Rune renverse Djokovic au Masters de Paris

Le jeune danois Holger Rune a réalisé une incroyable remontée et signé le plus important triomphe de sa carrière, dimanche, alors qu’il a défait le Serbe Novak Djokovic 3-6, 6-3, 7-5 en finale du Masters 1000 de tennis de Paris.

Ce faisant, Rune a empêché Djokovic d’améliorer son record, lui qui visait un 39e titre à un tournoi Masters 1000.

Âgé de 19 ans, Rune, qui est un ami et un ancien partenaire de double, chez les juniors, du numéro un mondial Carlos Alcaraz, a sauvé six balles de bris lors du jeu durant lequel il a servi pour le match.

Lors de ce jeu, Djokovic a lui-même effacé une balle de match sur une double faute de Rune. Toutefois, l’audacieux Danois a repris sa chance à la suivante, envoyant un coup droit dans les pieds de Djokovic que ce dernier a retourné dans le filet sur une tentative de volée.

« Ça veut tout dire pour moi, une manière parfaite de finir la semaine », a déclaré Rune. « C’est un privilège de partager le court avec Novak. »

Incrédule, Rune, qui a le même âge qu’Alcaraz, s’est laissé tomber sur le dos après la première victoire de sa carrière à un tournoi Masters 1000. Il s’est relevé et a semblé être au bord des larmes au moment où il a enfoui sa tête entre ses mains.

Il a ensuite levé les poings dans les airs pour célébrer une remarquable semaine, durant laquelle il a battu de manière consécutive cinq rivaux classés dans les dix premiers. L’un d’eux a été le Montréalais Félix Auger-Aliassime, samedi, en demi-finale.

Lors de son tout premier match du tournoi, face au Suisse Stanislas Wawrinka, Rune avait dû sauver trois balles de match pour passer à la deuxième ronde.

Djokovic, qui aurait signé un septième triomphe au Masters de Paris — il détient déjà le record —, lui a fait une chaleureuse étreinte au filet.

« Je me sens épuisé. Ç’a été un incroyable tournoi », a déclaré Rune. « J’ai tellement de respect pour ce que [Djokovic] a fait. Je suis tellement fier de moi-même, je ne le réalise pas encore. Le dernier jeu a été l’un des plus stressants de ma carrière au tennis. »

Sixième tête de série du tournoi, Djokovic semblait destiné à récolter le 91e titre de sa carrière. Il a bouclé la première manche en gagnant son service sans concéder de points à son jeune rival, puis s’est donné trois balles de bris dès le premier jeu de la deuxième manche.

Rune a sauvé trois balles de bris et a agité les bras pour animer la foule. Les spectateurs ont répondu en scandant « Holger, Holger ».

Lors du jeu suivant, Djokovic a offert une première chance de bris à Rune, et le Serbe a perdu son service à la suite d’un nonchalant coup droit qui est tombé à l’extérieur de la ligne de côté.

Rune a pris le contrôle de la manche qu’il a terminée, à son tour, avec un jeu au service sans perdre un seul point.

Toutefois, Rune s’est de nouveau retrouvé face à trois balles de bris, cette fois lors du quatrième jeu de la manche décisive. Il en a sauvé une avec un as, mais il a commis une double faute lors du point suivant, procurant à Djokovic une avance de 3-1.

Le vent a tourné lorsque Djokovic a raté un smash de routine au filet lors d’un point qui lui aurait donné une avance de 4-1, alors que Rune a affiché d’incroyables réflexes pour frapper une volée gagnante.

Cette séquence a permis à Rune de revenir dans le match et il a récupéré le bris à l’aide d’un joli coup droit en croisé. Pendant le changement de côté, Djokovic a reçu des traitements à la cuisse gauche et il a commencé à devenir agité et à faire des remontrances en direction des membres de son équipe.

Au moment où il paraissait épuisé, Djokovic, alors qu’il était au service, a frappé un revers au-delà de la ligne de fond et s’est retrouvé devant une balle de bris. Rune ne l’a pas laissé filer et il a inscrit un autre bris, qui lui donnait la chance de servir pour le match avec une avance de 6-5.

Ce n’était pas terminé. Ça l’est rarement avec Djokovic.

Le Serbe s’est servi de sa riche expérience de vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem en simple pour mettre la pression sur Rune lors d’un 12e jeu qui a duré presque 20 minutes.

Mais Rune a résisté pour son troisième titre en 2022 et depuis le début de sa carrière florissante.

Lundi, Rune fera partie des dix premiers.

« Si vous m’aviez dit il y a quatre semaines que je serais dans le top-10 […] j’aurais dit “Quoi, désolé ?” Maintenant, je suis ici et je suis super fier. »