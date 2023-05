La population et les députés caquistes et libéraux

Je me demande si les députés de la CAQ vivent sur la même planète que nous.

Le projet de loi qui vise à bonifier de 30 000 $ leur salaire est un affront à une majorité de la population. Seuls des êtres déconnectés de la réalité pouvaient penser que cela passerait comme une lettre à la poste. J’aimerais signaler aux députés caquistes et libéraux que de nombreux citoyens travaillent sans relâche en cumulant deux ou trois emplois pour payer leur logement et leur épicerie.

Avant de penser à donner 30 % d’augmentation aux députées, il serait plus que bienvenu d’augmenter le salaire minimum à 18 $ l’heure. Et il serait temps par la même occasion d’octroyer un rattrapage salarial aux employés de l’État. À l’Assemblée nationale, il y a encore des gens qui pensent comme nous et qui refusent d’empocher cette somme de 30 000 $ en la donnant à des organismes de charité. Je n’ai jamais été aussi fière d’être un membre de Québec solidaire (QS). Il semble que le Parti québécois se joindra à QS, et cela est possiblement le début d’une nouvelle relation entre deux frères qui visent le même objectif qu’est la libération du Québec. Jacques Brel avait raison quand il chantait que les bourgeois sont comme des cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête.