de la population immigrante admise au Québec pendant toute la décennie 2010-2019.

Il est indéniable que cet apport se fait au détriment du français dans les milieux de travail : c’est dans une forte proportion que les résidents non permanents, plus encore que les immigrants admis, utilisent l’anglais le plus souvent au travail. Plus du tiers d’entre eux travaillent en anglais. Une partie de ces travailleurs ou étudiants étrangers deviennent des immigrants reçus. Or, dans le cas des travailleurs étrangers, seulement 56 % utilisent le français le plus souvent au travail. Ce pourcentage baisse à 51 % pour les immigrants qui sont passés par la filière des études. Un peu moins de la moitié de ces étudiants internationaux ont fréquenté des cégeps ou des universités de langue anglaise.

Le fait d’avoir vécu au Québec avant d’être admis comme immigrant est considéré comme un gage d’intégration à la société québécoise. C’est le fondement même du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Certes, ces diplômés s’intègrent à l’économie, pour le plus grand bonheur du milieu des affaires qui en demande toujours plus, mais les données « soulèvent des doutes quant à l’efficacité du programme » à inciter ces diplômés à faire un usage prédominant du français au travail, souligne le commissaire.

Il en va de même pour ces travailleurs étrangers temporaires recrutés par les entreprises grâce au programme fédéral de mobilité internationale (PMI) sur lequel le gouvernement du Québec n’a aucune prise. Quelque 40 % des travailleurs du PMI ne parlent pas français. Bien qu’étiquetés temporaires, ils occupent souvent des emplois permanents. S’ils ont des enfants, ils ne sont pas soumis aux exigences de la Charte de la langue française et peuvent donc envoyer leur progéniture à l’école anglaise.

À l’Assemblée nationale la semaine dernière, la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, a affirmé que limiter l’afflux d’immigrants temporaires, « ça voudrait dire une économie planifiée », comme dans l’ancienne URSS, peut-on dire. Pour l’heure, puisque cette immigration temporaire est régie par Ottawa, il faut comprendre que c’est au gouvernement Trudeau de planifier notre économie en continuant à soutenir l’essor de l’anglais comme langue de travail.

Parmi ses constats, le commissaire signale que l’anglais demeure beaucoup plus présent au sein de la population immigrante que dans la population non immigrante. En outre, le fait d’avoir fait ses études postsecondaires en anglais, pour les allophones mais aussi pour les francophones, est indéniablement lié à une utilisation prédominante de l’anglais au travail et dans l’espace public.

À la lumière de ce premier rapport, le commissaire de la langue française, bien qu’il en soit à ses balbutiements, prouve déjà son utilité comme institution indépendante.