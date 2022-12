L’UNEQ et la Maison des écrivains

Selon Le Robert, le mot « écrivain », au sens courant, désigne depuis 1275 une « personne qui compose des ouvrages littéraires ». Le mot « auteur » désigne, au sens étymologique, depuis 1174, non pas une personne qui écrit, mais toute personne qui est la « première cause d’une chose […] ». Tout écrivain qui publie des livres est auteur et soumis au droit d’auteur. Tout auteur n’est pas écrivain.

Pour « l’assemblée générale lors de laquelle il a été décidé que tous les auteurs québécois devraient payer une cotisation à l’UNEQ » (Le Devoir, 29 décembre), les responsables ont non seulement omis de mentionner lors de la convocation qu’un tel vote aurait lieu, mais, selon moi, ce vote est, dans sa formulation même, de la compétence et de l’intérêt d’une union d’auteurs de livres, et non pas de la compétence et de l’intérêt de l’union des écrivaines et écrivains, même si, en tant qu’auteurs et autrices, ces personnes font paraître des livres, et que le droit d’auteur les intéresse.

De même, la Maison des écrivains de la rue Laval n’est pas un « siège social », domicile statutaire, qu’on pourrait transporter avenue de Gaspé, mais la « maison », patrimoniale, de la littérature québécoise, comme l’explicite le texte Idées de Pierre Lavoie dans les pages de la même édition, du 29 décembre, du Devoir.