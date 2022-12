Réplique à François Brousseau

Que François Brousseau commette une chronique contre notre article est dans l’ordre des choses. Nous sommes aux antipodes. À l’analyse que nous formulons, il livre quotidiennement et ad nauseam le « récit » émanant de Washington (ou de Kiev, c’est pareil). Les bons contre les méchants, le bien contre le mal, les anges contre les démons, etc. Voilà le niveau. Un collage d’images stéréotypées. Cette propagande s’effrite ; preuve en est que son porteur a senti le besoin de se fendre d’un texte pour la mettre à l’abri. Ça ne passe plus. Laissons au public le loisir de décider ce qui répond le mieux à sa soif de comprendre.

