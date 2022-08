Nous sommes toujours là !

Chers jeunes péquistes,

C’est avec admiration et un immense sentiment de reconnaissance que nous, signataires de cette lettre, vous regardons aller.

Vous ne l’avez pas facile. Vous faites face à des vents contraires.

L’indépendance n’est pas à l’agenda immédiat. Le rêve collectif brisé par deux référendums perdus a laissé place à la gestion des affaires courantes. Au lieu d’être portés par le projet de pays, comme nous le fûmes, vous devez le porter à bout de bras, contre vents et marées.

Vous devez désormais militer dans un contexte où affirmer notre identité francophone, celle qui nous crée et nous distingue, provoque trop souvent et injustement des accusations de repli, de discrimination ou de racisme. À l’affirmation de qui nous sommes, de notre culture, de notre histoire, de nos valeurs, de notre spécificité, de nos besoins collectifs, on vous oppose les droits individuels, le communautarisme, le multiculturalisme triomphant. Vous militez dans un environnement où l’effacement de qui nous sommes est devenu la norme, où l’on gomme ce NOUS collectif, ce NOUS AUTRES de René Lévesque, ce NOUS qui a donné naissance à un sentiment de grandeur et de dépassement et qui nous a permis de développer une société généreuse, confiante, ouverte et progressiste.

Le goût du jour est au nationalisme timide, à l’atermoiement de circonstance, à une politique de revendications à la pièce qui rassure en épousant la forme d’un contentement tranquille qui ne dérange pas. Vous vous démenez dans un contexte où le Québec se satisfait d’exiger sans succès pour ensuite taper du pied, boudeur mais inoffensif.

Et pour couronner le tout, toute une cohorte de péquistes brillants, compétents, expérimentés oeuvrant autrefois dans l’aile parlementaire ou dans les instances du PQ fait désormais partie du gouvernement. On vous répète, clin d’oeil malicieux à l’appui, qu’avec le premier ministre actuel et cette cohorte dans les cabinets et les ministères, le PQ est de toute façon déjà au pouvoir. C’est une illusion bien peu réconfortante, alors que le vrai pouvoir de dépenser est à Ottawa, où le Québec est perçu comme une « province » récalcitrante mais invariablement consentante. Votre chef, Paul St-Pierre Plamondon, n’a de cesse de le dénoncer.

En comparaison à cette période durant laquelle vous marchez encore coûte que coûte vers le pays, nous avons été portés, nous, par une grande déferlante, animés que nous étions de l’énergie toujours renouvelée d’un pays naissant. Nous n’avions pas à porter à bout de bras l’idée de l’indépendance : c’est elle qui nous soulevait, tellement l’adhésion grandissante et enthousiaste de la population francophone à ce changement constitutionnel radical se manifestait partout.

Dans cette marche vers le pays, nous empruntions les pas de celles et de ceux qui avaient, durant des années fiévreuses, animé la Révolution tranquille. Notre action politique indépendantiste s’inscrivait dans une période de changements sociaux, économiques et culturels spectaculaires, soutenus par une population engagée dans un grand projet collectif de modernisation, d’émancipation, d’affirmation, de démocratisation et de libération.

Nous ne sommes cependant pas arrivés au pays. Il s’en fallut de peu, de très peu.

Et voilà, jeunes péquistes, que vous prenez le relais vaillamment, avec ferveur, conviction et sans complexes dans un environnement bien différent, et trop souvent indifférent.

Mais, vous n’êtes pas seuls.

Nous sommes toujours là, autour de deux millions d’électeurs et électrices, selon les derniers sondages, à souhaiter ce changement constitutionnel radical qui nous donnerait la capacité de faire toutes nos lois, de lever et d’administrer tous nos impôts, de signer tous nos traités.

Nous sommes toujours là !

* Signataires : Pierre Baillargeon, ex-délégué général du Québec et ex-secrétaire d’Hydro-Québec ; Camil Bouchard, professeur retraité, ex-parlementaire du PQ ; Pierre Curzi, comédien, ex-parlementaire du PQ ; Daniel-Mercier Gouin, ex-candidat du PQ, agro-économiste ; Louise Harel, ex-parlementaire du PQ, ex-présidente de l’Assemblée nationale ; Renaud Lapierre, homme d’affaires, ex-candidat du PQ et ex-sous-ministre adjoint ; Robert Laplante, directeur de l’Action nationale ; Lisette Lapointe, ex-parlementaire du PQ ; Tamara Lemerise, professeure retraitée de l’UQAM ; Marie Malavoy, ex-parlementaire du PQ ; Gilles Renaud, comédien ; Guy Rocher, professeur émérite de l’Université de Montréal ; Marie Tifo, comédienne.