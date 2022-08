Réflexion à faire

« Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies. »

Oscar Wilde

Je ne suis pas un habitué des centres commerciaux. Il y en a qui sont laids et insignifiants. Mais certains sont très invitants. Je suis toujours surpris de constater à quel point ces centres commerciaux n’attirent pas uniquement les clients des magasins qui les composent. On y observe une faune hétéroclite. Ceux et celles qui s’y donnent rendez-vous pour partager un café. Ceux et celles qui y vont quotidiennement (ou presque), sachant qu’ils risquent bien de rencontrer d’autres habitués, avec qui ils échangeront. Il y a ceux qui y viennent pour marcher tout simplement, à l’abri du mauvais temps, dans une atmosphère contrôlée. Il y a ceux et celles qui y viennent avec leur lecture préférée, s’installent à un banc et, tout en lisant, lèvent les yeux pour y voir déambuler d’autres humains, tout simplement.

Dans ces cas-là, je n’hésite pas à évoquer la place publique, voire une certaine agora grecque moderne.

Des dirigeants municipaux éclairés devraient certainement tenir compte de cette nouvelle réalité architecturale, et même établir un partenariat réfléchi avec les entrepreneurs afin de tenir compte de cette fonction non commerciale des centres commerciaux.